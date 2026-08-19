/Yuzvendra Chahal: ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులకు అసలు కారణం ఇదే.. యుజువేంద్ర చాహల్ క్లారిటీ

Yuzvendra Chahal: యుజువేంద్ర చాహల్, ధనశ్రీ వర్మకు 2020లో వివాహం జరిగింది. అంతకుముందు వీరిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడి, ఆ తర్వాత ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలం తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వీరి పెళ్లి జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత కూడా ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఉన్న ఫొటోలను పంచుకున్నారు. దీంతో వారి దాంపత్య జీవితం సంతోషంగానే ఉందని చాలామంది భావించారు.
అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయి. 2025లో వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకోవడంతో అసలు ఏం జరిగిందనే ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై అప్పట్లో ఎన్నో రకాల వార్తలు, ఊహాగానాలు వినిపించాయి. కానీ ఇద్దరూ తమ వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు.
తాజాగా చాహల్ తన విడాకులకు సంబంధించిన కారణాలపై మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. పెళ్లి తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు తాము సంతోషంగానే ఉన్నామని ఆయన చెప్పారు. అయితే విడాకులకు ముందు దాదాపు రెండేళ్ల నుంచి తమ మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు మొదలయ్యాయని వెల్లడించారు. కొన్ని విషయాల్లో తమ ఆలోచనలు కలవకపోవడంతో సమస్యలు పెరిగాయని తెలిపారు.
తాను క్రికెట్ మ్యాచ్లు, ఇతర ప్రొఫెషనల్ పనులతో చాలా బిజీగా ఉండేవాడినని చాహల్ పేర్కొన్నారు. అందువల్ల భార్యకు తగినంత సమయం ఇవ్వలేకపోయానని చెప్పారు. మరోవైపు ధనశ్రీ కూడా తన కెరీర్, ఇతర పనుల్లో బిజీగా ఉండేవారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య సమయం తగ్గిపోయిందని వివరించారు.
తమ మధ్య మానసికంగా, వ్యక్తిగతంగా దూరం పెరిగిందని చాహల్ తెలిపారు. భార్యాభర్తలు కలిసి జీవించాలంటే ఇద్దరి ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు ఒకే దిశలో ఉండటం ముఖ్యమని అన్నారు. తమ విషయంలో ఆ అనుకూలత లేకపోవడంతో సమస్యలు మరింత పెరిగాయని చెప్పారు.
చివరకు ఇద్దరూ కలిసి విడిపోవడమే మంచిదనే నిర్ణయానికి వచ్చామని చాహల్ వెల్లడించారు. తమ విడాకులకు ప్రధాన కారణం ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన అభిప్రాయ భేదాలు, దూరమే అని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.
ధనశ్రీతో విడిపోయిన తర్వాత చాహల్ పేరు కొందరు సెలబ్రిటీలతో డేటింగ్ అంటూ వార్తల్లో వినిపించింది. అయితే తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే ప్రతి వార్తకు ఆయన స్పందించలేదు. ప్రస్తుతం చాహల్ వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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