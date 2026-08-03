యూట్యూబర్ దొరసాయి 'దంధా'.. సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ ఎలా ఉందంటే..?

Dhandha Web Series Review: టైటిల్: దంధా
కథ ఏంటంటే..?
అరవింద్ (దొర సాయి తేజ) అనే 22 ఏళ్ల బీటెక్ కుర్రాడు ఎంతో చురుకైనవాడు. ఎలాగైనా సరే ఆస్తి, అధికారం సంపాదించాలనే బలమైన లక్ష్యంతో ఉంటాడు. కాలేజీ క్లాస్రూమ్ల కంటే హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ చీకటి ప్రపంచంలోనే తన ప్రతిభకు సరైన విలువ దక్కుతుందని భావిస్తాడు. మొదట చిన్నపాటి ఆన్లైన్ మోసాలతో మొదలైన అతని ప్రయాణం.. క్రమంగా ఫిషింగ్ నెట్వర్క్లు, వ్యాపార శైలి కాల్ సెంటర్లు, బెదిరింపులు, గ్యాంగ్స్టర్ రాజకీయాల వైపు ఏ విధంగా మలుపు తిరిగింది..? డిజిటల్ నేరసామ్రాజ్యాన్ని శాసించే స్థాయికి అరవింద్ ఎలా ఎదిగాడు..? అనేదే ఈ సిరీస్ మూలకథ.
ఎవరు ఎలా చేశారు..?
యూట్యూబర్గా దొర సాయి తేజ సోషల్ మీడియా ప్రేక్షకులు బాగా పరిచయం. ఈ సిరీస్లో అరవింద్ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. తన పాత ఇమేజ్పైనే ఆధారపడకుండా.. నెగిటివ్ రోల్లో జీవించేశారు. పైకి ప్రశాంతంగా కనిపిస్తూనే మైండ్ గేమ్లు నడపడం, అహంకారంతో కూడిన బాడీ లాంగ్వేజ్ను ప్రదర్శించడం.. సంభాషణలు పలికే విధానంలో చూపిన ముఖాముఖి పరిణతి ఎంతో మెప్పిస్తాయి. నటుడిగా సాయి తేజ తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడం ఈ సిరీస్కు అతిపెద్ద బలంగా నిలిచింది. పక్కా లెక్కలతో వ్యవహరించే విలక్షణమైన యాంటీ-హీరోగా అతడి అభినయం, తెలుగు రంగానికి ఒక మంచి యువ నటుడు లభించాడనే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆదిత్య సింగ్ రోల్లో నితిన్ ప్రసన్న మెప్పించారు. అరవింద్ పాత్రతో పోటీ పడి నడించారు. రెండో సీజన్పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేలా పాత్ర ఉంటుంది. ప్రకాష్ ఠాకూర్ తన పాత్రలో అదగొట్టారు.
టెక్నికల్ టీమ్ పనితీరు..
తన తొలి సిరీస్తోనే అసాధారణమైన దర్శకత్వ ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు డైరెక్టర్ ఆదిత్య దేవులపల్లి. వర్టికల్ ఫార్మాట్ను పరిమితిగా భావించకుండా.. ప్రతి ఎపిసోడ్ చివరలో ఉత్కంఠను పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్లిన తీరు ప్రశంసనీయం. దర్శకుడిగా ఆదిత్య దేవులపల్లి మేకింగ్లో ఎక్కడా తొలిసారి తీసిన అనుభవం లేకపోవడం అనేది కనిపించదు. కథనాన్ని అనవసరంగా పొడిగించకుండా.. ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఒక సరైన ముగింపుతో పూర్తి చేయడం ఆయన రచనలోని నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. విజయ్ కుమార్, ఆదిత్య దేవులపల్లి రాసుకున్న రచన చక్కగా కుదిరింది. డిజిటల్ నేరాలు, నేరస్థుల మనస్తత్వాలపై లోతైన పరిశోధన చేసి రాసుకున్న స్క్రీన్ప్లే ఈ సిరీస్కు బలంగా మారింది. ప్రధాన పాత్ర అరవింద్ నేరుగా ప్రేక్షకులతో సంభాషించే సన్నివేశాలు కథలో చాలా చక్కగా కుదిరాయి.
రిషి M అందించిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాలలోని తీవ్రతను, పాత్రల ఆటిట్యూడ్ను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకువెళ్లింది. ప్రతీ ఎపిసోడ్కు ఈ మ్యూజిక్ కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. మెక్సికన్, టర్కిష్ వాద్య పరికరాలను ఉపయోగిస్తూ.. రిషి అందించిన సంగీతం, ఇటీవలి కాలంలో తెలుగులో వచ్చిన అత్యుత్తమ సౌండ్ ట్రాక్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. భాగ్యనగరంలోని డార్క్ నేర ప్రపంచాన్ని కలర్ఫుల్గా చూపుతూనే.. ఆ మూడ్కు తగ్గట్టుగా దాన్ని ఆవిష్కరించడంలో అశ్విన్ లెనిన్ కెమెరా పనితనం ఆకట్టుకుంటుంది.
ఫైనల్గా..
యూట్యూబర్ దొరసాయి మొదటి ప్రయత్నంలో అలరించారు. 64 నిమిషాల వ్యవధిలో ‘ధంధా’ ఒక పక్కా స్టైలిష్.. గ్రిప్పింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా నిలిచింది.
రేటింగ్: 3/5.