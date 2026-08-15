/YouTuber Akhil Wife: భర్త అలాంటోడు కావడం వల్లే కండక్టర్ తో వెళ్లిపోయాను అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసిన యూట్యూబర్ అఖిల్ భార్య

YouTuber Akhil Wife: యూట్యూబర్ అఖిల్, ఆయన భార్య మేఘకు సంబంధించిన విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. మేఘ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఎన్నో ఆశలతో అఖిల్ను పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత అతడి ప్రవర్తన గురించి తనకు అనేక విషయాలు తెలిసాయని పేర్కొంది. తన భర్తకు ఇతర యువతులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించింది. ఈ విషయంపై తాను అఖిల్ను ప్రశ్నించినప్పుడు తనను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం.
పెళ్లి తర్వాత అత్తింటికి వచ్చినప్పటి నుంచి తనకు సంతోషం లేకుండా పోయిందని మేఘ పేర్కొంది. తనను సరిగ్గా చూసుకోకుండా తరచూ ఇబ్బందులకు గురిచేసేవాడని ఆరోపించింది. ఈ పరిస్థితులతో తాను ఎంతో బాధపడ్డానని, చివరకు ఆ జీవితాన్ని వదిలి బయటకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపింది.
ఇదే సమయంలో తాను ఓ కండక్టర్తో వెళ్లిపోయిన విషయంపై కూడా మేఘ స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. తనకు ప్రశాంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితం కావాలని, అందుకే అఖిల్ను వదిలి వెళ్లినట్లు చెప్పింది. కండక్టర్ అయినా, క్లీనర్ అయినా అతడితోనే జీవిస్తానని ఆమె పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
అయితే మేఘ చేసిన ఈ ఆరోపణలపై అఖిల్ వైపు నుంచి ఎలాంటి పూర్తి వివరణ బయటకు వచ్చిందనే విషయం స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఆరోపణలను నిర్ధారించేందుకు అధికారిక సమాచారం కూడా అవసరం.
మేఘ ఈ విషయాలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఆ పోస్టును తొలగించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియాలో మరింత చర్చ మొదలైంది. అయితే భార్యాభర్తల మధ్య అసలు ఏం జరిగిందనే విషయం ఇరువురి పూర్తి వివరణ వచ్చిన తర్వాతే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం మేఘ చేసిన ఆరోపణలు మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఆరోపణలు నిజమా కాదా అనే విషయంపై స్వతంత్రంగా ధృవీకరణ లేనందున, వాటిని ఆరోపణలుగానే చూడాల్సి ఉంటుంది.
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