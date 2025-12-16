English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lakshmi Raave Maa Intiki serial: కుటుంబ కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనున్న..లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి..

Lakshmi Raave Maa Intiki serial: కుటుంబ కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనున్న..లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి..

Zee Telugu Serial: భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు, ప్రేమ–బాధ్యతల మధ్య సాగే కొత్త కథతో జీ తెలుగు మరో సరికొత్త ధారావాహికను ప్రారంభిస్తోంది. ‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’ పేరుతో రూపొందిన.. ఈ సీరియల్ డిసెంబర్ 22 నుంచి సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 10 గంటలకు ప్రసారం కానుంది. అనాథగా పెరిగిన లక్ష్మి జీవితం, ధనవంతుడైన మధుసూదన్ జీవితంతో ఎలా ముడిపడిందో చూపించే ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:44 PM IST

Zee Telugu New Serial: జీ తెలుగు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులకు నచ్చే సీరియళ్లను అందిస్తూ వస్తోంది. కుటుంబ భావాలు, ప్రేమ, బాధ్యతలు..జీవితంలోని కష్టాలను హృదయానికి తాకేలా చూపడంలో జీ తెలుగు సీరియళ్లు ముందుంటాయి. ఇప్పుడు అదే ఛానల్ మరో కొత్త కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఆ సరికొత్త ధారావాహిక పేరు .. ‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’. ఈ కొత్త సీరియల్ డిసెంబర్ 22 నుంచి.. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు.. రాత్రి 10 గంటలకు ప్రసారం కానుంది.

‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’ కథ రెండు భిన్నమైన జీవితాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథగా పెరిగిన అమ్మాయి శ్రీలక్ష్మి జీవితం ఒక వైపు ఉంటే, ధనవంతుడైన మధుసూదన్ జీవితం మరో వైపు ఉంటుంది. పరిస్థితుల వల్ల.. ఈ ఇద్దరి జీవితాలు అనుకోకుండా కలుస్తాయి. జీవితం ఎన్నో సమస్యలు ఎదురుపెట్టినా శ్రీలక్ష్మి ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతుంది. తన కష్టాలను తానే ఎదుర్కొంటూ ఆత్మవిశ్వాసంతో నిలబడుతుంది.

మధుసూదన్ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత లక్ష్మి ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది. కుటుంబం నుంచి అంగీకారం పొందడం..తన స్థానం నిలబెట్టుకోవడం..తనపై ఉన్న అపోహలను తొలగించడం వంటి సమస్యలు ఆమె ముందుంటాయి. అయినా వెనకడుగు వేయకుండా తన మంచితనంతో..సహనంతో మధుసూదన్ మనసు గెలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో లక్ష్మి ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు ఏంటి? ఆమె ప్రేమ ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? కుటుంబం ఆమెను ఎలా అంగీకరిస్తుంది? అన్నదే ఈ సీరియల్ ప్రధాన కథ.

ఈ ధారావాహికలో భావోద్వేగాలు.. బలంగా చూపించనున్నాయి అని.. ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. తల్లి ప్రేమ, కుటుంబ విలువలు, బాధ్యతలు, ప్రేమలో వచ్చే పరీక్షలు.. అన్నీ సహజంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే ప్రతి ఇంటి ప్రేక్షకుడు ఈ కథతో సులభంగా కనెక్ట్ అవుతాడు. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులకు ఈ కథ చాలా దగ్గరగా అనిపించేలా ఉంటుంది.

ఈ సీరియల్‌లో హర్ష్ నాగ్పాల్, దర్శిని గౌడ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు మీర్ సయ్యద్, ఐశ్వర్య, ఇందు ఆనంద్, వెంకట్ గౌడ్, శ్రీ వాణి తదితరులు ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అందరి నటన, కథనం, మలుపులు.. కలిసి ఈ సీరియల్‌ను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చనున్నాయి.

భావోద్వేగాలు, కుటుంబ కథ, ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులతో రూపొందిన ‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’ సీరియల్‌ను డిసెంబర్ 22 నుంచి.. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు, రాత్రి 10 గంటలకు.. మీ జీ తెలుగులో తప్పకుండా చూడండి.

