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క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌తో జీ5 ధమాకా: NBK111, వెంకీ-అనీల్5, వృషకర్మ సహా భారీ లైనప్..!

ZEE5 Upcoming Projects: తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో డిఫరెంట్ కంటెంట్ అందిస్తూ దూసుకుపోతున్న తొలి స్వదేశీ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5. తాజాగా తమ ఓటీటీలో రాబోయే చిత్రాల గురించి బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ యేడాది ఇప్పటికే పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను స్ట్రీమింగ్ చేస్తోన్న జీ5.. తాజాగా మరో మూడు తెలుగు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌తో రాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:29 PM IST
క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌తో జీ5 ధమాకా: NBK111, వెంకీ-అనీల్5, వృషకర్మ సహా భారీ లైనప్..!
Image Credit: ZEE5 (ZEE 5/Photo Source )

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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