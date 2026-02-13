Mana Sankara Vara Prasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో సీరియల్ హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా..!

Actress in Mana Sankara Vara Prasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా ఇటీవల జీ5 తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో ఈ సినిమా మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. 350 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి రీజనల్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద విజయంగా నిలిచింది. కుటుంబ కథతో పాటు వినోదం, భావోద్వేగాలు కలిసిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఒక సీరియల్ ట్రాక్ గురించి. సినిమా ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు ఒక సీరియల్ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ సీరియల్ కథను హీరో తన జీవితంతో పోలుస్తూ చెప్పడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా ఆ ట్రాక్ను బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఆ సీరియల్లో కనిపించిన హీరోయిన్ పాత్ర అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఆ సీరియల్లో సౌమ్య అనే పాత్రలో నటించిన నటి పేరు సాయి ప్రియా రెడ్డి. చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాల్లో నటిస్తూ వచ్చింది. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో కనిపించింది. క్షేత్రం, నందీశ్వరుడు, పూలరంగడు, రెబెల్, మిర్చి, తడాఖా, జీనియస్, లక్కీ వంటి చిత్రాల్లో చిన్న పాత్రలు చేసింది. అలా చిన్న వయసులోనే నటిగా మంచి అనుభవం సంపాదించింది.
తర్వాత ఆమె యూట్యూబ్ సిరీస్లలో కూడా నటించింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. అందమైన నవ్వుతో, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల వచ్చిన విశ్వక్ సేన్ ‘లైలా’ చిత్రంలో కూడా హీరోయిన్ స్నేహితురాలి పాత్రలో కనిపించింది.
ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలో మంచి గుర్తింపు రావడంతో సాయి ప్రియా రెడ్డికి టాలీవుడ్లో మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పలు కొత్త ప్రాజెక్ట్లలో భాగమవుతున్నట్లు సమాచారం. మొత్తానికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో కనిపించిన ఆ సీరియల్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.
