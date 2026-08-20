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Yami Gautam: దసరా బరిలోకి యామీ గౌతమ్.. నయ్యి నవెల్లి రిలీజ్ డేట్ ఇదే

Yami Gautam:దసరా పండుగ సందర్భంగా యామీ గౌతమ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం ‘నయ్యి నవెల్లి’ థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. బాలాజీ మోహన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16, 2026న దేశవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:14 PM IST
Yami Gautam: దసరా బరిలోకి యామీ గౌతమ్.. నయ్యి నవెల్లి రిలీజ్ డేట్ ఇదే
Image Credit: Yami Gautam(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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