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Yash Toxic Controversy: యశ్‌ను కర్ణాటకలో ఉండనివ్వం.. ప్రముఖ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Yash Toxic Controversy:యశ్ నటించిన ‘టాక్సిక్’ ట్రైలర్‌పై కన్నడ నటి రిషీకా సింగ్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సినిమాలో మహిళల చిత్రీకరణ, ఇంటిమేట్ సీన్లపై ఆమె విమర్శలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ‘యశ్‌ను కర్ణాటకలో ఉండనివ్వం’ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:22 PM IST
Yash Toxic Controversy: యశ్‌ను కర్ణాటకలో ఉండనివ్వం.. ప్రముఖ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Yash Toxic Controversy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Yash Toxic Controversy: యశ్‌ను కర్ణాటకలో ఉండనివ్వం.. ప్రముఖ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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