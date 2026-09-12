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కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా మారిన యశ్ పరిస్థితి.. అయ్యో ఫాఫం.

‘టాక్సిక్’ కొట్టిన దెబ్బకు యశ్ మళ్లీ పాతాళంలోకి పడిపోయాడు. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాడో మళ్లీ అక్కడికే వచ్చింది  పరిస్థితి. ‘టాక్సిక్’‌కు ముందు యశ్ రేంజ్ వేరు.. అదొచ్చాక పరిస్థితులు పూర్తిగా తలకిందులు అయ్యాయి. ఇప్పుడేంటి సిచ్యువేషన్.. యశ్ మళ్లీ జీరో నుంచే మొదలుపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:48 PM IST
కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా మారిన యశ్ పరిస్థితి.. అయ్యో ఫాఫం.
Image Credit: Yash Career in Dailama (File photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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