ZEE5 KidZ: జీ5ను మరింతగా బలోపేతం చేస్తూ మరో సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’తో ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ రాసిన ‘ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. పిల్లల సిరీస్లో ఇది అత్యధికంగా అమ్ముడైన పుస్తకం. ఈ సిరీస్ జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా చూపించబోతున్నారు. కథ విషయానికి వస్తే.. కుండక్క, మండక్క అనే ఇద్దరు అల్లరి అసుర జంట చుట్టూ తిరుగుతుంది. వాళ్ల అల్లరి పనులు ధైర్యం, స్నేహం, తమను తాము తెలుసుకునే ఒక అద్భుతమైన అడ్వెంచర్లోకి తీసుకెళుతాయి. రామాయణం, మహాభారతం వంటి తెలిసిన కథలకే పరిమితం కాకుండా.. ఈ సిరీస్ భారతీయ పౌరాణిక సంపదలోని కొత్త పాత్రలు, ఇంకా అన్వేషించని లోకాలు, మాయాజాలంతో నిండిన అడ్వెంచర్లను పిల్లలకు, కుటుంబాలకు పరిచయం చేయనుంది.
మన పౌరాణికాలకు సరికొత్త రూపం..
వినోదం, యాక్షన్, ఆకర్షణీయమైన యానిమేషన్ కలయికతో రూపొందిన ‘శివలోక్ కే కుండక్క మండక్క’ సిరీస్ నేటి పిల్లల కోసం పౌరాణిక కథలను సరికొత్తగా ఆవిష్కరించనుంది. ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ భవిష్యత్తులో కొత్త పాత్రలు, కొత్త అడ్వెంచర్లు, మరిన్ని మంచి మంచి కథలతో విస్తరించే ప్రపంచానికి పునాదిగా నిలవనుంది. పిల్లలు భారతీయ పౌరాణిక కథలను వినోదాత్మకంగా, కొత్త కోణంలో ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ సిరీస్ ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ కథలో ఇద్దరు అల్లరి అసుర(రాక్షస) పాత్రలను పెట్టడం ద్వారా, అల్లరి పిల్లలకు విలువలు లేదా క్రమశిక్షణ ఉండవనే అభిప్రాయాన్ని ప్రశ్నించేలా ఈ సిరీస్ ఉండబోతుంది. కుండక్క, మండక్క చేసే సాహసాల ద్వారా ఆసక్తి, అల్లరి కూడా దయ, ధైర్యం, అనుభూతితో కలిసి ఉంటుందని మనకు తెలిసేలా ఈ సిరీస్ ఉండనుంది.
6 భాషల్లో పిల్లల్ని, పెద్దల్ని అలరించనున్న జీ5 కిడ్స్ సిరీస్..
KidZ ద్వారా ZEE5.. భారతీయ సంస్కృతి ఆధారంగా చేసుకుని ఆధునిక కథనాలతో పిల్లలు, కుటుంబాలకు సురక్షితమైన, వయస్సుకు తగ్గ వినోదాన్ని అందించే నమ్మకమైన డెస్టినేషన్గా ఎదుగుతోంది. కుటుంబం మొత్తం కలిసి చూసేలా రూపొందించిన ఈ సిరీస్, వినోదంతో పాటు చిరస్థాయిగా నిలిచే విలువలను కూడా తెలియజేసేలా ఈ యానిమేటేడ్ సిరీస్ రూపకల్పన చేసినట్టు చెప్పారు. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులను ఒకే చోట కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ సిరీస్ ఉండబోతుంది. ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ సిరీస్ హిందీ, తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
సరికొత్త కథ, కథనాలు..
ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ సందర్భంగా కిడ్స్ జెడ్(KidZ) జీ5 బిజినెస్ హెడ్ చందన్ ఖండేల్వాల్ మాట్లాడుతూ.. “జీ5లో తరతరాలుగా అందరికీ నచ్చే మెచ్చే సిరీస్లను అందిస్తుంది. ఇపుడు కొత్త పిల్లల కోసం కిడ్స్ జెడ్ సరికొత్త కథ, కథనాలు యానిమేషన్తో రాబోతున్నాయి. అలాంటి కథలను నేటి పిల్లలకు చేరవేయడానికి ఆనంద్ నీలకంఠన్ వంటి ప్రముఖ కథా రచయలతో కలిసి పని చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ ద్వారా ఇప్పటికే తెలిసిన పౌరాణిక కథలకంటే ముందుకు వెళ్లి, కొత్త పాత్రలు, హాస్యం, సాహసం, విలువలతో నిండిన కొత్త ప్రపంచాన్ని కుటుంబాలరే పరిచయం చేయాలనేదే మా ఉద్దేశ్యమన్నారు. భారతీయ పౌరాణిక సంపదతో ఈ సిరీస్ పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు కలిసి ఆస్వాదించేలా ఉంటుందన్నారు. కిడ్స్ జెడ్ను మరింత విస్తరించుకుంటూ, భారతీయ కథలను కొత్త కోణంలో చెప్పగల క్రియేటర్లతో భాగస్వామ్యం అవుతూ, అన్ని భాషలు, తరాలకు దగ్గరయ్యే స్వదేశీ ఫ్రాంచైజ్లను నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.
రైటర్ ఆనంద్ నీలకంఠన్ మాట్లాడుతూ..“నా పుస్తకం ‘ ది వెరీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ను ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ రూపంలో కిడ్స్ జెడ్ జీవం పోసి కొత్త తరం పిల్లలకు పరిచయం చేయడం చూసి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. భారతీయ పౌరాణిక సంపదలో నాటుకుపోయిన కథలను పిల్లలకు ఆకట్టుకునే విధంగా మళ్లీ ఆవిష్కరించడం..వాటిని జీ5 వంటి పెద్ద స్థాయి ప్లాట్ఫార్స్ రూపొందించటం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. నేను ఈ పాత్రలను సృష్టించినప్పుడు ఎంత ఆనందించానో, కుండక్క, మండక్కల అడ్వెంచర్లను స్క్రీన్పై చూస్తూ చిన్నారులు కూడా అంతే ఆనందిస్తారని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.