English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Gandhi Talks: మాటలు లేకుండా సినిమా.. మరోసారి ప్రయోగంతో మెప్పించనున్న విజయ్ సేతుపతి..!

Gandhi Talks: మాటలు లేకుండా సినిమా.. మరోసారి ప్రయోగంతో మెప్పించనున్న విజయ్ సేతుపతి..!

Gandhi Talks: ఆస్కార్ విజేత ఎ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత దర్శకత్వంలో, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ జీ స్టూడియోస్ రూపొందిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం గాంధీ టాక్స్ జనవరి 30న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఇండియన్ సినిమాలో.. అరుదుగా కనిపించే సైలెంట్ ఫిల్మ్ కావడం విశేషం.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:48 PM IST

Trending Photos

Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
7
Sankranti bus ticket prices
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
Gruha Jyoti Scheme: గృహ జ్యోతి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదా..? మరో బంపర్ ఛాన్స్ మీ కోసం..!
5
Gruha Jyoti Scheme
Gruha Jyoti Scheme: గృహ జ్యోతి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదా..? మరో బంపర్ ఛాన్స్ మీ కోసం..!
Samsung Galaxy F07 మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.499కే.. ఏకంగా రూ.6,500 బోనస్!
5
Samsung Galaxy Ultra
Samsung Galaxy F07 మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.499కే.. ఏకంగా రూ.6,500 బోనస్!
Business Ideas: ఈ అమ్మమ్మల కాలంనాటి ఐడియాతో బిజినెస్ చేస్తే…ఉన్న ఊరిలోనే ప్రతి నెల లక్షల్లో లాభం పొందే అవకాశం..!!
5
clay pot curd business idea
Business Ideas: ఈ అమ్మమ్మల కాలంనాటి ఐడియాతో బిజినెస్ చేస్తే…ఉన్న ఊరిలోనే ప్రతి నెల లక్షల్లో లాభం పొందే అవకాశం..!!
Gandhi Talks: మాటలు లేకుండా సినిమా.. మరోసారి ప్రయోగంతో మెప్పించనున్న విజయ్ సేతుపతి..!

Gandhi Talks Movie: నేటి రోజుల్లో భారీ డైలాగ్స్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సౌండ్‌, హై టెక్నికల్ అంశాలతో సినిమాలు వస్తున్నాయి. అలాంటి సమయంలో గాంధీ టాక్స్ మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. మాటలు లేకుండా.. నిశ్శబ్దం ద్వారానే కథను చెప్పాలని ఈ సినిమా ప్రయత్నిస్తోంది. భావోద్వేగాలు, హావభావాలు, కళ్లలో కనిపించే భావాలే ఈ సినిమాకు ప్రాణంగా నిలవనున్నాయి. ఇది నిజంగా ఒక ధైర్యమైన..కొత్త ఆలోచనతో చేసిన ప్రయత్నంగా చెప్పొచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావ్ హైదరి..సిద్ధార్థ్ జాధవ్ వంటి ప్రతిభావంతమైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మాటలు లేకుండా నటించడమంటే నటులకు పెద్ద సవాలే. అయినా కూడా ఈ స్టార్స్ అందరూ ఈ ప్రయోగాత్మక సినిమాలో భాగమవ్వడం.. వారి నటనపై ఉన్న నమ్మకాన్ని చూపిస్తుంది.

సైలెంట్ సినిమా అయినప్పటికీ సంగీతానికి ఇందులో చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ఆత్మలా పనిచేస్తుంది. డైలాగ్స్ లేని చోట ఆయన మ్యూజిక్ కథను ముందుకు నడిపిస్తుంది. ప్రతి సీన్‌లోని భావాన్ని ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలా చేస్తూ..నిశ్శబ్దాన్ని కూడా శక్తివంతమైన అనుభూతిగా మార్చుతుంది.

ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన దర్శకుడు కిషోర్ బెలేకర్ మాట్లాడుతూ, “నిశ్శబ్దం కూడా చాలా బలంగా మాట్లాడుతుందని మేము నమ్మాం. నటుల హావభావాలు, భావోద్వేగాలే కథను చెప్పాలని అనుకున్నాం. ఈ ప్రయోగానికి నటులు..రెహమాన్ గారు..జీ స్టూడియోస్ పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు” అని తెలిపారు.

సినిమా సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా, కొత్త ఆలోచనతో రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ భారతీయ సినిమాకు కొత్త దిశను చూపించబోతోంది. జనవరి 30, 2026న విడుదలయ్యే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించనుంది. నిశ్శబ్దం ద్వారా కూడా ఎంత గొప్పగా చెప్పొచ్చో ఈ సినిమా నిరూపించబోతోంది.

Read more: యుద్ధ మేఘాలు.. వెనిజులాలో భారీ పేలుళ్లు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన! ట్రంప్‌ ఆదేశాలతోనే కారకస్‌లో బాంబుల వర్షం..!

Read more:  భారత్‌ను రెచ్చగొడుతూ.. హిందూ వర్కర్‌ను చెట్టుకు వేలాడదీసి తగులబెట్టిన బంగ్లా మూక..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gandhi Talks MovieGandhi Talks Release DateAR Rahman Silent FilmIndian Silent MovieVijay Sethupathi Gandhi Talks

Trending News