/రికార్డు రేటుకు నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ నాన్ థియేట్రికల్ హక్కులు దక్కించుకున్న జీ5..

Vrushakarma Digital satelite Rights Aquired ZEE Media: యువ సామ్రాట్ నాగార్జున తన కెరీర్ పరంగా ఫుల్ పీక్స్లో ఉన్నాడు. ‘తండేల్’ సినిమాలో తొలిసారి రూ. 100 కోట్ల క్లబ్లో ప్రవేశించిన ఫస్ట్ అక్కినేని హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం విరూపాక్ష సినిమాతో టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకున్న కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో ‘వృషకర్మ’ సినిమా చేస్తున్నాడు. టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్తో సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు ఈ సినిమా నాన్ థియేట్రికల్ హక్కులైన డిజిటల్, శాటిలైట్, డబ్బింగ్, మ్యూజిక్ హక్కులను జీ5 రూ. 48 కోట్ల భారీ రేటుకు దక్కించుకుంది.
టైర్ 2 హీరోల్లో ఇది ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి. వృషకర్మ బ్లాక్ బస్టర్ అయితే .. నాగ చైతన్య టైర్ 2 నుంచి టైర్ 1 హీరోల జాబితాలో చేరిపోయినా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఈ సినిమా నాగ చైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను పూర్తి స్థాయి యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మూవీగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ఈ సినిమా పై ఆసక్తి రేకిత్తించింది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల టేస్ట్కు తగ్గట్టు ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ ఈ సినిమా ఫలితంపై చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు.
నాన్ థియేట్రికల్ రైట్స్..
వృషకర్మ చిత్రాన్ని ఈ యేడాది దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. పైగా దర్శకుడు, హీరో, హీరోయిన్ అందరూ మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు. పూర్తి స్థాయి యాక్షన్ డేవోషనల్ మూవీగా రాబోతుంది. ఈ సినిమాపై నాగ చైతన్య ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. జీ 5 విషయానికొస్తే.. హిందీ, తెలుగు సహా దాదాపు అన్ని భారతీయ భాషల్లో పూర్తి స్వదేశీ ఒరిజినల్ కంటెంట్ అందిస్తూ అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. ఇక నాగ చైతన్య.. వృషకర్మ తర్వాత మరో రెండు బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్కు ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. వీటికి సంబంధించిన వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు. మొత్తంగా నాన్ థియేట్రికల్గా ఈ రేంజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా థియేట్రికల్గా ఎలాంటి బిజినెస్ నమోదు చేస్తుందో చూడాలిక.
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