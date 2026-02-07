Toxic:‘టాక్సిక్’ మూవీకి ఈ రేటు వర్కౌట్ అవుతుందా..దిల్ రాజు స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుందా..!

Toxic Telugu States Rights: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ప్రెస్టీజియస్ పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’. ఈ చిత్రం మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని కన్నడతో పాటు ఇంగ్లీష్ లో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేశారు. ఇక విడుదలకు ముందే ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డ్స్ను క్రియేట్ చేస్తోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఈ సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన రైట్స్ ను రూ.120 కోట్ల (అడ్వాన్స్ ఆన్ కమీషన్ బేసిస్)కు సొంతం చేసుకోవటం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నాన్ తెలుగు సినిమాకు కోసం జరిగిన ఆల్టైమ్ బిగ్గెస్ట్ డీల్ అని చెప్పాలి. తెలుగులో బడా బడా హీరోల బిజినెస్ కూడా ఈ రేంజ్ లో జరగదు. మొన్న ఓజీతో పాటు, మన శంకర వర్ ప్రసాద్ వంటి చిత్రాలు బిగ్గెస్ట్ టాక్ తో తెలుగు స్టేట్స్ లో దాదాపు రూ. 100 కోట్ల షేర్ మార్క్ ను మాత్రమే దాటాయి. అలాంటిది ఓ డబ్బింగ్ చిత్రంకు ఈ రేంజ్ లో దిల్ రాజు కొనుక్కోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. యశ్ క్రేజ్.. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తో అతని ఇమేజ్ గ్లోబల్ లెవల్ కి పెరిగింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్నో యేళ్లు వెయిట్ చేసి మరి ఈ సినిమాను ఓకే చేయడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రంలో భారీ తారాగణం కూడా ఉంది. లేడీ డైరెక్టర్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రాబోతుండటం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఈ యేడాది విడుదల కాబోతున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ అని చెప్పాలి. టాక్సిక్ కోసం అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో టాక్సిక్ నిర్మాతల(కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్కు శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్కు మధ్య ఈ హిస్టారికల్ డీల్తో సినిమాపై బజ్ మరింతగా పెరిగింది. సినిమా రూపొందుతోన్న స్కేల్, సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు బాక్సాఫీస్ రేంజ్పై ట్రేడ్పై ఉన్న గట్టి నమ్మకాన్ని ఇది మరింత స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హక్కుల కోసం మూడు అగ్ర సంస్థలు పోటీ పడగా చివరకు దిల్ రాజు నేతృత్వంలోని శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్కు ఈ డీల్ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో ఇటీవల ఇండియన్ సినీ హిస్టరీలో అత్యంత కీలకమైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ డీల్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ టాక్సిక్ మూవీ అనేది నిజమైన స్టార్ పవర్, విజన్, భారీ స్థాయి సినీ ఆలోచన ఉంటే భాష పరమైన హద్దులు ఎలా తొలగిపోతాయోనని ఈ సినిమా నిరూపించబోతుంది. బయటకు కనిపిస్తోన్న మూవీకున్న హైప్, దేశాలు దాటిన ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తోన్న రెస్పాన్స్, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తోన్న భారీ స్పందన ఇవన్నీ చూస్తుంటే సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే దీనికి ఊహించని స్థాయిలో భారీ బజ్ క్రియేట్ అయ్యిందనే చెప్పాలి. ప్రాంతాలకు అతీతంగా యశ్కు వస్తోన్న ఆదరణ చూస్తుంటే ఓ స్టార్ హీరో కోసం దేశం యావత్తు ఎదురు చూస్తుందనే విషయం స్పష్టమైంది. కేజీఎఫ్ తర్వాత యశ్ నెక్ట్స్ మూవీ కోసం ప్రేక్షకులు ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారనే విషయం ఇప్పుటికే నెంబర్స్ రూపంలో, ప్రీ రిలీజ్ హైప్ రూపంలో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
కెజియఫ్ 2 తర్వాత యశ్ మార్కెట్ మరింతగా పెరిగింది. ఆయన నెక్ట్స్ సినిమా టాక్సిక్ కోసం ఆడియెన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత వస్తోన్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్తో భాగస్వామ్యం కావటం వల్ల టాక్సిక్ సినిమాపై హైప్ పెరిగింది. అందుకు కారణం దిల్ రాజు నేతృత్వంలోని ఎస్వీసీ బ్యానర్కు ఎన్నో భారీ చిత్రాలు, కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలను రూపొందించి ఘన విజయాలను అందుకుంది. నేషనల్ అవార్డ్స్ సాధించిన సినిమాలు, బ్లాక్ బస్టర్స్ సాధించిన సినిమాలను రూపొందించిన ఈ సంస్థపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో మంచి నమ్మకం ఉంది. టాక్సిక్ సినిమాతో ఎస్వీసీ బ్యానర్ జత కట్టటం అనేది కథ, స్కేల్, భారీగా థియేటర్స్లో సినిమా రన్ కు ఎలాంటి డోకా ఉండదు.
యశ్, గీతూ మోహన్దాస్ కలిసి కథను రాసి.. గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్ట్ చేస్తోన్న ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను ఇంగ్లిష్, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సహా మరికొన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ అంచనాలున్నాయి.
అద్భుతమైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు టాక్సిక్ సినిమాకు వర్క్ చేస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత రాజీవ్ రవి నిర్వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని రవి బస్రూర్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ను ఉజ్వల్ కులకర్ణి నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను టీపీ అబీద్. హాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ (జాన్ విక్ ఫేమ్)తో పాటు నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న అన్బరివ్ యాక్షన్ సీన్స్ ను పిక్చరైజ్ చేశారు. ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్పై వెంకట్ కె.నారాయణ, యష్ నిర్మిస్తున్నారు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.