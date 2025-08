War 2: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ డాన్సింగ్ వార్ కు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్..

War 2: యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ఇపుడు YRF స్పై సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో భాగంగా ‘వార్ 2’ చిత్రంతో రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కలిసి నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు తారా స్థాయిలో ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మన దేశం ఇద్దరు బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్ హృతిక్, ఎన్టీఆర్ మధ్య డాన్స్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ మూవీ ‘వార్ 2’లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలవబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇక ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో ‘నాటు నాటు’ తరహాలో ఈ పాట ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ పాట రేపు సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఏ రేంజ్ లో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తుందో చూడాలి. భారతీయ సినీ చరిత్రలో మోస్ట్ ఎనర్జిటిక్‌గా, విజువల్ ఫీస్ట్‌లా ఉండబోయే ఈ పాట డాన్స్ సీక్వెన్సుల్లో అద్భుతంగా ఉండనుంది. ఈ పాటలో ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఇద్దరు సినీ పవర్ హౌసెస్ లాంటి స్టార్స్ కనిపించబోతున్నారు. తెలుగులో ‘సలాం అనాలి..’, హిందీలో ‘జనాబె అలీ..’ అంటూ సాగే ఈ పాట నుంచి గురువారం ఉదయం గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేస్తోంది యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్.

అయితే, ఈ పాటను పూర్తిగా చూసి ఎంజాయ్ చేయాలంటే మాత్రం తప్పకుండా థియేటర్‌లో చూడాల్సిందే అంటున్నారు. ఈ పాటను సిల్వర్ స్క్రీన్ పై చూడడానికే ప్రత్యేకంగా తెరకెక్కించినట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సినిమా ఆగష్టు 15 సందర్భంగా ఒక రోజు ముందుగా ఆగష్టు 14న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా హిందీ, తమిళం, తెలుగులో విడుదల కాబోతుంది.

There will be WAR on the dance floor too! Tomorrow, catch a glimpse of the dance rivalry that you can ONLY watch on the BIG SCREEN when #War2 releases in cinemas from 14th Aug worldwide in Hindi, Telugu & Tamil! 🕺🕺#JanaabeAali (Hindi), #SalamAnali (Telugu), #Kalaaba (Tamil)… pic.twitter.com/WK1111GVqe

— Jr NTR (@tarak9999) August 6, 2025