/Yash Toxic Review In Telugu: బోల్డ్ సీన్లతో నిండిపోయిన యాష్ సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

Yash Toxic Review In Telugu: భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన టాక్సిక్ చిత్రం ఎలాంటి టాక్ సొంతం చేసుకుంది అంటే.. సినిమా విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి. యష్ను భారీగా చూపించడంలో దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. దాదాపు మూడు గంటల నిడివితో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే..
కథ
టాక్సిక్ కథ రాయా అనే గ్యాంగ్స్టర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాయా పాత్రలో యష్ కనిపిస్తారు. తన సోదరి పాత్రలో నయనతార నటించారు. గ్యాంగ్స్టర్ ప్రపంచంలో రాయా, అతని సోదరి ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు, రాయా జీవితంలోకి వచ్చే పలువురు మహిళలు, తన కొడుకుతో అతనికి ఏర్పడే సమస్యలు కథలో ప్రధాన అంశాలుగా ఉంటాయి.
సినిమాలో ఒకేసారి చాలా పాత్రలు, చాలా కథా ట్రాక్లు చూపించారు. యష్-నయనతార సోదరసోదరీ బంధం, యష్-కియారా అద్వానీ ట్రాక్, యష్-తార సుతారియా ట్రాక్, రుక్మిణి వసంత్ పాత్ర, హ్యూమా ఖురేషీ పాత్ర ఇలా చాలా అంశాలను కలిపారు. దీంతో అసలు కథ ఏమిటి, ప్రధాన సమస్య ఏమిటి అనే విషయం ప్రేక్షకులకు స్పష్టంగా అర్థం కావడం కష్టంగా మారిందని రివ్యూ అభిప్రాయం.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
యష్ తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. రాయా పాత్రలో ఆయన లుక్, బాడీ లాంగ్వేజ్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. అయితే KGF ప్రభావం ఈ సినిమాలో కూడా బాగా కనిపిస్తుందని రివ్యూలో పేర్కొన్నారు. యష్ లుక్ నుంచి ఆయన నడక, స్టైల్ వరకు చాలా విషయాలు KGFను గుర్తుకు తెస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. తెలుగు డబ్బింగ్ కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేదని, డైలాగ్ డెలివరీ నెమ్మదిగా అనిపించిందని తెలిపారు.
నయనతార పాత్ర మాత్రం పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని రివ్యూ పేర్కొంది. కియారా అద్వానీ తన పాత్రకు తగ్గట్టుగా బాగా నటించే ప్రయత్నం చేశారు. తార సుతారియా గ్లామరస్ పాత్రలో కనిపించారు. రుక్మిణి వసంత్కు మంచి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉన్నప్పటికీ నటనకు ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వలేదు. హ్యూమా ఖురేషీ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇతర నటీనటులు తమ పాత్రలను సరిగానే చేసినప్పటికీ, కథలో వారికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
టెక్నికల్గా టాక్సిక్ చాలా రిచ్గా కనిపిస్తుంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవి అందించిన విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి. పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా అనే ఫీల్ ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తుంది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
అయితే ఎడిటింగ్ సినిమాకు పెద్ద మైనస్గా మారిందని రివ్యూ పేర్కొంది. దాదాపు మూడు గంటల నిడివి ఉండటంతో సినిమా చాలా లాంగ్గా అనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాలను తగ్గించి ఉంటే సినిమా మరింత బెటర్గా ఉండేదని అనిపిస్తుంది.
రవి బస్రూర్, విశాల్ మిశ్రా, తనిష్క్ బాగ్చీ అందించిన సంగీతం కూడా అంచనాలకు తగ్గ స్థాయిలో లేదని రివ్యూ తెలిపింది. పాటలు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఆకట్టుకుందని పేర్కొన్నారు.
విశ్లేషణ
టాక్సిక్ మొదటి సన్నివేశాల నుంచే స్టైలిష్గా మొదలవుతుంది. కియారా అద్వానీ పరిచయం, ఆ తర్వాత యష్ ఎంట్రీ, యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతాయి. కానీ ఆ తర్వాత కథ ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ సమస్యలు మొదలవుతాయని రివ్యూ చెబుతోంది.
ఫస్ట్ హాఫ్లో యాక్షన్, గన్స్, రక్తపాతం, హింస, గ్లామర్ సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నప్పటికీ బలమైన ఎమోషన్ లేదా ఆసక్తికరమైన డ్రామా కనిపించదని పేర్కొన్నారు. చాలా పాత్రలను ఒకేసారి పరిచయం చేయడం వల్ల కథ గందరగోళంగా మారుతుంది.
సెకండ్ హాఫ్లో కూడా పరిస్థితి పెద్దగా మారదు. రుక్మిణి వసంత్ పాత్ర, నీటిలో నుంచి ఒక చిన్నారిని యష్ కాపాడే సన్నివేశం వంటి అంశాలు మరింత ఓవర్గా అనిపిస్తాయని రివ్యూ అభిప్రాయపడింది. చివర్లో వచ్చే సైకలాజికల్ ట్విస్ట్ కూడా ఇప్పటికే గందరగోళంగా ఉన్న కథను మరింత కష్టంగా మార్చిందని తెలిపింది.
ముఖ్యంగా సినిమాలో చాలా అంశాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక్క బలమైన సీన్ కూడా ప్రేక్షకులను పూర్తిగా ఎలివేట్ చేయలేకపోయిందని రివ్యూ పేర్కొంది. భారీ స్థాయి, అద్భుతమైన విజువల్స్ మాత్రమే సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
తీర్పు
మొత్తంగా టాక్సిక్ యష్ నుంచి వచ్చిన భారీ అంచనాల సినిమాగా నిలిచినప్పటికీ, కథ, కథనం, ఎమోషన్, ఎడిటింగ్ వంటి అంశాల్లో నిరాశపరిచిందని ఈ రివ్యూ తేల్చింది. KGF తర్వాత యష్ నుంచి మరో బలమైన సినిమా వస్తుందని ఆశించిన అభిమానులకు ఇది పూర్తిగా సంతృప్తి ఇవ్వకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది. భారీ బడ్జెట్, రిచ్ విజువల్స్ ఉన్నప్పటికీ అవి మాత్రమే సినిమాను కాపాడలేకపోయాయి.
రేటింగ్: 1.75/5
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