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రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘టాక్సిక్’ వీర విహారం.. ఈ టాక్‌తో ఈ కొట్టుడు ఏంది సామి..

Yash Toxic Second day Box Office Collections: కేజీఎఫ్ 1, కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత యశ్ ‘టాక్సిక్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా డివైడ్ టాక్‌తో కూడా భీకరమైన వసూళ్లను సాధించింది. ఇక రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:32 PM IST
రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘టాక్సిక్’ వీర విహారం.. ఈ టాక్‌తో ఈ కొట్టుడు ఏంది సామి..
Image Credit: Yash Toxic Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘టాక్సిక్’ వీర విహారం.. ఈ టాక్‌తో ఈ కొట్టుడు ఏంది సామి..
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