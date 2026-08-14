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Toxic: గర్భంతో ఉన్న కియారా కోసం యశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ.. సెట్లో ఏం జరిగిందంటే?

Toxic: టాక్సిక్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో గర్భంతో ఉన్న కియారా అద్వానీని తాను, దర్శకురాలు గీతూ మోహన్‌దాస్ ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామని హీరో యశ్ వెల్లడించారు. షూటింగ్ చాలా డిమాండింగ్‌గా ఉండటంతో తాము ఆమె కోసం బౌన్సర్లు, బాడీగార్డుల్లా మారిపోయామని యశ్ తెలిపారు. కియారా 100 శాతం కమిట్‌మెంట్‌తో పనిచేశారని ఆయన ప్రశంసించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:02 AM IST
Toxic: గర్భంతో ఉన్న కియారా కోసం యశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ.. సెట్లో ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Toxic(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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