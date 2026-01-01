Yash Rangineni:‘ఛాంపియన్’మూవలో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న ‘యశ్ రంగినేని’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన నిర్మాత కమ్ నటుడు..

యశ్ రంగినేని నిర్మాతగా మంచి చిత్రాల్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించారు. బిగ్ బెన్ సినిమాస్ బ్యానర్ను స్థాపించి తన మేనల్లుడైన విజయ్ దేవరకొండతో ‘పెళ్లి చూపులు’ చిత్రానీ తెరకెక్కించారు. ఆ తరువాత ఆయన నిర్మాతగా దొరసాని, డియర్ కామ్రేడ్, ఏబీసీడీ, అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో, భాగ్ సాలే వంటి సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అందించారు. ఇక ఈయన ప్రొడ్యూసర్ చేసిన ‘పెళ్లి చూపులు’ చిత్రానికి జాతీయస్థాయిలో అవార్డులు కూడా వరించాయి.
ఇక నిర్మాతగా తన అభిరుచిని చాటుకుంటూనే నటుడిగా తన సత్తాను చాటుతున్నాడు. తాజాగా జాతీయ అవార్డ్ గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం డైరెక్షన్ లో ‘ఛాంపియన్’ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. రోషన్ మేక హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో యశ్ రంగినేని ఓ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో వీరయ్య పాత్రలో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ఈ పాత్రలో నటించడం అనేకంటే జీవించారు. ఈ సినిమా తాజాగా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ పాత్రలో యశ్ రంగినేని యాక్టింగ్ అందరికీ నచ్చేసింది.
‘ఛాంపియన్’మూవీలో ఓ చదువు రాని వ్యక్తిగా, గ్రామీణ జీవితాలకు, అణగారిన వర్గాలకు ప్రతినిధిగా వీరయ్య పాత్రలో యశ్ రంగినేని ఒదిగిపోయారనే కంటే జీవించారు. తక్కువ మాట్లాడుతూ.. భావోద్వేగాలతో తన పాత్రను పండించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం థియేటర్లో సక్సెస్ ఫుల్గా దూసుకుపోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా తర్వాత నిర్మాతగా కాకుండా నటుడిగా యశ్ రంగినేని బిజీగా మారడం పక్కా అని చెబుతున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీ వర్గాలు.
