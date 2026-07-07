Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: ప్రముఖ తెలుగు వినోద ఛానల్ జీ తెలుగు మరోసారి ప్రతిభావంతులైన గాయకులకు గొప్ప అవకాశం కల్పిస్తోంది. ప్రేక్షకులను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అలరిస్తున్న ప్రముఖ సింగింగ్ రియాలిటీ షో "సరిగమప – ది నెక్స్ట్ సింగింగ్ సెన్సేషన్" కొత్త సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ షో కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు.
గత సీజన్లలో సరిగమప వేదికపై తమ ప్రతిభను నిరూపించిన ఎంతో మంది గాయకులు నేడు సినీ పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఇప్పుడు మరోసారి కొత్త గాత్రాలను వెలికితీసేందుకు జీ తెలుగు ఈ సీజన్ను ప్రారంభిస్తోంది. సంగీతంపై ఆసక్తి ఉన్న యువతకు ఇది ఒక అరుదైన అవకాశం.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు బెంగళూరులో కూడా ఈ షో కోసం ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు నగరాల్లో విజయవంతంగా ఆడిషన్స్ పూర్తి చేసిన జీ తెలుగు, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆడిషన్స్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైంది.
హైదరాబాద్ ఆడిషన్స్ జూలై 12న జరగనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు అమీర్పేట్లోని శ్రీ సారథి స్టూడియోస్లో ఈ ఆడిషన్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటి వరకు నమోదు చేసుకోని వారు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నిర్వాహకులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ పోటీలో 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు పాల్గొనవచ్చు. మంచి గాత్రం, సంగీతంపై ఆసక్తి, వేదికపై తమ ప్రతిభను చూపించాలనే ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే చాలు. విజేతలకు మాత్రమే కాకుండా, ప్రతిభ చూపిన వారికి కూడా మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
సరిగమప కేవలం ఒక పోటీ మాత్రమే కాదు. ఇది కొత్త గాయకులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదిక. సంగీత రంగంలో కెరీర్ నిర్మించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ షో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు, గాయకుల ముందు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం కూడా ఇందులో లభిస్తుంది.
మీరు కూడా మీ గాత్రంతో అందరినీ ఆకట్టుకోవాలని అనుకుంటే ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ కావొద్దు. జూలై 12న హైదరాబాద్లో జరిగే ఆడిషన్స్లో పాల్గొని మీ కలలను నిజం చేసుకునే తొలి అడుగు వేయండి. సరిగమప – ది నెక్స్ట్ సింగింగ్ సెన్సేషన్ గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం జీ తెలుగును వీక్షిస్తూ ఉండండి.
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