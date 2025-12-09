Toxic: మరో 100 రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు కేజీఎఫ్ ఫేమ్ యశ్ ‘టాక్సిక్’ ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’..

‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’ విడుదలకు కౌంట్ డౌన్ షురూ అయింది. మార్చి 19, 2026న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ విడుదల కాబోతుంది. అంటే సినిమా ప్రేక్షకులు ముందుకు రావడానికి మరో వంద రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. వచ్చే ఏడాది అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చేస్తోన్నచిత్రాల్లో ‘టాక్సిక్’ ఒకటి. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి వచ్చిన అప్డేట్స్తో సినిమాపై అంచనాలు రోజు రోజుకీ పెరుగుతున్నాయి.
సినిమాపై ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను నెక్ట్స్ లెవల్కు తీసుకెళ్లేలా చిత్ర యూనిట్ ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’ నుంచి ఓ సరికొత్త, పవర్ఫుల్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. సెక్సీ, రగ్డ్ లుక్లో యష్ ఇందులో కనిపిస్తున్నాడు. మెలి తిరిగిన కండలతో తనొక రక్తంత నిండిన బాత్ టబ్లో కూర్చుని ఉన్నాడు. తన ముఖం పూర్తిగా కనిపించకుండా ఉంది. హీరో పాత్రపై ఓ లైట్ పడుతుంది.. తను బయటకు దేన్నో తదేకంగా చూస్తున్నట్లు ఈ పోస్టర్ ఉంది. తన శరీరంపై ఉన్న టాటూస్ చూస్తుంటే తనలోని బ్యాడ్ యాష్ వైబ్ను క్యారెక్టర్ను పోస్టర్తో ఆవిష్కరించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ పోస్టర్తో సినిమాపై ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి.
‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’ సినిమాను ఉగాది పండగను పురస్కరించుకొని విడుదల చేస్తున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన సరికొత్త పోస్టర్తో పాటు సినిమా అద్భుతంగా రావటంలో తమదైన పాత్రను పోషిస్తోన్న టెక్నీషియన్స్ వివరాలను కూడా చిత్ర యూనిట్ అనౌన్స్ చేసింది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత రాజీవ్ రవి ఈ సినిమాకు సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహిస్తున్నారు. రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఉజ్వల్ కులకర్ణి ఎడిటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ టీపీ ఆబిద్ నిర్వహిస్తున్నారు. జాన్ విక్ వంటి చిత్రాలకు పని చేసిన హాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జెజె పెర్రీ, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అన్బరివ్ కలిసి ఈ చిత్రానికి యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.
యష్, గీతూ మోహన్ దాస్ రాసిన ఈ కథను గీతూ మోహన్ దాస్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కన్నడతో పాటు ఇంగ్లీష్ లో పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు. మిగిలిన భాషల్లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్పై వెంకట్ కె.నారాయణ, యష్ ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
