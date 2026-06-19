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Runanubandham Serial: జన్మ రహస్యం వెనుక రుణానుబంధం..జీ తెలుగులో మరో కుటుంబ కథ సీరియల్

Runanubandham Serial:జీ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం మరో కొత్త కుటుంబ కథా ధారావాహిక ‘రుణానుబంధం’ జూన్ 22 నుంచి ప్రసారం కానుంది. భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు, ఉత్కంఠభరితమైన మలుపులతో సాగే ఈ సీరియల్‌లో ధరణి జీవిత ప్రయాణం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. జన్మ రహస్యం, కుటుంబ విభేదాలు, ప్రేమ, ద్వేషం, క్షమాగుణం వంటి అంశాలతో రూపొందిన ఈ ధారావాహిక ప్రతి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:08 PM IST
Runanubandham Serial: జన్మ రహస్యం వెనుక రుణానుబంధం..జీ తెలుగులో మరో కుటుంబ కథ సీరియల్
Image Credit: Runanubandham Serial(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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