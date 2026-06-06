Zee Short Film Contest 2026 News: భారతదేశపు ప్రముఖ వినోద, సాంకేతిక సంస్థ 'జీ' (ZEE) దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 'జీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ 2026' ముగింపు వేడుక ముంబైలోని గ్రాండ్ హయత్ హోటల్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. దేశంలోని విభిన్న భాషలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన యువ సృష్టికర్తలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ పోటీలను నిర్వహించారు. 8 భాషల నుండి తుది రౌండ్కు ఎంపికైన లఘు చిత్రాల విజేతలకు భారీ నగదు బహుమతులతో పాటు, వెండితెరకు పరిచయమయ్యే అరుదైన అవకాశం దక్కింది.
వేడుకలోని ముఖ్య విశేషాలు
1) జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు, గౌరవ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. యువ దర్శకులు తమ సృజనాత్మకతతో భారతీయ సినిమా భవిష్యత్తును సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
2) కథలు చెప్పడంలో జీ గ్రూప్నకు ఉన్న 33 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఈ సందర్భంగా Z గ్రూప్ సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ పోటీల్లో ఎంపికైన యువతను జీ గ్రూప్ 'తదుపరి తరం సృష్టికర్తలు'గా ఆయన అభివర్ణించారు.
3) ప్రముఖ సినీ విమర్శకుడు రాజీవ్ మసంద్ నిర్వహించిన చర్చా కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా విచ్చేసిన స్టార్ డైరెక్టర్లు పాల్గొన్నారు. ప్రాంతీయ సినిమా ప్రాధాన్యత, సాంకేతికత, భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ భవిష్యత్తుపై వారు ఆసక్తికర చర్చ జరిపారు.
విజేతలను ఎంపిక చేసిన దిగ్గజ దర్శకులు (జ్యూరీ)
భారతదేశంలోని వివిధ భాషలకు చెందిన ప్రముఖ దర్శకులు ఈ పోటీకి న్యాయనిర్ణేతలుగా వ్యవహరించి విజేతలను ఎంపిక చేశారు.
1) అనురాగ్ కశ్యప్ (హిందీ)
2) పి. సముద్రకని (తమిళం)
3) లిజో జోస్ పెల్లిస్సేరీ (మలయాళం)
4) హేమంత్ రావు (కన్నడ)
5) రవి జాదవ్ (మరాఠీ)
6) శ్రీజిత్ ముఖర్జీ (బెంగాలీ)
బహుమతుల వివరాలు
యువ ప్రతిభను ఆర్థికంగా ఊతమిచ్చేందుకు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర విజేతలకు కింది విధంగా నగదు బహుమతులను ప్రకటించారు.
మొదటి స్థానం (ప్రతి భాషలో): రూ.5 లక్షలు
రెండవ స్థానం (ప్రతి భాషలో): రూ.2.5 లక్షలు
ప్రత్యేక విభాగాలు: ఉత్తమ నటీనటులు, రచయితలు, సినిమాటోగ్రాఫర్లు, ఎడిటర్లు, సంగీత దర్శకులు, హాస్యనటులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1 లక్ష చొప్పున బహుమతి అందించారు.
షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి వెండితెరపైకి..
ఈ పోటీ కేవలం నగదు బహుమతులకే పరిమితం కాకుండా, యువ సృష్టికర్తలకు సినీ పరిశ్రమలోకి నేరుగా ప్రవేశించే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. ప్రతి భాషలోనూ మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన విజేతలకు, తమ పూర్తి నిడివి కథను జీ స్టూడియోస్ (Zee Studios)కు వివరించే అవకాశం లభిస్తుంది. అందులో ఎంపికైన ఒక ఉత్తమ కథను జీ స్టూడియోస్ స్వయంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మించనుంది. ఈ విధంగా 'జీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషన్' యువ దర్శకులకు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుండి నేరుగా వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టడానికి ఒక బలమైన వారధిగా నిలిచింది.
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