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Yash Fan Death: ఆ అభిమాని అంత్యక్రియలకు యశ్ ఎందుకు వెళ్లలేదు..అసలు కారణం చెప్పిన స్టార్ హీరో!

Yash Fan Death:యశ్ తన అభిమాని అంత్యక్రియలకు ఎందుకు హాజరు కాలేదో తాజాగా వెల్లడించారు. 2021లో ఆ అభిమాని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనను గుర్తుచేసుకున్న యశ్.. తాను అంత్యక్రియలకు వెళ్తే అభిమానుల్లో తప్పుడు సందేశం వెళ్లే అవకాశం ఉందని భావించినట్లు తెలిపారు. ఇలాంటి ఘటనలను ప్రోత్సహించకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నానని వివరించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:53 PM IST
Yash Fan Death: ఆ అభిమాని అంత్యక్రియలకు యశ్ ఎందుకు వెళ్లలేదు..అసలు కారణం చెప్పిన స్టార్ హీరో!
Image Credit: Yash Fan Death(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Yash Fan Death: ఆ అభిమాని అంత్యక్రియలకు యశ్ ఎందుకు వెళ్లలేదు..అసలు కారణం చెప్పిన స్టార్ హీరో!
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