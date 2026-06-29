Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /బాలీవుడ్ రియల్ గేమ్ ఛేంజర్‌గా అక్షయ్.. 2026లో వరుసగా అక్కీ ఖాతాలో రెండో హిట్..

బాలీవుడ్ రియల్ గేమ్ ఛేంజర్‌గా అక్షయ్.. 2026లో వరుసగా అక్కీ ఖాతాలో రెండో హిట్..

Welcome To The Jungle Box Office Collections: బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ అసలు సిసలు బాలీవుడ్ గేమ్ ఛేంజర్‌గా నిలుస్తున్నారు.  యేడాదికి మినిమం నాలుగైదు సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తూ హిందీ బాక్సాఫీస్‌కు ఊపిరి పోస్తున్నాడు. ఈ  యేడాది ‘భూత్ బంగ్లా’ మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్న అక్కీ.. తాజాగా ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ మూవీతో మరో హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:55 AM IST
బాలీవుడ్ రియల్ గేమ్ ఛేంజర్‌గా అక్షయ్.. 2026లో వరుసగా అక్కీ ఖాతాలో రెండో హిట్..
Image Credit: Welcome to the jungle Record (Movie Photo/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బాలీవుడ్ రియల్ గేమ్ ఛేంజర్‌గా అక్షయ్.. 2026లో వరుసగా అక్కీ ఖాతాలో రెండో హిట్..
Welcome To The Jungle Box Office Collections4 min ago
2
Hair Fall Solution39 min ago
3
Indian gold selling1 hr ago
4
NTR Trivikram1 hr ago
5
EPFO 3.01 hr ago