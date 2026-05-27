/Zee Apsara Awards 2026: నారీ శక్తికి ఘన వందనం.. జీ తెలుగులో అప్సర అవార్డ్స్ 2026 సందడి!

Zee Apsara Awards 2026:మహిళల ప్రతిభ, ధైర్యం, అంకితభావాన్ని గౌరవించే ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం అప్సర అవార్డ్స్ 2026 మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రతి సంవత్సరం జీ తెలుగు నిర్వహించే ఈ వేడుక మహిళల గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పే ప్రత్యేక వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈసారి కూడా ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తున్న అప్సర అవార్డ్స్ కార్యక్రమం ఈ శనివారం మే 30న సాయంత్రం 5:30 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.
ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన మహిళా ప్రతిభావంతులు హాజరుకానున్నారు. ఎనర్జిటిక్ యాంకర్లు ప్రదీప్ మాచిరాజు, సుడిగాలి సుధీర్ తమ వినోదాత్మక వ్యాఖ్యానంతో కార్యక్రమాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చనున్నారు. అలాగే జీ తెలుగు నటీమణుల ర్యాంప్ వాక్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
హీరోయిన్లు నేహా శెట్టి, మానస వారణాసి, ఖ్యాతి తమ డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. ప్రదీప్, యష్మి, నవ్య స్వామి అందించే మ్యూజికల్ మెడ్లీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఇక సుడిగాలి సుధీర్, కావ్య కలిసి చేసే డ్యాన్స్ ఈ వేడుకకు హైలైట్ కానుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో ‘అమ్మవారు’ యాక్ట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. స్త్రీలోని సహనం, శక్తి, ప్రేమ, దైవత్వాన్ని దుర్గ, కాళి, అర్ధనారీశ్వర రూపాల ద్వారా చూపించనున్నారు. ఈ ప్రదర్శన ప్రేక్షకుల మనసులను తాకేలా ఉండబోతోంది.
టాలీవుడ్కు చెందిన జయసుధ, జయప్రద, భూమిక చావ్లా, మీనా, రాశీ ఖన్నా, వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నివేదా థామస్, ప్రగతి వంటి ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో పాల్గొననున్నారు. అలాగే స్క్వాడ్రన్ లీడర్ రాగి రామచంద్రన్కు ‘నారీ శక్తి అవార్డ్’ అందజేయనున్నారు. 92 ఏళ్ల వయసులో కూడా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ సూరి శ్రీమతికి ‘మాతృమూర్తి అవార్డు’ ప్రదానం చేయనున్నారు.
డ్రామా జూనియర్స్ పిల్లల ప్రదర్శనలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ దిగ్గజ నటులకు నివాళిగా నిలవనున్నాయి. వినోదం, భావోద్వేగాలు, గ్లామర్ కలిసిన ఈ ప్రత్యేక వేడుకను ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆస్వాదించవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.