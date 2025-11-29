English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Zee Telugu: దుమ్ము లేపే జీ తెలుగు రియాలిటీ డ్యాన్స్‌ షో.. మన హనుమకొండలో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్‌..!

Zee Telugu: దుమ్ము లేపే జీ తెలుగు రియాలిటీ డ్యాన్స్‌ షో.. మన హనుమకొండలో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్‌..!

Zee Telugu Aata 2.0 At Hanmakonda: దుమ్ములేపే జీ తెలుగు డాన్స్ రియాలిటీ షో ఆట 2.0 సెలక్షన్స్‌ మన హనుమకొండలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఆట 2.0 సంబంధించి రియాల్ ఆడిషన్స్ టెలివిజన్ చరిత్రలోనే మంచి పేరున్న డ్యాన్స్‌ రియాలిటీ షో. ఈ షోకి ఎంతో మంది ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మన హనుమకొండలో ప్రతిభావంతులైన డాన్సర్ లకు అద్భుతమైన ఛాన్స్ ఇస్తోంది  జీ తెలుగు. 2025 నవంబర్ 27 వ తేదీ నుంచి రియాల్టీ షో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్‌ జరుగుతున్నాయి. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:58 PM IST

Zee Telugu: దుమ్ము లేపే జీ తెలుగు రియాలిటీ డ్యాన్స్‌ షో.. మన హనుమకొండలో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్‌..!

Zee Telugu Aata 2.0 At Hanmakonda: ఆట.. ఇది డాన్స్ రియాలిటీ షో ఇప్పటివరకు ఎన్నో షోలను నిర్వహించి టెలివిజన్ చరిత్రలోనే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందింది. ఎంతోమంది కొరియోగ్రాఫర్లను కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసింది. అయితే 2025 నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి హనుమకొండలో టాలెంట్ ఉన్న డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్లను సెలక్షన్స్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ప్రతిభావంతులైన డాన్సర్లను వెలుగులోకి తీసుకోవచ్చేందుకు ఆట 2.0 అంటూ సరికొత్త సీజన్ ను మొదలుపెట్టింది.

 ఈ రియాల్టీ షో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా మంచి ప్రజాదారుణ పొందిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా జీ తెలుగు ఈ సువర్ణ అవకాశం 5 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మంచి ప్రతిభావంతులైన డాన్సర్లకు అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. తమ ప్రతిభను చూపించేందుకు ఇది ఒక మంచి వేదిక కానుంది. నవంబర్ 30 రేపు ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు హనుమకొండలో హోటల్ హరిత కాకతీయ, తెలంగాణ టూరిజం, నక్కలగుట్ట వద్ద  జీ తెలుగు ఆధ్వర్యంలో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్ జరగనున్నాయి. ఆన్ గ్రౌండ్ లో ఆడిషన్స్ లో పాల్గొనలేని వారు కూడా అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. వాట్సాప్ లో 703223913 నెంబర్ కు 'Hi' అని మెసేజ్ చేయండి. లేదా https://aata.zee5.com అధికారిక వెబ్‌సైట్లో కూడా మీ డాన్స్ ను వీడియోను అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు.

ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త కంటెంట్‌తో జీ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. అయితే సరికొత్తగా తెలుగు టెలివిజన్ చరిత్రలోనే డాన్స్ షోను ప్రారంభించి ఎంతో మంది కొరియోగ్రాఫర్లను సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసింది. ప్రతిభావంతులకు ఇది ఒక బంగారు అవకాశం. టాలెంట్‌ను వెలికితీసి వారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. గతంలో కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అద్భుతమైన డాన్సర్లను బయటకు తీసేందుకు 'డాన్స్ ఇండియా డాన్స్' ఆడిషన్స్ కూడా నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటివరకు ఎన్నో ఆడిషన్స్ కూడా నిర్వహించి అద్భుత అవకాశాన్ని కూడా వారికి కల్పించింది జీ తెలుగు.

మరెందుకు ఆలస్యం అవకాశం లేక అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారు వెంటనే ఈ ఆడిషన్స్ లో పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. లేదా నేరుగా వెళ్లే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. ఆడిషన్స్ లో పాల్గొని జీ తెలుగు ఆట 2.0 టైటిల్ పోటీలో మీరు లేదా మీ బంధుమిత్రులకు కూడా ఈ మెసేజ్ ని పంపించండి.

Also Read:​ సినీ పరిశ్రమకు క్రమశిక్షణ ముఖ్యం.. ‘అఖండ 2’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Zee Telugu Aata 2.0Aata 2.0 auditionsHanmakonda dance auditionsZee Telugu Reality Showtelugu dance reality show

