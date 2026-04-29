Toxic: యశ్ అభిమానులకు మరోసారి నిరాశా.. ‘టాక్సిక్’ మళ్లీ వాయిదా..

Toxic New Release Date: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ప్రెస్టీజియస్ పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’. కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా ముందుగా మార్చి 19న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమాను వైడ్ రేంజ్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నా ముందుగా ఈ సినిమాను జూన్ 4న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా మరోసారి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. అంతేకాదు ప్రపంచ భాషల్లో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో భాగంగా ఈ సినిమాను మరోసారి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు యశ్ మరో నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
మరోవైపు ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ వెనక పెద్ద రీజనే ఉంది. ఈ సినిమా నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్లే ‘జన నాయగన్’ సినిమాను నిర్మించారు. ఆ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కావాల్సింది. కానీ సెన్సార్ ఇష్యూస్ కారణంగా ఈ సినిమా విడుదల కాలేదు. ఇక నిర్మాత వెంకట నారాయణ ఇన్వెస్ట్ చేసిన చాలా డబ్బులు ఈ సినిమాలో ఇరుక్కుపోయాయి. ఇక తమిళనాడు ఎన్నికలు పూర్తి కావడంతో ఈ సినిమా విడుదలకు అడ్డంకులు తొలిగే అవకాశాలున్నాయి. ‘జననాయగన్’ రిలీజైన తర్వాత కానీ ‘టాక్సిక్’ సినిమాను మంచి డేట్ చేసుకొని విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. అందుకే జూన్ 4న ‘జన నాయగన్’ సినిమాను విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో భాగంగా యశ్ ‘టాక్సిక్’ సినిమాకు పోస్ట్ పోన్ చేశారు.
IMPORTANT DEVELOPMENT... YASH: AFTER STRONG CINEMACON RESPONSE, 'TOXIC' RELEASE SHIFTED AHEAD – NEW DATE TO BE ANNOUNCED SOON... KVN Productions and Monster Mind Creations have announced that the release of #Toxic, starring #Yash, has been rescheduled.
The film, which was… pic.twitter.com/74HQSYIngO
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 29, 2026
ఇప్పటికే ‘జన నాయగన్’ పోస్ట్ పోన్ తో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ కు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలిందనే చెప్పాలి. ఈ సినిమా ఫైనాన్షియల్ క్రైసెస్ నుంచి బయటపడ్డాకా ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు మేకర్స్, ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన హక్కులు 120 కోట్లకు అమ్ముడు పోయింది. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఈ సినిమా హక్కులను అడ్వాన్స్ పద్ధతిలో కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో భారీ తారాగణం కూడా ఉంది. లేడీ డైరెక్టర్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రాబోతుండటం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఈ యేడాది విడుదల కాబోతున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ అని చెప్పాలి. మరోవైపు యశ్ విషయానికొస్తే.. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘రామాయణం’లో రావణాసురుడి వేషం వేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానుంది. సీతాపహరణం ఘట్టంతో ఈ సినిమా మొదటి భాగం ఎండ్ కానుంది. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళి కానుకగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. మొత్తంగా యశ్ సోలో హీరోగా కాకుండా ‘రామాయణం’ సినిమా ముందుగా విడుదల అవుతుందా.. లేకపోతే ‘టాక్సిక్’ మధ్యలో ఏదైనా మంచి డేట్ లో రిలీజ్ చేస్తారా అనేది చూడాలి.
