English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sudev Nair: బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల్లో విలన్‌గా దూసుకుపోతున్న విలక్షణ నటుడు సుదేవ్ నాయర్

Sudev Nair: బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల్లో విలన్‌గా దూసుకుపోతున్న విలక్షణ నటుడు సుదేవ్ నాయర్

Sudev Nair: మలయాళ నటుడు సుదేవ్ నాయర్ ఇప్పుడు తెలుగులో వరుస బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల్లో విలన్‌గా మెప్పిస్తున్నారు. ప్రత్యేకమైన నటన..విలనిజంతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ టాలీవుడ్‌లో ఫస్ట్ ఛాయిస్‌గా మారుతున్నారు.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:54 AM IST

Trending Photos

Casting Couch: అలా రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు..కాస్టింగ్ కౌచ్ పై ఐశ్వర్య రాజేష్..
5
Aishwarya Rajesh latest news
Casting Couch: అలా రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు..కాస్టింగ్ కౌచ్ పై ఐశ్వర్య రాజేష్..
Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?
5
Nirupam Paritala Remuneration
Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!
5
Tirumala temple closed March 3
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
6
EPS-95 Pension Hike
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
Sudev Nair: బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల్లో విలన్‌గా దూసుకుపోతున్న విలక్షణ నటుడు సుదేవ్ నాయర్

Sudev Nair: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన నటుడు Sudev Nair ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా దగ్గరవుతున్న పేరు. ప్రత్యేకమైన నటన, డిఫరెంట్ పాత్రల ఎంపిక, తెరపై కనిపించే గట్టి విలనిజంతో సుదేవ్ నాయర్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న సినిమాలు వరుసగా హిట్లుగా నిలవడంతో టాలీవుడ్‌లో కూడా ఆయనకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

గత ఏడాది విడుదలైన ‘ఓజీ’ సినిమాలో సుదేవ్ నాయర్ చేసిన పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆయన చూపించిన బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఆ సినిమా తర్వాత తెలుగులో ఆయన పేరు బాగా వినిపించసాగింది. ఇప్పుడు తాజాగా మెగాస్టార్ Chiranjeevi నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించి మరోసారి మెప్పించారు.

ఈ సినిమాలో సుదేవ్ నాయర్ పాత్ర చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఒకే పాత్రలో విభిన్నమైన షేడ్స్ చూపిస్తూ కథకు బలం చేకూర్చారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో సుదేవ్ నటనపై ప్రేక్షకులే కాకుండా విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా చిరంజీవితో కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

సుదేవ్ నాయర్ కేవలం నటుడే కాదు. ఆయనకు జిమ్నాస్టిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది. అందుకే యాక్షన్ సీన్స్‌లో ఆయన చాలా సహజంగా కనిపిస్తారు. పాత్రకు తగ్గట్టుగా తన శరీరాన్ని మార్చుకోవడం, అథ్లెటిక్‌గా ఫిట్‌గా ఉండడం ఆయన బలాల్లో ముఖ్యమైనవి. ఇవే తెలుగు మాస్ ప్రేక్షకులకు ఆయనను మరింత దగ్గర చేశాయి.

ఇక మరో విశేషం ఏమిటంటే.. త్వరలోనే తన పాత్రలకు తానే తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పాలని సుదేవ్ నాయర్ కోరుకుంటున్నారు. తెలుగు భాషపై ఆయన చూపిస్తున్న ఆసక్తి, తెలుగు సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమ దీనికి నిదర్శనం. ఇది నిజమైతే, తెలుగు ప్రేక్షకులతో ఆయన అనుబంధం మరింత బలపడనుంది.

ప్రస్తుతం సుదేవ్ నాయర్ కన్నడ స్టార్ Yashతో కలిసి ‘Toxic – A Fairy Tale for Grown-Ups’ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత సుదేవ్ నాయర్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మరింతగా వినిపించే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో తెలుగు దర్శకులకు ఆయన ఫస్ట్ ఛాయిస్‌గా మారతాడేమో అన్న అంచనాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sudev NairSudev Nair Telugu moviesSudev Nair villain rolesMalayalam actor Sudev NairSudev Nair blockbuster movies

Trending News