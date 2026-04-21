English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
KGF 3 పై యశ్ క్లారిటీ.. సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అంటే..?

KGF 3 Release Date : కేజీఎఫ్ 3పై యశ్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం టాక్సిక్.. రామాయణం సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నందున కేజీఎఫ్ 3కి ఇంకా సమయం పడుతుందని చెప్పాడు. అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుందని అభిమానులకు హామీ ఇచ్చాడు. అలానే ఈ సినిమా కథ గురించి కూడా కొన్ని కీలక విషయాలు చెప్పాడు. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

KGF 3 Release Update : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడానికి ప్రధాన కారణం కేజీఎఫ్ సిరీస్. ఈ సినిమాలతో యశ్ ఒక పెద్ద స్టార్‌గా ఎదిగాడు. ఇప్పుడు అభిమానులు అందరూ కేజీఎఫ్ 3 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై తాజాగా యశ్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం యశ్ తన కొత్త సినిమా టాక్సిక్ పై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టాడు. ఈ సినిమా కోసం ఆయన మూడు సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతున్నాడు. ఈ మూవీ జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీంతో ఇప్పుడు యశ్ తన ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు.

అలాగే యశ్ మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ అయిన రామాయణం సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇందులో ఆయన రావణుడి పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రూపొందుతోంది. మొదటి భాగం ఈ సంవత్సరం దీపావళికి విడుదల అవుతుండగా, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో యశ్ పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉండబోతుంది.

ఈ నేపథ్యంలో కేజీఎఫ్ 3 గురించి వస్తున్న వార్తలకు యశ్ స్పందించాడు. “ఇప్పుడే కేజీఎఫ్ 3 పై పని చేయడం లేదు. నా దగ్గర టాక్సిక్, రామాయణం వంటి పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి. అందుకే కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ నేను, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కలిసి కేజీఎఫ్ 3 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మంచి కథ దొరికితే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చేస్తాం” అని చెప్పాడు.

అంటే కేజీఎఫ్ 3 ఆగిపోయిందనే మాట కాదు. సరైన కథ సిద్ధమైతే ఈ సినిమా తప్పకుండా వస్తుందని యశ్ అభిమానులకు హామీ ఇచ్చాడు. ఇది అభిమానులకు కొంత ఊరటనిచ్చే విషయం.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. FacebookTwitter

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News