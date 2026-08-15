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YouTuber Akhil Wife: భర్త అలాంటోడు కావడం వల్లే కండక్టర్ తో వెళ్లిపోయాను అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసిన యూట్యూబర్ అఖిల్ భార్య

YouTuber Akhil Wife:యూట్యూబర్ అఖిల్, ఆయన భార్య మేఘకు సంబంధించిన విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన భర్తతో విడిపోయి ఓ కండక్టర్‌తో వెళ్లిపోవడానికి కారణాలను మేఘ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఆమె చేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 15, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:28 PM IST
YouTuber Akhil Wife: భర్త అలాంటోడు కావడం వల్లే కండక్టర్ తో వెళ్లిపోయాను అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసిన యూట్యూబర్ అఖిల్ భార్య
Image Credit: YouTuber Akhil Wife Megha(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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