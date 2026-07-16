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రికార్డు రేటుకు నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ నాన్ థియేట్రికల్ హక్కులు దక్కించుకున్న జీ5..

Vrushakarma Non Theatrical Rights: అక్కినేని హీరోలు ఇపుడు వరుస సక్సెస్‌లతో ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉన్నారు. గతేడాది నాగ చైతన్య హీరోగా నటించిన ‘తండేల్’ మూవీ బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలోని నటనకు తెలంగాణ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకున్నాడు. మరోవైపు తమ్ముడు అఖిల్ కూడా రీసెంట్‌గా ‘లెనిన్’ మూవీతో బ్లాక్ బస్టర్ సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నాగ చైతన్య హీరోగా నటిస్తోన్న ‘వృషకర్మ’ చిత్రం నాన్ థియేట్రికల్ హక్కులు భారీ రేటుకు అమ్ముడుపోవడం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:36 PM IST
రికార్డు రేటుకు నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ నాన్ థియేట్రికల్ హక్కులు దక్కించుకున్న జీ5..
Image Credit: Naga Chaitanya (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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