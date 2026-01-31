Sudev Nair: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన నటుడు Sudev Nair ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా దగ్గరవుతున్న పేరు. ప్రత్యేకమైన నటన, డిఫరెంట్ పాత్రల ఎంపిక, తెరపై కనిపించే గట్టి విలనిజంతో సుదేవ్ నాయర్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న సినిమాలు వరుసగా హిట్లుగా నిలవడంతో టాలీవుడ్లో కూడా ఆయనకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
గత ఏడాది విడుదలైన ‘ఓజీ’ సినిమాలో సుదేవ్ నాయర్ చేసిన పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆయన చూపించిన బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఆ సినిమా తర్వాత తెలుగులో ఆయన పేరు బాగా వినిపించసాగింది. ఇప్పుడు తాజాగా మెగాస్టార్ Chiranjeevi నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించి మరోసారి మెప్పించారు.
ఈ సినిమాలో సుదేవ్ నాయర్ పాత్ర చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒకే పాత్రలో విభిన్నమైన షేడ్స్ చూపిస్తూ కథకు బలం చేకూర్చారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో సుదేవ్ నటనపై ప్రేక్షకులే కాకుండా విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా చిరంజీవితో కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచాయి.
సుదేవ్ నాయర్ కేవలం నటుడే కాదు. ఆయనకు జిమ్నాస్టిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్లో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది. అందుకే యాక్షన్ సీన్స్లో ఆయన చాలా సహజంగా కనిపిస్తారు. పాత్రకు తగ్గట్టుగా తన శరీరాన్ని మార్చుకోవడం, అథ్లెటిక్గా ఫిట్గా ఉండడం ఆయన బలాల్లో ముఖ్యమైనవి. ఇవే తెలుగు మాస్ ప్రేక్షకులకు ఆయనను మరింత దగ్గర చేశాయి.
ఇక మరో విశేషం ఏమిటంటే.. త్వరలోనే తన పాత్రలకు తానే తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పాలని సుదేవ్ నాయర్ కోరుకుంటున్నారు. తెలుగు భాషపై ఆయన చూపిస్తున్న ఆసక్తి, తెలుగు సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమ దీనికి నిదర్శనం. ఇది నిజమైతే, తెలుగు ప్రేక్షకులతో ఆయన అనుబంధం మరింత బలపడనుంది.
ప్రస్తుతం సుదేవ్ నాయర్ కన్నడ స్టార్ Yashతో కలిసి ‘Toxic – A Fairy Tale for Grown-Ups’ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత సుదేవ్ నాయర్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మరింతగా వినిపించే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో తెలుగు దర్శకులకు ఆయన ఫస్ట్ ఛాయిస్గా మారతాడేమో అన్న అంచనాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
