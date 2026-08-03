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యూట్యూబర్ దొరసాయి 'దంధా'.. సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ ఎలా ఉందంటే..?

Dhandha Web Series Review: యూబ్యూటర్ దొరసాయి కీరోల్ ప్లే చేస్తూ.. స్టైలిష్.. సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందించిన వెబ్ సిరీస్ దంధా. ఆదిత్య దేవులపల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్.. ఛాయ్ చాట్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 03, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:55 AM IST
యూట్యూబర్ దొరసాయి 'దంధా'.. సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ ఎలా ఉందంటే..?
Image Credit: Dhandha Web Series Review

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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