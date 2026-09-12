/కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా మారిన యశ్ పరిస్థితి.. అయ్యో ఫాఫం.

Yash What Next:‘టాక్సిక్’ కొట్టిన దెబ్బకు యశ్ మళ్లీ పాతాళంలోకి పడిపోయాడు. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాడో మళ్లీ అక్కడికే వచ్చింది పరిస్థితి. ‘టాక్సిక్’కు ముందు యశ్ రేంజ్ వేరు.. అదొచ్చాక పరిస్థితులు పూర్తిగా తలకిందులు అయ్యాయి. ఇప్పుడేంటి సిచ్యువేషన్.. యశ్ మళ్లీ జీరో నుంచే మొదలుపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
కేజియఫ్ చూసాక ఇదిగో ఇలాగే ఇండియా మొత్తం యశ్ను చూసి సాహో అంటూ సలాం చేసింది. ఎక్కడ్నుంచి వచ్చారు, అంతకుముందు ఏ సినిమాల చేసారనే దానితో సంబంధం లేకుండా కేజియఫ్ అనే ఒక్క సినిమాతో యశ్ను ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ నెత్తిన పెట్టుకుంది. ఆ ఒక్క ఫ్రాంచైజీతో రూ. 1600 కోట్లు కొల్లగొట్టి ఓవర్ నైట్ బాక్సాఫీస్ రారాజై కూర్చున్నాడు యశ్.
కేజియఫ్ తెచ్చిన మార్కెట్ను వాడుకోవడానికి .. అంతకంటే పెద్ద సినిమా చేయాలనే ధ్యాసలో నాలుగేళ్లు టాక్సిక్ కోసం కేటాయించాడు. కానీ ఈ సినిమా అతడి ఆశలనే కాదు.. మార్కెట్ను కూడా ఊహించని విధంగా నిండా ముంచేసింది. కేవలం థియెట్రికల్ పరంగానే రూ.300 కోట్లనష్టాలతో.. మన దేశంలోనే బిగ్గెస్ట్ ఎపిక్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది టాక్సిక్.
టాక్సిక్ ఫెయిల్యూర్కు సాకులు వెతక్కుండా తప్పు ఒప్పుకున్నాడు యశ్. ఇకపై సినిమా కథల జాగ్రత్తగా ఉంటానంటున్నారు. అయితే అది యశ్ చెప్పినంత ఈజీ కాదు. పోయిన మార్కెట్ రావాలంటే.. కేజియఫ్ను మించిన మ్యాజిక్ జరగాలి. అది రామాయణతో అవుతుందా అంటే చెప్పలేము. ఇప్పటికే మన భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎన్నోసార్లు రామాయణ కథలతో సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించాడు.ఈ సినిమా నిజంగానే రాముడిని భక్తులను మెప్పిస్తుందా.. లేకపోతే మరో ఆదిపురుష్ అవుతుందా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా టాక్సిక్ దెబ్బతో యశ్ పరిస్థితి గ్రౌండ్ జీరోకు చేరకుంది.
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