ZEE5 OTT Upcoming Telugu Movies: అన్నీ వర్గాల ప్రేక్షకులకు డిఫరెంట్ కంటెంట్ను అందిస్తోన్న పూర్తి స్వదేశీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ఫ్లాట్ఫామ్ జీ5. ట్రెండ్ను ఫాలో కావటం కాదు..ట్రెండ్ క్రియేట్ సెట్ చేయటంలో మాకు మేమే సాటి అంటూ దూసుకుపోతుంది జీ5. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక మల్టీలాంగ్వేజ్ కంటెంట్ లైనప్ను అనౌన్స్ చేసి అందరిలో తెలియని ఓ సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. కేవలం తెలుగు, హిందీ మాత్రమే కాదు.. కన్నడ, మలయాళం, తమిళం, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషల్లో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్లు, లైవ్ స్పోర్ట్స్, AI ఆధారిత కథనాలు, యానిమేషన్, పిల్లల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు Z5 లైనప్లో ఉన్నాయి.
సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పెద్దపీఠ..
కంటెంట్ విషయంలో భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయలకు పెద్దపీఠ వేస్తోంది. మన దేశంలో ప్రముఖ స్టూడియోలు, దర్శకులు, కంటెంట్ క్రియేటర్స్తో కలిసి ZEE5 ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్స్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఆయా భాషల్లో ప్రాంతీయ కథలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. తెలుగులో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, శ్రీవెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర, వృద్ధి సినిమాస్, తమిళంలో ఫ్యాషన్ స్టూడియోస్, కన్నడలో కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మలయాళంలో తెస్పియాన్ ఫిల్మ్స్, మరాఠీలో బహవా ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రతిసాడ్ ప్రొడక్షన్స్, కైరా కుమార్ క్రియేషన్స్, బెంగాళీలో అక్రోపోలిస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అంజన్దత్ ప్రొడక్షన్స్, వై సో సీరియస్ ఫిల్మ్స్, సురేందర్ ఫిల్మ్స్, జీ స్టూడియోస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో జీ5 ఓటీటీ చేతులు కలిపింది.
హిందీలో జీయో స్టూడియోస్, మడాక్ ఫిల్మ్స్, ఏఏజెడ్ ఫిల్మ్స్, 200 నాటవుట్ సినిమాస్, డిఐసిఇ మీడియా, కలెక్టివ్ స్టూడియోస్, హిస్టరీవెర్సె, టిప్స్ ఫిల్మ్స్, పెన్ స్టూడియోస్, ఎలిప్సిస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, రిలయన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్, జార్ పిక్చర్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు కూడా జీ5తో టై అప్ అయ్యాయి.
ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలతో జీ5 టై అప్..
హిందీ కంటెంట్ లైనప్లో కొత్త ఒరిజినల్స్, ఐకానిక్ ఫ్రాంచైజీల రీ-ఎంట్రీలు, భారీ సినిమాలు కలిపి ఒక స్ట్రాంగ్ మిక్స్గా రూపొందించారు. కొత్త సిరీస్లలో కాంబ్లీ (క్రికెటర్ వినోద్ కాంబ్లీ జీవితంపై ప్రేరణతో), ది స్కామ్ లీక్డ్, కాఫీ కింగ్, జీనా ఐసీ కా నామ్ హై 2.0(ఆర్.మాధవన్ హోస్ట్గా), ఐకానిక్ జీ హారర్ షోతో పాటు రంగ్బాజ్ ఎస్4(మోహిత్ రైనా, అరుణోదయ్ సింగ్), జవావర్2(బువన్ అరోరా),బకైతి ఎస్2 (రాజేష్ తేలంగ్, షీబా ఛద్ధా) వంటి ఫ్రాంచైజీలు సందడి చేయనున్నాయి.
తెలుగులో ఎన్బీకే111, వృషకర్మ, అనిల్ రావిపూడి వెంకటేష్ కళ్యాణ్ రామ్ సినిమాలు..
తెలుగులో నివేథా థామస్ హీరోయిన్గా నటించిన శ్రీమతి, శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ కొత్త ఒరిజినల్స్తో పాటు, బ్లాక్బస్టర్ టాక్ షో జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా మళ్లీ రాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. ఇక సినిమాల విషయంలో బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేనిల ‘ఎన్బీకే 111తో పాటు వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనీల్ రావిపూడిల చిత్రంతో పాటు నాగ చైతన్య హీరోగా నటించిన వృషకర్మ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులున్నాయి.
