Gandhi Talks: మాటలు లేకుండా సినిమా.. మరోసారి ప్రయోగంతో మెప్పించనున్న విజయ్ సేతుపతి..!

Gandhi Talks Movie: నేటి రోజుల్లో భారీ డైలాగ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్, హై టెక్నికల్ అంశాలతో సినిమాలు వస్తున్నాయి. అలాంటి సమయంలో గాంధీ టాక్స్ మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. మాటలు లేకుండా.. నిశ్శబ్దం ద్వారానే కథను చెప్పాలని ఈ సినిమా ప్రయత్నిస్తోంది. భావోద్వేగాలు, హావభావాలు, కళ్లలో కనిపించే భావాలే ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలవనున్నాయి. ఇది నిజంగా ఒక ధైర్యమైన..కొత్త ఆలోచనతో చేసిన ప్రయత్నంగా చెప్పొచ్చు.
ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావ్ హైదరి..సిద్ధార్థ్ జాధవ్ వంటి ప్రతిభావంతమైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మాటలు లేకుండా నటించడమంటే నటులకు పెద్ద సవాలే. అయినా కూడా ఈ స్టార్స్ అందరూ ఈ ప్రయోగాత్మక సినిమాలో భాగమవ్వడం.. వారి నటనపై ఉన్న నమ్మకాన్ని చూపిస్తుంది.
సైలెంట్ సినిమా అయినప్పటికీ సంగీతానికి ఇందులో చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ఆత్మలా పనిచేస్తుంది. డైలాగ్స్ లేని చోట ఆయన మ్యూజిక్ కథను ముందుకు నడిపిస్తుంది. ప్రతి సీన్లోని భావాన్ని ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలా చేస్తూ..నిశ్శబ్దాన్ని కూడా శక్తివంతమైన అనుభూతిగా మార్చుతుంది.
ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన దర్శకుడు కిషోర్ బెలేకర్ మాట్లాడుతూ, “నిశ్శబ్దం కూడా చాలా బలంగా మాట్లాడుతుందని మేము నమ్మాం. నటుల హావభావాలు, భావోద్వేగాలే కథను చెప్పాలని అనుకున్నాం. ఈ ప్రయోగానికి నటులు..రెహమాన్ గారు..జీ స్టూడియోస్ పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు” అని తెలిపారు.
సినిమా సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా, కొత్త ఆలోచనతో రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ భారతీయ సినిమాకు కొత్త దిశను చూపించబోతోంది. జనవరి 30, 2026న విడుదలయ్యే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించనుంది. నిశ్శబ్దం ద్వారా కూడా ఎంత గొప్పగా చెప్పొచ్చో ఈ సినిమా నిరూపించబోతోంది.
