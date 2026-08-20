/Yami Gautam: దసరా బరిలోకి యామీ గౌతమ్.. నయ్యి నవెల్లి రిలీజ్ డేట్ ఇదే

Yami Gautam:ఈ దసరా పండుగకు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో ఆసక్తికరమైన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధమవుతోంది. అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్, కలర్ ఎల్లో సంస్థలు కలిసి నిర్మిస్తున్న ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం ‘నయ్యి నవెల్లి’. ఈ సినిమాలో యామీ గౌతమ్ ధార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని అక్టోబర్ 16, 2026న దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
‘నయ్యి నవెల్లి’ చిత్రానికి బాలాజీ మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హిమాన్షు శర్మ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. హిమాన్షు శర్మ, దివ్య నిధి శర్మ కలిసి కథను అందించారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా కథ మీరట్ నగరంలోని ఓ కుటుంబం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ కుటుంబంలోకి కొత్తగా ఓ కోడలు అడుగుపెడుతుంది. ఆమె వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో వాతావరణం మరింత సందడిగా మారుతుంది. అయితే ఆమె చాలా మంచిగా, పర్ఫెక్ట్గా కనిపించడంతో ఇంట్లోని ఓ యువకుడికి అనుమానం మొదలవుతుంది.
తన వదిన నిజంగా సాధారణమైన వ్యక్తేనా? లేక ఆమెకు ఏదైనా మాయా శక్తులు ఉన్నాయా? అనే సందేహం అతడిలో పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఇంట్లో చోటుచేసుకునే వింత సంఘటనలు కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చనున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల నుంచి పుట్టే కామెడీ ప్రేక్షకులను నవ్వించనుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది.
అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్ ప్రతినిధి నిఖిల్ మధోక్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా దసరా పండుగకు సరైన చిత్రంగా తమకు అనిపించిందని తెలిపారు. యామీ గౌతమ్ తన పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారని, కుటుంబ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు.
నిర్మాత ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, ‘నయ్యి నవెల్లి’లో ప్రతి మలుపు ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని అన్నారు. హాస్యం, ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్ అంశాలను కలిపిన ఈ కథకు యామీ గౌతమ్ సరైన ఎంపిక అని తెలిపారు.
మొత్తంగా కామెడీ, ఫాంటసీ, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఆసక్తికరమైన మలుపులతో ‘నయ్యి నవెల్లి’ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. దసరా సెలవుల్లో కుటుంబంతో కలిసి చూసే సినిమాగా ఇది నిలుస్తుందేమో చూడాలి. ఈ ఫ్యామిలీ ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ అక్టోబర్ 16, 2026న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook