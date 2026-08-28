Toxic World Wide Second day Box Office Collections: కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత హీరోగా యశ్ యశస్సు అమాంతం ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్కు పెరిగింది.పేరుకు కన్నడ సినిమా అయినా.. ఈ చిత్రాన్ని హిందీ ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్నట్టుగా మరే ఇతర భాష ఆడియన్స్ ఓన్ చేసుకోలేదనే చెప్పాలి. అందుకే ఈ సినిమా మొదటి రోజు అక్కడ ఏకంగా తొలి రోజు రూ. 55.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. గతంలో కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ మొదటి రోజు రూ. 2.10 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. ఇక కేజీఎఫ్ 2 హిందీలో మొదటి రోజు 53.95 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా ప్రభాస్ కూడా ఈ రేంజ్లో హిందీలో ఇంపాక్ట్ చూపట్టలేదనే చెప్పాలి. మొత్తంగా తొలి రోజు వరల్డ్ వైడ్గా ఈ సినిమా రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు మూవీ యూనిట్ తెలిపింది.
హిందీ బెల్ట్లో దూకుడు..
ఇక రెండో రోజు హిందీలో 56 శాతానికి పైగా డ్రాప్స్ నమోదు అయ్యి రూ. 24 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ రోజు రాఖీ పండగ.. శని, ఆదివారాల్లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిందీ బెల్ట్లో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపెడుతుందో చూడాలి. ఇక రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మటుకు డ్రాప్ అవుట్స్ కనిపించాయి. ఇక కన్నడలో ఉన్నంతలో పర్వాలేదనపించేలా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్సీస్, తమిళనాడు, కేరళ, ఓవర్సీస్లో భారీగా డ్రాప్స్ ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా రెండో రోజు మొత్తంగా రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 25 కోట్ల షేర్ అందుకుంది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది.
నెగిటివ్ టాక్తో బాక్సాఫీస్ దూకుడు..
మొత్తంగా నెగిటివ్ టాక్తో యశ్ బాక్సాఫీస్ దూకుడు చూసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఓవరాల్గా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 600 కోట్లకు పైగా బిజినెస్ చేసింది. మరి ఈ టాక్తో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.