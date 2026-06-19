/Runanubandham Serial: జన్మ రహస్యం వెనుక రుణానుబంధం..జీ తెలుగులో మరో కుటుంబ కథ సీరియల్

Runanubandham Serial:జీ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో కొత్త కుటుంబ కథా ధారావాహికను తీసుకురానుంది. భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు, ఉత్కంఠభరితమైన మలుపులతో రూపొందిన రుణానుబంధం సీరియల్ జూన్ 22 నుంచి ప్రసారం కానుంది. ఈ సీరియల్ ప్రతి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారమవుతుంది.
రుణానుబంధం కథ ఒక చిన్నారి జీవితాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని సాగుతుంది. ఓ వర్షపు రాత్రి తనకు పుట్టిన శిశువును పరిస్థితుల కారణంగా వదిలేయాల్సి వచ్చిన మైనావతి అనే మహిళ కథలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆ చిన్నారి తరువాత ధరణి పేరుతో పెరుగుతుంది. తోలుబొమ్మలాట కళాకారుడు అప్పన్న ఆమెను తన సొంత కూతురిలా చూసుకుంటూ పెంచుతాడు.
ధరణి చిన్నప్పటి నుంచే ధైర్యంగా, న్యాయం కోసం నిలబడే యువతిగా ఎదుగుతుంది. తోలుబొమ్మలాట కళ ద్వారా సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలపై పోరాటం చేస్తుంది. అయితే ఆమె జీవితంలో అనుకోని పరిణామాలు చోటుచేసుకుని, తన జన్మకు సంబంధించిన రహస్యాల వైపు ఆమెను నడిపిస్తాయి.
ఇక మైనావతి కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలు కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయి. మైనావతి కుమార్తెలు సంజన, నయన ధరణిపై ద్వేషంతో ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టిస్తారు. వారి కుట్రల కారణంగా ధరణి జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఆమెను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేందుకు పలు ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సంఘర్షణలు, భావోద్వేగాలు, అనుబంధాలు ప్రేక్షకులను కథతో అనుసంధానంగా ఉంచుతాయి.
ధరణి తన అసలు గతాన్ని తెలుసుకుంటుందా? మైనావతి తన కూతురిని గుర్తిస్తుందా? కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పెరిగిన విభేదాలు ఎలా ముగుస్తాయి? ద్వేషం కంటే ప్రేమ, క్షమాగుణం గొప్పవని ఈ కథ ఎలా చూపిస్తుంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సీరియల్లో కనిపించనున్నాయి.
కుటుంబ కథలకు, భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ప్రేక్షకుల కోసం రూపొందిన రుణానుబంధం సీరియల్లో అనేక ఆసక్తికరమైన మలుపులు ఉండనున్నాయి. ప్రేమ, బాధ, త్యాగం, ప్రతీకారం, క్షమ వంటి అంశాలతో ఈ కథ ముందుకు సాగనుంది. అందుకే ఈ కొత్త ధారావాహికను జూన్ 22 నుంచి ప్రతి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో వీక్షించవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను
తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి