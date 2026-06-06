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Zee Short Film Contest 2026: జీ స్టూడియోస్‌లో సినిమా ఛాన్స్..! విజేతలకు రూ.5 లక్షల బహుమతి!

Zee Short Film Contest 2026 News: దేశంలోనే ప్రముఖ వినోద టెలివిజన్ సంస్థ  'జీ' (ZEE) మరో సరికొత్త కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 'జీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ 2026' నిర్వహించిన వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక నిపుణులకు  అవార్డులను అందజేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:45 PM IST
Zee Short Film Contest 2026: జీ స్టూడియోస్‌లో సినిమా ఛాన్స్..! విజేతలకు రూ.5 లక్షల బహుమతి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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