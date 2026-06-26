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గాయనీ, గాయకులకు జీ తెలుగు సువర్ణావకాశం.. 28న సరిగమప ఆడిషన్స్‌

Zee Telugu Golden Oppurtunity Sa Re Ga Ma Pa Auditions On June 28th: సినీ పరిశ్రమలో గాయనీ గాయకులకు గుర్తింపు పొందాలనుకుంటున్నారా? గాయకులుగా స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా? మీకు జీ తెలుగు అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. గాయనీ గాయకులకు సువర్ణావకాశం అందిస్తుండగా.. సరిగమప ఆడిషన్స్‌ 28వ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:25 PM IST
గాయనీ, గాయకులకు జీ తెలుగు సువర్ణావకాశం.. 28న సరిగమప ఆడిషన్స్‌
Image Credit: Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa AuditionsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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గాయనీ, గాయకులకు జీ తెలుగు సువర్ణావకాశం.. 28న సరిగమప ఆడిషన్స్‌
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