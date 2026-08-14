Yash Toxic Controversy: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ టాక్సిక్. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్లో యశ్ స్టైలిష్ లుక్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు అభిమానులను ఆకట్టుకోగా.. సినిమాలోని కొన్ని రొమాంటిక్ సన్నివేశాలు మాత్రం వివాదానికి దారితీశాయి.
ఈ సన్నివేశాలపై కన్నడ నటి రిషికా సింగ్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత రాజేంద్ర సింగ్ బాబు కుమార్తె అయిన ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ వీడియో విడుదల చేసి టాక్సిక్ ట్రైలర్పై తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. యశ్ వంటి స్టార్ హీరో ఇలాంటి బోల్డ్ సన్నివేశాల్లో నటించడం తనను నిరాశకు గురిచేసిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
యశ్ ఇప్పటికే వివాహితుడు, ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి కావడంతో మహిళల గౌరవం విషయంలో మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారని తాను భావించానని రిషికా సింగ్ తెలిపారు. అయితే ట్రైలర్లో కనిపించిన కొన్ని సన్నివేశాలు తనకు ఆగ్రహం కలిగించాయని అన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. సినిమాల పేరుతో మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించే విధంగా వ్యవహరిస్తే సహించేది లేదని ఆమె అన్నారు. మహిళలను గౌరవించకపోతే కర్ణాటక నుంచి వెళ్లిపోయే పరిస్థితి తీసుకొస్తామని యశ్ను ఉద్దేశించి హెచ్చరించారు. తన వీడియో చివర్లో యశ్ను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్య కూడా వైరల్గా మారింది.
రిషికా సింగ్ వ్యాఖ్యలపై యశ్ అభిమానులు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. సినిమాలో నటించిన వారికి అభ్యంతరం లేనప్పుడు బయటివారు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారంటూ కొందరు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. అదే సమయంలో రిషికా సింగ్ గతంలో నటించిన సినిమాలు, ఫోటోషూట్లకు సంబంధించిన పాత ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఆమె వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
మరోవైపు కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం రిషికా సింగ్కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ప్రేక్షకుల్లో ప్రభావం చూపించే స్థాయిలో ఉన్న సినీ ప్రముఖులు తమ సినిమాల్లో మహిళలను ఎలా చూపిస్తున్నారనే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
వివాదాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ టాక్సిక్ సినిమాపై అంచనాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను ఇంగ్లిష్తో పాటు పలు భారతీయ భాషల్లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రచార కార్యక్రమాలు ఊపందుకుంటుండగా.. ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానున్నట్లు సమాచారం.
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