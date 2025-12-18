English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

Golden Opportunity Who Passionate About Dance Aata Dance Show Auditions On December 21st: అందరిలోనూ ఓ డ్యాన్సర్‌ ఉంటారు. తమకు నచ్చిన సంగీతం.. పాటలు వింటే వెంటనే కాలు కదుపుతారు. అయితే డ్యాన్స్‌పై ఆసక్తి ఉండి డ్యాన్సర్‌గా రాణించాలనుకునే ఔత్సాహికులకు జీ తెలుగు అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:24 PM IST

Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

Aata Dance Show Auditions: డ్యాన్సర్‌గా రాణించాలనుకుంటున్నారా? మీ కల కొరియోగ్రాఫర్‌ కావాలనుందా? స్టార్‌ హీరోలతో స్టెప్పులు వేయించాలని ఉందా? ఇలాంటి కలకంటున్న వారికి జీ తెలుగు అద్భుత అవకాశం అందిస్తోంది. డ్యాన్స్‌ షోలకు తెలుగు ఒక బ్రాండ్‌ తీసుకువచ్చిన ఆట డ్యాన్స్‌ షో కొత్త సీజన్‌ ప్రారంభం కానుంది. ఆట 2.0గా వస్తున్న సరికొత్త డ్యాన్స్‌ షోలో పాల్గొనాలనుకునే వారికి ఆహ్వానం పలుకుతోంది. డ్యాన్సర్‌గా సత్తా చాటుకునేందుకు ఈ అవకాశం మళ్లీ మళ్లీ లభించదు. ఆట డ్యాన్స్‌ షోకు ఆడిషన్స్‌ జరుగుతున్నాయి. ఇంతకీ ఎప్పుడు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

తెలుగు టీవీ చరిత్రలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన డాన్స్ రియాలిటీ షో ‘ఆట’. ఆట డ్యాన్స్‌ షోతో ఎందరో ప్రతిభావంతులైన డాన్సర్లు చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చారు. ప్రతిభ కలిగిన డ్యాన్సర్లను గుర్తించే బాధ్యతను భుజానెత్తుకున్న జీ తెలుగు సరికొత్తగా ఆట 2.0 అంటూ సరికొత్త సీజన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. త్వరలోనే జీ తెలుగులో ప్రారంభం కానున్న ఆట డాన్స్ రియాలిటీ షోకి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తృతంగా ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తోంది.  డ్యాన్స్‌పై ఇష్టం.. డ్యాన్స్‌ను వృత్తిగా చేసుకోవాలనుకునే వారికి జీ తెలుగు సువర్ణావకాశం అందిస్తోంది. 18 నుంచి 60 సంవత్సరాలలోపు వయసు కలిగిన స్త్రీ, పురుషులు ఎవరైనా ఆట డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్స్‌లో పాల్గొని తమ ప్రతిభను చూపించుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 21వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఆడిషన్లు జరగనున్నాయి. హైదరాబాద్‌ అమీర్‌పేటలోని సారథి స్టూడియోస్‌లో జీ తెలుగు ఆధ్వర్యంలో ఆట 2.0 ఆడిషన్స్ నిర్వహించనున్నారు.

Also Read: BRS Party: సిరిసిల్ల గడ్డ.. గులాబీ అడ్డా! కేటీఆర్‌ దెబ్బకు కాంగ్రెస్‌ గిలగిల

భౌతికంగా ఆడిషన్లకు హాజరుకాలేని ఔత్సాహికులు ఆన్‌లైన్‌ ఆడిషన్‌లో పాల్గొనవచ్చు. డిజిటల్ ఆడిషన్‌లో పాల్గొనేవారు వాట్సప్‌లో 70322 23913 నంబర్‌కు హాయ్‌ అని మెసేజ్ చేయాల్సి ఉంది. లేదా https://aata.zee5.com వెబ్‌సైట్‌లో మీ డాన్స్ వీడియోను అప్‌లోడ్ చేసి ఆడిషన్‌లో పాల్గొనవచ్చు. డ్యాన్సర్‌ కావాలనుకునే వారు మీ కళను నిరూపించుకునే అవకాశం లభించింది. కొరియోగ్రాఫర్‌ కావాలనుకునే వారు వెంటనే ఆడిషన్‌లో పాల్గొని జీ తెలుగు ఆట 2.0 టైటిల్ పోటీలో భాగమవ్వండి.

Also Read: KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

