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Star Heroine: అందుకే తెలుగు అమ్మాయిలకు ఇండస్ట్రీ అంటే భయం.. హీరోయిన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!

Star Heroine:తెలుగు అమ్మాయిలకు సినీ పరిశ్రమలో అవకాశాలు రావడంపై హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రయత్నిస్తే అవకాశాలు తప్పకుండా వస్తాయని, అవకాశాలు ఆలస్యమైనా వెనక్కి తగ్గొద్దని ఆమె సూచించారు. ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకునే అమ్మాయిలకు వైష్ణవి ఇచ్చిన సలహాల గురించి పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:34 PM IST
Star Heroine: అందుకే తెలుగు అమ్మాయిలకు ఇండస్ట్రీ అంటే భయం.. హీరోయిన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Vaishnavi Chaitanya(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Star Heroine: అందుకే తెలుగు అమ్మాయిలకు ఇండస్ట్రీ అంటే భయం.. హీరోయిన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
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