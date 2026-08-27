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‘టాక్సిక్’ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. డివైడ్ టాక్‌తో ఊహకందని ఊచకోత..

Yash Toxic First day Box Office Collections: కేజీఎఫ్ మొదటి రెండు భాగాల తర్వాత యశ్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్‌గా తన సత్తా చూపించాడు. ఈ సినిమా వచ్చిన నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత యశ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. హాలీవుడ్ మేకింగ్ స్టైల్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు మిక్స్‌డ్ టాక్ నుంచి నెగిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. అయినా.. మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహకందని ఊచకోత కోసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:30 PM IST
‘టాక్సిక్’ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. డివైడ్ టాక్‌తో ఊహకందని ఊచకోత..
Image Credit: Toxic first day collecitons (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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