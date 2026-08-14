/ఆకాశాన్ని తాకుతున్న యశ్ ‘టాక్సిక్’ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్..

Toxic Business: కేజీఎఫ్ సినిమా వచ్చే వరకు యశ్ అనే హీరో గురించి కేవలం కన్నడ వాళ్లకే తెలుసు. కానీ కేజీఎఫ్ విడుదలైన తర్వాత యశ్ ఇమేజ్ ఆకాశాన్ని తాకింది. ఈ సినిమాకు రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన ‘కేజీఎఫ్ 2’ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో ఇరగదీసింది. మొత్తంగా హిందీ మార్కెట్లో ఈ సినిమా సూపర్ బిజినెస్ చేయడంతో పాటు మంచి వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా రూ.1200 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసిన ఏకైక కన్నడ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈ సినిమా విడుదలైన దాదాపు 4 యేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఎన్నో తర్జన భర్జనల తర్వాత యశ్ ‘టాక్సిక్’మూవీ చేశారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఓ మోస్తరుగా ఉంది. కానీ ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత అంతా మారిపోయింది. కేజీఎఫ్లోని రాకీ భాయ్కు భిన్నంగా బాడీ లాంగ్వేజ్, లుక్, మ్యానరిజంతో కనిపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక ఈ సినిమా బిజినెస్ కూడా ఓ రేంజ్లో ఉంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ బిజినెస్ రూ. 110 కోట్లు అంటున్నారు.. అలాగే తెలుగులో రూ. 120 కోట్ల వరకు బిజినెస్ జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే దిల్ రాజు ఈ సినిమా రైట్స్ తీసుకున్నాడు. ఇక కన్నడలో మ్యాగ్జిమమ్ యశ్ తన దగ్గరే రైట్స్ పెట్టుకుని రెమ్యునరేషన్ ప్లేస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. హిందీ రేంజ్ రూ. 180 కోట్ల వరకు పలుకుతుంది. ఎవరికీ ఇవ్వలేదు ఇంకా.. కేజియఫ్ 2 అక్కడ రూ. 250 కోట్లు షేర్ (రూ. 480 కోట్ల గ్రాస్)వసూలు చేసింది. వరల్డ్ వైడ్ రూ. 600 కోట్ల మార్క్ టచ్ అవుతుంది.. పుష్ప 2 మాత్రమే అలా చేసింది ఇప్పటి వరకు.
మరి యశ్ ‘టాక్సిక్’ సినిమా హిట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా హిట్ టాక్ రావాల్సిందే. ఈ సినిమాలో యశ్ మల్టీ లేయర్డ్ క్యారెక్టర్లో కనిపించోతున్నట్టు ట్రైలర్లో కనిపించింది. పీరియడ్ సెటప్, డార్క్ కలర్ ప్యాలెట్, భారీ సెట్స్, కెమెరా వర్క్, యాక్షన్ బ్లాక్ అన్ని వెరసి ఈ సినిమా పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్లో రాబోతున్న బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఉండబోతుంది. ఈ సినిమాలో యశ్ సరసన నయనతార, కియారా అద్వానీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషీ నటించింది. ఓ క్యారెక్టర్లో యశ్ ఇందులో గడ్డంతో కనిపిస్తే.. మరో పాత్రలో గడ్డం లేకుండా స్మార్ట్గా కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తంగా ఈ సినిమాతో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశిస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. ప్రవేశిస్తే వరుసగా షారుఖ్, రణ్వీర్ సింగ్ ల తర్వాత వరుసగా రెండు వెయ్యి కోట్ల సినిమా చేసిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ సినిమా ఆగష్టు 26న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.
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