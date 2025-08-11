English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jayammu Nischayammura: జి ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులకు వైవిద్యమైన ప్రోగ్రాములు అందించడంలో ముందుంటుంది. ఈ క్రమంలో జీతెలుగు.. ఒకసారి కొత్త సెలబ్రిటీ టాక్ షోని ప్రారంభించగా.. ఈ షో కి ప్రముఖ హీరో జగపతిబాబు హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఇక ఈ టాక్ షో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నాగార్జున గెస్ట్ గా ప్రారంభమైంది..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:16 PM IST

Jagapathi Babu Talk Show: కింగ్ నాగార్జున గెస్ట్ గా..ఘనంగా ప్రారంభమైన జగపతిబాబు జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా టాక్ షో..

Jayammu Nischayammura with Nagarjuna:
నిరంతరం తెలుగు ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచే జీ తెలుగు సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న సెలబ్రిటీ టాక్ షో జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి. మొట్టమొదటిసారిగా నటుడు జగపతి బాబు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతి మూవీస్ సమర్ఫణలో స్వప్న దత్, ప్రియాంక దత్ నేతృత్వంలో రూపొందుతోంది.  వారం వారం సినీ ప్రముఖులు గెస్ట్లుగా హాజరయ్యే ఈ కార్యక్రమం ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాల సమాహారంగా నిలువనుంది. టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున మొదటి గెస్ట్గా జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి, ఆగస్టు 17 ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు మొదటి ఎపిసోడ్ తో ప్రారంభం కానుంది. 

బుల్లితెరపై మొదటిసారిగా నటుడు జగపతి బాబు జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి కార్యక్రమంతో వ్యాఖ్యాతగా మారి తనదైన స్టైల్, కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచనున్నారు. తెలుగు సినిమాల్లో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా తన నటనా ప్రతిభతో ఆకట్టుకుంటున్న జగపతి బాబు జీ తెలుగు వేదికగా బుల్లితెర ప్రేక్షకులనూ అలరించేందుకు వచ్చేస్తున్నారు. ఘనంగా ప్రారంభం కానున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి లాంచ్ ఎపిసోడ్కి టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున మొదటి అతిథిగా రానున్నారు. 

ఈ గ్రాండ్ లాంచ్ ఎపిసోడ్లో నాగార్జున తన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం, కుటుంబ సంగతులతోపాటు సూపర్ హిట్ సినిమాల నుంచి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్తో తన అనుబంధం వరకు మరెన్నో విశేషాలను ప్రేక్షకులతో పంచుకోనున్నారు. 

అంతేకాదు, ఈ ఎపిసోడ్‌లో అక్కినేని కుటుంబం ప్రముఖ వ్యక్తులు ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరై నాగార్జున గురించి మరిన్ని సంగతులను చెప్పడమే కాదు, భావోద్వేగంతో కూడిన మరపురాని క్షణాలను ఆస్వాదించనున్నారు. జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి కేవలం ఒక టాక్ షో మాత్రమే కాదు, తమ నటనతో తెరపై ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచే సినీ ప్రముఖుల జీవితాల్లోని ఒడిదొడుకులు, ఆనందాలు, కష్టసుఖాలు, జ్ఞాపకాలను పంచుకునే స్ఫూర్తిదాయకమైన వేదిక. ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి అంటూ గెస్ట్లతో కలిసి జగపతి బాబు పంచే వినోదాన్ని ఆస్వాదించడానికి మీరూ సిద్ధంగా ఉండండి.

కింగ్ నాగార్జున పంచుకునే విశేషాలేంటో తెలుసుకునేందుకు మీరు రెడీనా?.. అయితే జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా విత్ జగపతి, ఆగస్టు 15 న జీ5 డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్ లో లో.. ఆగస్టు 17 న ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు మీ జీ తెలుగులో వీక్షించండి.

Zee Telugu Jagapathi Babu Talk ShowJayammu NischayammuraNagarjuna Jayammu NischayammuraJagapathi Babu Talk Show First EpisodeJayammu Nischayammura With Nagarjuna

