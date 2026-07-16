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జీ5 కిడ్స్ యూనివర్స్‌లోకి ఒరిజినల్ పౌరాణిక యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివ్ లోక్ కె కుండక్క మండక్క’..

ZEE5 KidZ: ఎప్పటిక‌ప్పుడు వినూత్న‌మైన కంటెంట్‌ను ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందిస్తూ అల‌రిస్తున్న  జీ5.. ఇప్పటికే ప్రస్తుతం అన్నీ వ‌ర్గాల ప్రేక్ష‌కులకు దగ్గరయింది. తాజాగా జీ5 ఒక అడుగు ముందకేసి  పిల్ల‌ల‌కు ఇష్టమైన, సుర‌క్షిత‌మైన‌, హాస్యాన్ని అందించేలా కిడ్స్ జెడ్ (KidZ) కంటెంట్‌తో రాబోతుంది. అందులో భాగంగా జీ5 కిడ్స్ యూనివర్స్‌లో ఒరిజినల్ యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్  ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ సిరీస్‌తో రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST
జీ5 కిడ్స్ యూనివర్స్‌లోకి ఒరిజినల్ పౌరాణిక యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివ్ లోక్ కె కుండక్క మండక్క’..
Image Credit: ZeeKidz (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జీ5 కిడ్స్ యూనివర్స్‌లోకి ఒరిజినల్ పౌరాణిక యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివ్ లోక్ కె కుండక్క మండక్క’..
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