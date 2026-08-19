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Yuzvendra Chahal: ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులకు అసలు కారణం ఇదే.. యుజువేంద్ర చాహల్ క్లారిటీ

Yuzvendra Chahal:సెలబ్రిటీ జంటల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న జంటలు విడిపోతే, అందుకు కారణం ఏమిటనే చర్చ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. క్రికెటర్ యుజువేంద్ర చాహల్, నటి, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ వర్మ విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. వీరిద్దరి విడాకులు అభిమానులను, నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:51 PM IST
Yuzvendra Chahal: ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులకు అసలు కారణం ఇదే.. యుజువేంద్ర చాహల్ క్లారిటీ
Image Credit: Yuzvendra Chahal(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Yuzvendra Chahal: ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులకు అసలు కారణం ఇదే.. యుజువేంద్ర చాహల్ క్లారిటీ
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