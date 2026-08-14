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ఆకాశాన్ని తాకుతున్న యశ్ ‘టాక్సిక్’ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్..

Yash Pre Release Theatrical Business: ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క. ఇకపై మరో లెక్క అని చెప్పాలి యశ్ హీరోగా నటించిన ‘టాక్సిక్’ మూవీ గురించి. తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ తర్వాత ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. అంతేకాదు అన్ని ఏరియాల్లో ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున ఎక్కువగా రేటుకు ఈ సినిమాను విక్రయించినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా ‘టాక్సిక్’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:59 PM IST
ఆకాశాన్ని తాకుతున్న యశ్ ‘టాక్సిక్’ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్..
Image Credit: Toxix Pre Release Business (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆకాశాన్ని తాకుతున్న యశ్ ‘టాక్సిక్’ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్..
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