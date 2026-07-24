/లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా ఎందుకు మారాడు..? ఎందుకు దర్శకులు హీరోలుగా మారుతున్నారు..

Lokesh Kanagaraj Plan: లోకేష్ కనకరాజ్ నెక్ట్ ప్లాన్ ఏంటి.. ? ఇండియాస్ మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న ఇపుడు ఉన్నట్లుండి హీరోగా ఎందుకు మారారు? తొలి సినిమా DC ఎలా ఉండబోతుందనే దానిపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. రౌడీ, వేశ్య బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ వైలెంట్ లవ్ స్టోరీలో దర్శకుడు అరుణ్ మాథేశ్వరన్ ఏం చూపించబోతున్నారనేది ఆసక్తి కరంగా మారింది.
LCU (లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్) అంటూ మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్తో పాన్ ఇండియా రేంజ్లో భారీ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు లోకేష్ కనగరాజ్. మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ సడన్గా హీరోగా మారిపోయాడు. రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి స్టార్స్ ఉండి కూడా ‘కూలీ’ అనుకున్న స్థాయిలో ఆడలేదు. దీంతో దర్శకత్వానికి కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చారు లోకేష్. నెక్ట్స్ అల్లు అర్జున్తో భారీ సినిమాకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ సినిమా ‘రాకా’ తర్వాత సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. DC అనే డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్తో హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు లోకేష్.
అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వంలో లోకేష్ కనగరాజ్..
సాని కాయితం, కెప్టెన్ మిల్లర్ లాంటి సినిమాలతో తనకంటూ దర్శకుడిగా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు దర్శకుడు అరుణ్ మాథేశ్వరన్. డిసి సినిమాతో లోకేష్ కనకరాజ్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే తమిళ కంటెంట్ చాలా విడుదలైంది.. తాజాగా తెలుగు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇది చూస్తుంటే సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో అర్థమవుతుంది. ఈ మూవీ కోసం లోకేష్ కూడా చాలా మేకోవర్ అయ్యాడు.
అనుకోకుండా వేశ్యగా మారిన హీరోయిన్.. రౌడీ అయిన హీరో.. ఈ ఇద్దరి ప్రయాణమే DC కథ. సన్ పిక్చర్స్ ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. అనిరుధ్ అందించిన మ్యూజిక్ ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. కథ పాతదే అయినా నెరేషన్ కొత్తగా ఉంది. ట్రైలర్ చూసాక సినిమాపై అంచనాలు పెరగడం ఖాయమని ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన ఆసక్తి నెలకొంది. ఆగస్ట్ 7న సినిమా విడుదల కానుంది.
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