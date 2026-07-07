Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు సరిగమప కొత్త సీజన్.. జూలై 12న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ ఆడిషన్స్!

Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు సరిగమప కొత్త సీజన్.. జూలై 12న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ ఆడిషన్స్!

Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు ప్రముఖ సింగింగ్ రియాలిటీ షో సారెగమప – ది నెక్స్ట్ సింగింగ్ సెన్సేషన్ కొత్త సీజన్ కోసం హైదరాబాద్‌లో జూలై 12న ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తోంది. 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న గాన ప్రతిభ కలిగిన యువతకు ఇది తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అద్భుత అవకాశం.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST
Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు సరిగమప కొత్త సీజన్.. జూలై 12న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ ఆడిషన్స్!
Image Credit: zee sa re ga ma pa(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు సరిగమప కొత్త సీజన్.. జూలై 12న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ ఆడిషన్స్!
Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa4 min ago
2
Kaleshwaram9 min ago
3
Delhi JJ Cluster Scheme13 min ago
4
foods to avoid in monsoon23 min ago
5
Ashwagandha34 min ago