KGF 3 పై యశ్ క్లారిటీ.. సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అంటే..?

KGF 3 Release Update : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడానికి ప్రధాన కారణం కేజీఎఫ్ సిరీస్. ఈ సినిమాలతో యశ్ ఒక పెద్ద స్టార్గా ఎదిగాడు. ఇప్పుడు అభిమానులు అందరూ కేజీఎఫ్ 3 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై తాజాగా యశ్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
ప్రస్తుతం యశ్ తన కొత్త సినిమా టాక్సిక్ పై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టాడు. ఈ సినిమా కోసం ఆయన మూడు సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతున్నాడు. ఈ మూవీ జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీంతో ఇప్పుడు యశ్ తన ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నాడు.
అలాగే యశ్ మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ అయిన రామాయణం సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇందులో ఆయన రావణుడి పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రూపొందుతోంది. మొదటి భాగం ఈ సంవత్సరం దీపావళికి విడుదల అవుతుండగా, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో యశ్ పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉండబోతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో కేజీఎఫ్ 3 గురించి వస్తున్న వార్తలకు యశ్ స్పందించాడు. “ఇప్పుడే కేజీఎఫ్ 3 పై పని చేయడం లేదు. నా దగ్గర టాక్సిక్, రామాయణం వంటి పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి. అందుకే కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ నేను, దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కలిసి కేజీఎఫ్ 3 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మంచి కథ దొరికితే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చేస్తాం” అని చెప్పాడు.
అంటే కేజీఎఫ్ 3 ఆగిపోయిందనే మాట కాదు. సరైన కథ సిద్ధమైతే ఈ సినిమా తప్పకుండా వస్తుందని యశ్ అభిమానులకు హామీ ఇచ్చాడు. ఇది అభిమానులకు కొంత ఊరటనిచ్చే విషయం.
