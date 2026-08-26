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Yash Toxic Review In Telugu: బోల్డ్ సీన్లతో నిండిపోయిన యాష్ సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

Yash Toxic Review In Telugu:టాక్సిక్ సినిమా భారీ అంచనాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. యష్ హీరోగా నటించడంతో ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచే భారీ హైప్ ఉంది. KGF తర్వాత యష్ నుంచి వచ్చిన సినిమా కావడంతో అభిమానులు కూడా చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం అంచనాలకు తగ్గ స్థాయిలో లేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:42 AM IST
Yash Toxic Review In Telugu: బోల్డ్ సీన్లతో నిండిపోయిన యాష్ సినిమా ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Toxic Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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