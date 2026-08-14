/Toxic: గర్భంతో ఉన్న కియారా కోసం యశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ.. సెట్లో ఏం జరిగిందంటే?

Toxic:పాన్ ఇండియా స్టార్ యశ్, కియారా అద్వానీ కలిసి నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార కంటెంట్తో సినిమాపై ఆసక్తి పెరగగా.. తాజాగా యశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి టాక్సిక్ను వార్తల్లో నిలిపాయి.
Toxic:పాన్ ఇండియా స్టార్ యశ్, కియారా అద్వానీ కలిసి నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార కంటెంట్తో సినిమాపై ఆసక్తి పెరగగా.. తాజాగా యశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి టాక్సిక్ను వార్తల్లో నిలిపాయి.
ముంబైలో జరిగిన సినిమా ఆడియో లాంచ్ కార్యక్రమంలో యశ్.. కియారా అద్వానీతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా షూటింగ్ సమయంలో కియారా గర్భవతిగా ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. ఆమె చూపించిన ప్రొఫెషనలిజాన్ని ప్రశంసించారు. సినిమా కోసం ఆమె ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారని యశ్ తెలిపారు.
కియారా పాత్రకు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో కష్టపడాల్సి ఉంటుందని ముందే తెలుసని యశ్ చెప్పారు. అందుకే ఆమెను ప్రాజెక్ట్లోకి తీసుకున్న సమయంలో కొంత ఆందోళన చెందానని వెల్లడించారు. అయితే షూటింగ్ మొదలైన తర్వాత కియారా తన పనితీరుతో ఆ సందేహాలన్నింటినీ తొలగించారని పేర్కొన్నారు.
షూటింగ్ సమయంలో కియారా గర్భంతో ఉన్నప్పటికీ తన బాధ్యతల విషయంలో ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదని యశ్ తెలిపారు. ఆమె ఆరోగ్యం విషయంలో తాను, దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నామని చెప్పారు. సెట్లో కియారాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇద్దరం ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించామని వివరించారు.
సరదాగా మాట్లాడుతూ.. షూటింగ్ సమయంలో తాను కియారాకు బాడీగార్డ్లా మారిపోయానని యశ్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె భద్రత విషయంలో ప్రతి విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. కియారా చూపించిన నిబద్ధత తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని యశ్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ఈ సినిమాలో కియారా ‘నాదియా’ అనే కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటివరకు తన కెరీర్లో చేయని తరహాలో ఈ పాత్ర ఉంటుందని ఆమె గతంలో వెల్లడించారు. తనలోని నటనా సామర్థ్యాన్ని ముందుగానే గుర్తించి ఇలాంటి పాత్రను ఇచ్చినందుకు గీతూ మోహన్దాస్, యశ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
‘టాక్సిక్’ షూటింగ్ అనుభవం తన భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులపై ఉన్న అంచనాలను కూడా మార్చిందని కియారా పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా సెట్లో లభించిన వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తనకు ఎంతో నచ్చిందని, ఇకపై తాను పనిచేసే సినిమాల్లోనూ ఇలాంటి వాతావరణాన్ని కోరుకుంటానని సరదాగా చెప్పినట్లు సమాచారం.
యశ్, కియారా వ్యాఖ్యలతో ‘టాక్సిక్’ సినిమా మరోసారి సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారీ యాక్షన్, వైవిధ్యమైన పాత్రలు, గీతూ మోహన్దాస్ మేకింగ్తో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో మరింత పెరిగింది.
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