హిందీలో అప్ కమింగ్ మూవీస్..
అటు హిందీ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. వరుణ్ ధావన్ హీరోగా నటించిన హై జవానీతో ఇష్క్ హోనా హై , బాబీ డియోల్ బండార్, కంగనా రనౌత్ భారత్ భాగ్య విధాత, మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషీల పూజా మేరీ జాన్, వాణీ కపూర్ నటించిన సర్వ్గుణ్ సంపన్, అర్షద్ వార్సీ, తిగ్మాంశు ధూలియా, ప్రతీక్ గాంధీల ఘమాసాన్ , ఇక్రూప్ , దలింప్,వంటి ప్రాజెక్స్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. కొత్త కథలతో పాటు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఫ్రాంచైజీలను కూడా కలిపి ఈ లైనప్ను మరింత ఆసక్తికరంగా రూపొందించారు.
తమిళంలో క్యూ కడుతున్న ప్రాజెక్టులు..
తమిళంలో సినిమాల విషయానికి వస్తే ‘డీ మాంటే కాలనీ3’. నయనతార, కవిన్ హీరో హీరోయిన్లుగా ‘హై’, రావాడి వంటి భారీ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. ప్రతి భాషలో స్థానిక సంస్కృతి, భావోద్వేగాలకు దగ్గరగా ఉండే కథలను అందిస్తూ జీ5 తన ప్రాంతీయ కంటెంట్ను మరింత ప్రోత్సహిస్తూ అందరి మనస్సులోకి చొచ్చుకుపోతుంది.
ఈ సందర్భంగా జీ5 ఇండియా బిజినెస్ హెడ్ తేజ్కరన్ సింగ్ బజాజ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘జీ5లో మేం ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రెండ్స్ను కేవలం ఫాలో కావడం కాదు, వాటిని క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. విభిన్నమైన ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం, ప్రేక్షకులు ఎక్కడా చూడని అనుభవాలను సృష్టించాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు.
జీ చీఫ్ కంటెంట్ ఆఫీసర్ రాఘవేంద్ర హున్సూర్ మాట్లాడుతూ ‘‘ఈ లైనప్లో ఉన్న ప్రతి టైటిల్ను ఒక స్పష్టమైన ఉద్దేశంతోనే ఎంపిక చేశాము. మా దృష్టిలో గొప్ప కంటెంట్ అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండటం కాదు, ప్రేక్షకులతో బలంగా కనెక్ట్ అయ్యే కథలను ముందుకు తీసుకురావటమే మా లక్ష్యమన్నారు. ఈరోజుల్లో భారతీయ ప్రేక్షకులు భాష, జోనర్, ఫార్మెట్స్ను చూడకుండా వైవిధ్యమైన కంటెంట్ను చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
జీ5 గురించి...
భారతదేశపు అతిపెద్ద స్వదేశీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా, లక్షలాది వినోద ప్రియులకు హాట్ ఫేవరేట్గా జీ5 దూసుకుపోతోంది. జీ5 ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్లో 4,071కి పైగా సినిమాలు, 1,800కి పైగా టీవీ షోలు, 422కి పైగా వెబ్ ఒరిజినల్స్, 4,492కి పైగా మ్యూజిక్ వీడియోలు, 1.35 లక్షల గంటలకు పైగా ఆన్-డిమాండ్ కంటెంట్తో 12 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్, భారతీయ, అంతర్జాతీయ సినిమాలు, టీవీ షోలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్, పిల్లల కంటెంట్, న్యూస్, లైవ్ టీవీ, మైక్రో డ్రామాలు వంటి విభిన్న కంటెంట్తో విస్తారమైన లైబ్రరీ కలిగిన జీ5, భారతీయ ప్రేక్షకులకు బహుభాషల్లో వినోదాన్ని అందిస్తోంది. లైవ్ స్పోర్ట్స్ అనుభవాన్ని అందించే ప్రధాన ప్లాట్ఫారమ్గా నిలుస్తోంది జీ స్పోర్ట్స్. అలాగే, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థకు FIFAతో 2034 వరకు ఉన్న దీర్ఘకాల భాగస్వామ్యం వల్ల, భారత్లో FIFAకి సంబంధించిన ప్రముఖ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లను కూడా ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో చూడొచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.