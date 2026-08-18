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తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రీమేక్ చిత్రాలు చేసిన హీరో ఇతనే..?

Telugu Heros Who Made Highest Remake Movies: ఒక భాషలో హిట్టైన చిత్రాలను వేరే భాషలో రీమేక్ చేయడం అనేది ఇపుడే మొదలైంది కాదు. ఎపుడో ప్రారంభమైంది.  కానీ ఈ ట్రెండు ఇప్పటిది కాదు. తెలుగులో ఎక్కువ రీమేక్ సినిమాలు చేసిన హీరోల లిస్టు లిస్టు చూస్తే అందులో సీనియర్ హీరోలే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:44 PM IST
తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రీమేక్ చిత్రాలు చేసిన హీరో ఇతనే..?
Image Credit: Senior Top Star Remakes Movies list (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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