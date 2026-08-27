Toxic World Wide First day Box Office Collections: ‘టాక్సిక్’ కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యశ్ నుంచి వచ్చిన భారీ ప్రెస్టీజియస్ సినిమా. ముందు నుంచి ఈ సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అందుకు తగ్గట్టు అన్ని చోట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓ రేంజ్లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. హాలీవుడ్లో లెవల్లో ఉందని మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇక యశ్ కూడా తన రేంజ్కు తగ్గట్టు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేసాడు. అయితే కథ, కథనాల్లో కన్ఫ్యూజన్ నేపథ్యంలో ప్రేక్షకుల నుంచి డివైడ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయినా.. ఈ సినిమా మొదటి రోజు అంచనాలకు మించి ఊచకోత కోసిందనే చెప్పాలి.
హిందీలో ఊహకందని ఊచకోత..
ముఖ్యంగా హిందీ బెల్ట్లో ఈ సినిమాకు మంచి వసూళ్లే దక్కాయని చెప్పాలి. నాన్ సీక్వెల్ మూవీగా ఈ సినిమాకు ఈ రేంజ్ వసూల్లు రావడం అంటే మాటలు కాదు. ఈ సినిమా కన్నడ, హిందీ తర్వాత తెలుగులో మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తమిళనాడు, కేరళతో పాటు రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్లో పర్వాలేదనిపించేలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్సీస్లో మొదటి రోజు $ 2.5 డాలర్స్ రాబట్టినట్టు సమాచారం.
టాక్సిక్ మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్..
మొత్తంగా మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 75 కోట్ల మేరకు షేర్ (రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టినట్టు తెలుస్తుంది. కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత వరుసగా రెండు టాక్సిక్తో వరుసగా రెండో వంద కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. షారుఖ్, రణవీర్ల తర్వాత యశ్ ఈ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. మొత్తంగా హిందీలోనే రూ. 55 కోట్ల నుంచి రూ. 60 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఓవరాల్గా హిందీలో రూ. 40 కోట్ల మేర నెట్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. కేజీఎఫ్ తర్వాత హిందీ ప్రేక్షకుల్లో యశ్ క్రేజ్కు ఇది నిదర్శనం అని చెప్పాలి. సొంత రాష్ట్రం కర్ణాటకలో రూ. 30 కోట్ల కు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం. మొత్తంగా డివైడ్ టాక్తో యశ్ ‘టాక్సిక్’ మూవీ ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాత్రం మాములు విషయం కాదంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. మొత్తంగా బాక్సాపీస్ దగ్గర ఈ జోరు కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.