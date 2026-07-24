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లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎందుకు మారాడు..? ఎందుకు దర్శకులు హీరోలుగా మారుతున్నారు..

Directors become Heroes: హీరోలు దర్శకులుగా మెగా పట్టుకోవడం అటు.. ఇక ఎపుడు తెర వెనకాలే ఉండే దర్శకులు నటులుగా హీరోలుగా మారడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ కోవలో ఇపుడు దర్శకుడు లోకేష్ కనకగరాజ్ ఇపుడు హీరోగా తన లక్‌ను పరీక్షించుకోబోతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:41 AM IST
లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎందుకు మారాడు..? ఎందుకు దర్శకులు హీరోలుగా మారుతున్నారు..
Image Credit: Lokesh Kanagaraj (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎందుకు మారాడు..? ఎందుకు దర్శకులు హీరోలుగా మారుతున్నారు..
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