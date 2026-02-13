English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mana Sankara Vara Prasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో సీరియల్ హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా..!

Mana Sankara Vara Prasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో సీరియల్ హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా..!

Mana Sankara Vara Prasad Garu Serial Actress: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాలో నడిచే సీరియల్ ట్రాక్‌లో సౌమ్య పాత్రలో నటించిన సాయి ప్రియా రెడ్డి ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమెకు ఈ సినిమా మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:25 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!
Telangana Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..మరో 15 రోజుల్లో ఉద్యోగుల కొత్త పథకం ప్రారంభం..!
5
Government Employees Health Scheme
Telangana Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..మరో 15 రోజుల్లో ఉద్యోగుల కొత్త పథకం ప్రారంభం..!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
5
8Th Pay Commission Latest Update
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎండల ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్..! మరో 2 రోజుల్లో పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు..!
5
hyderabad weather update
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎండల ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్..! మరో 2 రోజుల్లో పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు..!
Mana Sankara Vara Prasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో సీరియల్ హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా..!

Actress in Mana Sankara Vara Prasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా ఇటీవల జీ5 తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో ఈ సినిమా మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. 350 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి రీజనల్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద విజయంగా నిలిచింది. కుటుంబ కథతో పాటు వినోదం, భావోద్వేగాలు కలిసిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఒక సీరియల్ ట్రాక్ గురించి. సినిమా ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు ఒక సీరియల్ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ సీరియల్ కథను హీరో తన జీవితంతో పోలుస్తూ చెప్పడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా ఆ ట్రాక్‌ను బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఆ సీరియల్‌లో కనిపించిన హీరోయిన్ పాత్ర అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఆ సీరియల్‌లో సౌమ్య అనే పాత్రలో నటించిన నటి పేరు సాయి ప్రియా రెడ్డి. చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాల్లో నటిస్తూ వచ్చింది. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో కనిపించింది. క్షేత్రం, నందీశ్వరుడు, పూలరంగడు, రెబెల్, మిర్చి, తడాఖా, జీనియస్, లక్కీ వంటి చిత్రాల్లో చిన్న పాత్రలు చేసింది. అలా చిన్న వయసులోనే నటిగా మంచి అనుభవం సంపాదించింది.

తర్వాత ఆమె యూట్యూబ్ సిరీస్‌లలో కూడా నటించింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. అందమైన నవ్వుతో, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల వచ్చిన విశ్వక్ సేన్ ‘లైలా’ చిత్రంలో కూడా హీరోయిన్ స్నేహితురాలి పాత్రలో కనిపించింది.

ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలో మంచి గుర్తింపు రావడంతో సాయి ప్రియా రెడ్డికి టాలీవుడ్‌లో మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పలు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లలో భాగమవుతున్నట్లు సమాచారం. మొత్తానికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో కనిపించిన ఆ సీరియల్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mana Sankara Vara Prasad GaruMana Sankara Vara Prasad Garu Serial ActressSai Priya Reddychiranjeevi latest MovieSai Priya Reddy biography

Trending News