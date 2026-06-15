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Abhaya Movie: పవర్‌ఫుల్‌గా ‘అభ‌య‌’ టైటిల్ పోస్టర్.. పాన్ ఇండియా లెవెల్లో బిగ్ ప్లాన్..!

Abhaya Movie First Look Poster: పాన్ ఇండియా వైడ్‌గా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది అభయ మూవీ. సమాజానికి బలమైన సందేశాన్ని ఇచ్చేవిధంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Jun 15, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:08 PM IST
Abhaya Movie: పవర్‌ఫుల్‌గా ‘అభ‌య‌’ టైటిల్ పోస్టర్.. పాన్ ఇండియా లెవెల్లో బిగ్ ప్లాన్..!
Image Credit: Abhaya Movie First Look Poster

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ZH Telugu Desk

ZH Telugu Desk

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