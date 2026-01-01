English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Yash Rangineni:‘ఛాంపియన్’మూవలో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న ‘యశ్ రంగినేని’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన నిర్మాత కమ్ నటుడు..

Yash Rangineni:‘ఛాంపియన్’మూవలో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న ‘యశ్ రంగినేని’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన నిర్మాత కమ్ నటుడు..

Yash Rangineni: మన దగ్గర హీరోలు నిర్మాతలుగా, దర్శకులుగా రాణించిన సందర్భాలున్నాయి. అలాగే నిర్మాతలు, దర్శకులు నటులుగా మారడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాజాగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతగా సత్తా చాటుతున్న యశ్ రంగినేని ఇపుడు నటుడిగా మారారు. తాజాగా ‘ఛాంపియన్’ చిత్రంలో తన యాక్టింగ్ మెస్మరైజ్ చేశాడు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:40 AM IST

Trending Photos

Constable Recruitment: నిరుద్యోగులకు ఇక పండగే.. 14 వేల కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్..!
5
Constable Recruitment 2026
Constable Recruitment: నిరుద్యోగులకు ఇక పండగే.. 14 వేల కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్..!
Hyderabad: మందుబాబులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ .. డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..
5
Hyderabad
Hyderabad: మందుబాబులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ .. డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..
Prabhas Saree Gift: పూలు, చాక్లెట్లతో కలిపి ప్రభాస్ వైట్ చీర ఇచ్చారు.. విషయం బయటపెట్టిన రిద్ధి కుమార్
5
Prabhas Saree Gift
Prabhas Saree Gift: పూలు, చాక్లెట్లతో కలిపి ప్రభాస్ వైట్ చీర ఇచ్చారు.. విషయం బయటపెట్టిన రిద్ధి కుమార్
Dandruff: చుండ్రు సమస్యకు అమ్మమ్మ కాలం నాటి అద్భుతమైన పద్ధతి
5
Dandruff
Dandruff: చుండ్రు సమస్యకు అమ్మమ్మ కాలం నాటి అద్భుతమైన పద్ధతి
Yash Rangineni:‘ఛాంపియన్’మూవలో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న ‘యశ్ రంగినేని’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన నిర్మాత కమ్ నటుడు..

యశ్ రంగినేని నిర్మాతగా మంచి చిత్రాల్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు  అందించారు. బిగ్ బెన్ సినిమాస్ బ్యానర్‌‌ను స్థాపించి తన మేనల్లుడైన విజయ్ దేవరకొండతో ‘పెళ్లి చూపులు’ చిత్రానీ తెరకెక్కించారు.  ఆ తరువాత ఆయన నిర్మాతగా దొరసాని, డియర్ కామ్రేడ్, ఏబీసీడీ, అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో, భాగ్ సాలే వంటి సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అందించారు. ఇక ఈయన ప్రొడ్యూసర్ చేసిన ‘పెళ్లి చూపులు’ చిత్రానికి జాతీయస్థాయిలో అవార్డులు కూడా వరించాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక నిర్మాతగా తన అభిరుచిని చాటుకుంటూనే నటుడిగా తన సత్తాను చాటుతున్నాడు. తాజాగా జాతీయ అవార్డ్ గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం డైరెక్షన్ లో ‘ఛాంపియన్’ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. రోషన్ మేక హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో యశ్ రంగినేని ఓ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో  వీరయ్య పాత్రలో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ఈ పాత్రలో నటించడం అనేకంటే జీవించారు. ఈ సినిమా తాజాగా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ పాత్రలో  యశ్ రంగినేని యాక్టింగ్ అందరికీ నచ్చేసింది.  

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

‘ఛాంపియన్’మూవీలో  ఓ చదువు రాని వ్యక్తిగా, గ్రామీణ జీవితాలకు, అణగారిన వర్గాలకు ప్రతినిధిగా  వీరయ్య పాత్రలో  యశ్ రంగినేని ఒదిగిపోయారనే కంటే జీవించారు. తక్కువ మాట్లాడుతూ.. భావోద్వేగాలతో తన పాత్రను పండించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం థియేటర్లో సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా తర్వాత నిర్మాతగా కాకుండా నటుడిగా యశ్ రంగినేని బిజీగా మారడం పక్కా అని చెబుతున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీ వర్గాలు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Yash RangineniChampionchampion Movie ActorChampion Actor yash Rangineniyash Rangineni producer

Trending News