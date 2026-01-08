Yash Toxic: పెద్ద రిస్క్ తీసుకుబోతున్న యాష్..టాక్సిక్ సినిమాకు ప్రమాదం తప్పదా..!

Yash Toxic Release Date: ఒకవైపు యష్ నటిస్తున్న టాక్సిక్, మరోవైపు ధురందర్కు సీక్వెల్గా వస్తున్న ధురందర్ 2… ఈ రెండు సినిమాలు ప్రేక్షకులకు నిజమైన పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
టాక్సిక్ సినిమా విషయానికి వస్తే..ఈ చిత్రంలో యాష్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. యష్ గత సినిమాలు..ఆయనకు.. దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి. దీంతో టాక్సిక్పై కూడా అభిమానులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
నిన్న.. మొన్నటి వరకు.. ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడుతుందనే.. వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. కానీ ఆ వార్తలకు బ్రేక్ వేస్తూ నిర్మాతలు తాజాగా ఒక పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ పోస్టర్ ద్వారా టాక్సిక్ సినిమా మార్చి 19ననే విడుదల అవుతుందని స్పష్టంగా ప్రకటించారు. అలాగే యష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జనవరి 8న టీజర్ విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
ఇక ధురందర్ 2 గురించి చెప్పాలంటే..ఇది సూపర్ హిట్ మూవీ ధురందర్కు సీక్వెల్గా తెరకెక్కుతోంది. ధురందర్ పార్ట్ 1 బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో సంచలనంగా మారింది. ఆ విజయమే ధురందర్ 2పై భారీ హైప్ను క్రియేట్ చేసింది. ఈ పార్ట్లో Ranveer Singh ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
ధురందర్ 2ను ఈసారి కేవలం హిందీలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో ఇది పూర్తిస్థాయి పాన్ ఇండియా సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు.. రాబోతోంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల టాక్సిక్ సినిమాకు గట్టి పోటీ ఏర్పడుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ధురందర్ సినిమా సృష్టించిన ప్రభంజనం తెలిసి కూడా.. యాష్ తన సినిమాని అదే తేది విడుదల చేయాలి అనుకోవడం వల్ల.. ఇంత పెద్ద రీస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని అందరూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల టాక్సిక్ సినిమాకి వచ్చే థియేటర్లో అలానే మొదటిరోజు వచ్చే కలెక్షన్స్ తప్పకుండా తప్పే ప్రమాదం ఉంది. మరి తెలిసి తెలిసి.. అది కూడా ఎటువంటి సెలవులు లేని మార్చి నెలలో.. ఇలాంటి నిర్ణయం ఈ రెండు సినిమాలు ఎందుకు తీసుకున్నాయో నిర్మాతలకే తెలియాలి.
ఒకే రోజు విడుదల కావడంతో టాక్సిక్.మీ ధురందర్ 2 మధ్య భారీ బాక్సాఫీస్ యుద్ధం ఖాయంల కనిపిస్తుంది. చివరికి ప్రేక్షకుల మనసు ఏ సినిమా గెలుస్తుందో మార్చి 19న తేలనుంది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.