English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Zee Telugu Dasar Special: జీ తెలుగు దసరా సంబరాలు.. సింగల్ సినిమాతో పాటు మరెన్నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈవెంట్స్..!

Single Movie On Zee Telugu : ప్రతి పండుగకు జీ తెలుగు ఎంతగా అల్లరిస్తుందో.. ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆ పండగ అనగానే ఎన్నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాములను ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకొస్తుంది జీ తెలుగు. ఈ క్రమంలో దసరా కానుకగా.. ఈ ఉత్సాహం కాస్త రెట్టింపు కానుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Gold: భలే జాక్‌పాట్‌.. మూడు కిలోమీటర్ల భూగర్భంలో బంగారు గని.. త్వరలోనే టెండర్లు..!!
8
gold mine
Gold: భలే జాక్‌పాట్‌.. మూడు కిలోమీటర్ల భూగర్భంలో బంగారు గని.. త్వరలోనే టెండర్లు..!!
Zee Telugu Dasar Special: జీ తెలుగు దసరా సంబరాలు.. సింగల్ సినిమాతో పాటు మరెన్నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈవెంట్స్..!

Zee Telugu Dasara Update : నిరంతరం.. వినోదభరితమైన ఫిక్షన్, నాన్ ఫిక్షన్ షోలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న జీ తెలుగు ఈ దసరాకి మరిన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ ఆదివారం వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా సూపర్ హిట్ సినిమా సింగిల్’తోపాటు దసరా ప్రత్యేక కార్యక్రమం ‘దసరా వచ్చిందయ్యా సరదా తెచ్చిందయ్యా’ను ప్రసారం చేయనుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీవిష్ణు, కేతికా శర్మ, ఇవానా నటించిన సింగిల్ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు, గడసరి అత్తలు- సొగసరి కోడళ్ల సందడితో సాగే ‘దసరా వచ్చిందయ్యా సరదా తెచ్చిందయ్యా’ సాయంత్రం 6 గంటలకు, మీ జీ తెలుగులో ప్రసారం కానంది. 

ఈ వీకెండ్‌లో జీ తెలుగు అభిమానులకు మరపురాని అనుభవాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. డైరెక్టర్ కార్తీక్ రాజు దర్శకత్వంలో, ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో ప్రతిష్ఠాత్మక గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన సింగిల్ సినిమా శ్రీవిష్ణు, వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. విజయ్ (శ్రీ విష్ణు) ఓ బ్యాంక్‌లో పని చేస్తుంటాడు. లవర్ లేకుండా సింగల్ గా ఉన్నానని బాధపడుతూ తన ఫ్రెండ్ అరవింద్ (వెన్నెల కిషోర్) కి లవర్ ఉండటంతో, వాళ్లెప్పుడు విడిపోతారా అని ఎదురుచూస్తుంటాడు విజయ్. ఈ క్రమంలో పూర్వ (కేతికాశర్మ) ని విజయ్ ఇష్టపడతాడు. కానీ, పూర్వకి విజయ్ అంటే ఇష్టం లేకపోయినా ప్రేమిస్తున్నట్టు నాటకం ఆడుతుంది. మరోవైపు హరిణి (ఇవానా) విజయ్ ని ప్రేమిస్తున్నాని చెప్పి వెంట పడుతూ ఉంటుంది. హరిణి విజయ్ ని ప్రేమిస్తున్నానని ఎందుకు వెంటపడుతుంది?, చివరకు ఏం జరుగుతుంది? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ఈ ఆదివారం జీ తెలుగులో ప్రసారమయ్యే సింగిల్ సినిమా చూడాల్సిందే..

ఇక దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా జీ తెలుగు అందిస్తున్న ‘దసరా వచ్చిందయ్యా సరదా తెచ్చిందయ్యా’ కార్యక్రమం నటీనటుల ఆటపాటలు, అల్లరితో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ ప్రదీప్ మాచిరాజు వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించనుండగా ప్రముఖ నటి రోజా, యాంకర్ అనసూయ అత్తాకోడళ్ల టీమ్లుగా విడిపోయి గడసరి అత్తలు – సొగసరి కోడళ్లుగా పోటీపడనున్నారు. అత్తల టీమ్కి రోజా, కోడళ్ల టీమ్కి అనసూయ నాయకత్వం వహించనుండగా పల్లవి గౌడ, అశికా పదుకొణె, భూమిక, మహీ గౌతమి, సుస్మిత, జయశ్రీ తదితరులు రెండు టీముల్లో చేరి పోటీపడనున్నారు. అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, అలరించే పంచులు, కడుపుబ్బా నవ్వించే కామెడీతో సరదాగా సాగిన ఈ దసరా వేడుకను మీరూ తప్పకుండా చూసేయండి.

జీ తెలుగు వీకెండ్ హంగామా.. సింగిల్ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్, దసరా వచ్చిందయ్యా సరదా తెచ్చిందయ్యా.. డోంట్ మిస్..

Read more:  Ambati Rambabu On Bala Krishna: ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో బాలకృష్ణ.!. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Zee Telugu Dasara SambaraluZee Telugu Dasara SpecialSingle Movie On Zee TeluguZee Telugu World Television PremiereSri Vishnu Single Movie

Trending News