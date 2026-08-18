/తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రీమేక్ చిత్రాలు చేసిన హీరో ఇతనే..?

Tollywood Heros Who Made Remake Movies: Here is the List: సాధారణంగా సినిమాలను రీమేక్ చేయడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో కాదు.. సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉంది. ఇది తెలుగు సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉన్న ట్రెండ్ అని చెప్పాలి. నందమూరి తారక రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు హీరోలుగా స్టార్ డమ్ అనుభవిస్తున్న సమయంలో ఒక భాషలో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన చిత్రాలన్ని మన భాషలో తీసుకువచ్చే ప్రక్రియ షురూ చేశారు. అయితే కొంతమంది సినిమాలు డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తే మరి కొంత మంది మాత్రం రీమేక్ చేయడానికి మొగ్గుచూపుతుంటారు.
ఎన్టీఆర్ అత్యధిక రీమేక్స్..
అలా తెలుగులో ఇప్పటివరకు రీమేక్ సినిమాలు ఎక్కువగా చేసిన హీరోల విషయానికి వస్తే అందరికంటే ఎక్కువగా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సుమారు తన కెరీర్లో 60 పైగా సినిమాలను రీమేక్ చేశారు. అందులో తన సినిమాలనే తానే రీమేక్ చేసుకున్నారు. నర్తనశాలను ‘శ్రీ మద్విరాట పర్వం’గా రీమేక్ చేశారు. అటు ‘శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యం’ ఆతర్వాత శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర కళ్యాణంగా ఇలా చెప్పుకుంటే తన పాత బ్లాక్ బస్టర్స్నే ఆ తర్వాత కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో రీమేక్ చేసిన ఘనత అన్నగారికే దక్కింది.
అక్కినేని 42 రీమేక్స్..
అన్న ఎన్టీఆర్ తర్వాత స్థానాన్ని అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగులో ఎక్కువ రీమేక్ సినిమాలు చేశారు.‘దేవదాస్’ ‘ఇద్దరు మిత్రులు’ సుమారు ఆయన 42 రీమేక్ సినిమాలు ఈయన ఖాతాలో ఉన్నాయి
తర్వాత కృష్ణంరాజు తన కెరీర్ లో కృష్ణవేణి, భక్త కన్నప్ప సహా 25 రీమేక్ సినిమాలు చేశారు. ఇక విక్టరీ హీరో వెంకటేష్ తన కెరీర్లో దాదాపు 34 రీమేక్ సినిమాలు చేశారు. ఓ రకంగా తెలుగులో ఈయన్ని రీమేక్ రాజాగా పిలవడం మొదలైంది.
చిరంజీవి 48 రీమేక్స్..
ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో మొత్తం మీద 48 చిత్రాలను రీమేక్ సినిమాలు చేశారు.సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చేసిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, గాడ్ ఫాదర్, బోళా శంకర్ చిత్రాలు వేరే భాషల్లో హిట్టైన చిత్రాలనే తెలుగులో రీమేక్ చేశారు.
బాలయ్య 28 రీమేక్స్..
బాలకృష్ణ కెరియర్ లో 28 రీమేక్ సినిమాలు చేశారు. ఇక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన కెరీర్ లో 15 సినిమాలకు పైగా రీమేక్ సినిమాలు చేశారు.
నాగ్ కెరీర్లో 30 రీమేక్ చిత్రాలు..
ఇక నాగార్జున కూడా తన కెరీర్ లో 30 రీమేక్ సినిమాలు చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తన కెరీర్ లో 20 రీమేక్ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు. అటు శోభన్ బాబు 25 రీమేక్ చిత్రాల్లో నటించి హిట్స్ అందుకున్నారు. ఇక ఆ తర్వాత రవితేజ తన కెరీర్ లో ఐదు రీమేక్ సినిమాలు చేశారు.
ఇక సుమంత్ కూడా ఐదు.. బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ నాలుగు.. నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ 3.. కళ్యాణ్ రామ్ 3.. నాని 2.. రామ్ చరణ్ 2.. శర్వానంద్ 2 నాగచైతన్య 2 ప్రభాస్ 2 రామ్ పోతినేని 2, రానా దగ్గుబాటి 2, నితిన్ 2, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ 1, అడవి శేషు 1 ఒక్క రీమేక్ సినిమాల్లో నటించడం విశేషం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.