ZEE5: జీ5లో సంక్రాంతి సంబురాల క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించిన మంచు మనోజ్..

ZEE5 Telugu Sambaralu: రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ యాక్ట్ చేసిన బ్రాండ్ ఫిల్మ్ను తెలుగు జీ 5 ప్రెజెంట్ చేసింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం దీన్ని విడుదల చేశారు. ఇందులో సంక్రాంతి పండుగ ఆత్మీయతను చూపించారు. అలాగే నిజంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు తిరుగులేని ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందిస్తామనే జీ5 హామీ మరింత కనిపిస్తుంది. మన పండగ, మన ఎంటర్టైన్మెంట్, మన తెలుగు జీ5’ అనే కమ్యూనికేషన్ లైన్తో రూపొందిన ఈ క్యాంపెయిన్, ప్రాంతీయ సంస్కృతి, ప్రేక్షకులతో జీ5కి ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుకు తెస్తుంది. సంక్రాంతి సంబరాల మధ్య తెలుగు ప్రేక్షకులకు తిరుగులేని వినోదాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బ్రాండ్ ఫిల్మ్ను రూపొందించినట్లు మేకర్స్ తెలియజేశారు.
సంక్రాంతి సందర్భంగా రూపొందించిన సంప్రదాయ గ్రామీణ మండువ ఇంటి సెట్లో రూపొందించిన ఈ బ్రాండ్ ఫిల్మ్ను గమనిస్తే.. సంక్రాంతి పండుగకి అల్లుడు (మంచు మనోజ్) పల్లెకు వస్తుంటాడు. బస్సులో టికెట్ కండెక్టర్ అందరికీ కొరియన్ సినిమా చూపెడుతుంటాడు. అదెవరికీ అర్థం కాకుండా బాధపడుతుంటారు. అప్పుడు మనోజ్.. ఆ డ్రైవర్ను పేరు సుబ్బరావు అయితే అప్పారావు అని పిలుస్తాడు. ‘ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి సర్.. నా పేరు సుబ్బారావు అని, అప్పారావు కాదని అంటాడు. ‘నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది.. కానీ నువ్వు పెట్టిన సినిమానే మాకు అర్థం కాలేదని చెబుతాడు. మన పండగంటే మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలంటూ’ మనోజ్ చెప్పి తన ఫోన్లో ఉండే జీ 5 యాప్ను చూపెడతాడు. బస్సులో అంతా సంక్రాంతి హడావుడి మొదలవుతుంది.
ఇంటికెళ్లగానే..భార్యతో మన శంకర వర ప్రసాద్గారు సినిమాలోని శశిరేఖ.. పాటను సింగ్ చేస్తాడు. దానికి భార్య అతని హుషారు చూసి ‘ఏంటి బాస్ సంగతి’ అనగానే.. ‘అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి’ అంటూనే మన పండగకి మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలిగా అని అంటాడు. సరదాగా చిన్న పిల్లలతో ఆడుకుంటూనే ఇంట్లో అత్త, మామలను కాస్త ఆట పట్టిస్తుంటాడు. అలాగే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అంటూ రవితేజ చెప్పే డైలాగ్ను చూపిస్తూ కుటుంబం అంతా కలిసి మన శంకర వర ప్రసాద్గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాలను చూస్తారు.
అంతేకాదు త్వరలో జీ 5లో మన శంకర వర ప్రసాద్గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చిత్రాలు రాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే బ్రాండ్ ఫిల్మ్లో పండుగ సందర్భంలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండే అనురాగం, ఆత్మీయత, సునిశితమైన హాస్యాన్ని చూపించాడు. ఇలా చూపించటం ద్వారా జీ 5 ఈ ఏడాదంతా తిరుగులేని ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందిస్తుందనే విషయాన్ని ప్రేక్షకులకు చెప్పాడు.
ఈ బ్రాండ్ ఫిల్మ్కు సాయి మార్తాండ్ దర్శకత్వం వహించారు. పాపులర్ మూవీ లిటిల్ హార్ట్స్కు వర్క్ చేసిన సూర్య బాలాజీ కెమెరామెన్గా వర్క్ చేశారు. ఇది పండుగ స్మృతులను, ఆధునికమైన పద్ధతిలో చెప్పేలా దీన్ని తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే నయనం, భైరవం, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, కిష్కింధపురి, హను మాన్ వంటి హిట్ కంటెంట్తో ప్రేక్షకులకు మరింతగా చేరువైంది జీ5.
రాబోయే రోజుల్లోజీ5 మరింతగా ప్రేక్షక ఆదరణ పొందేలా సినిమాలను అందించనుంది. ఇందులో చిరంజీవి, నయనతార హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, రవితేజ హీరోగా నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి, గుర్రం పాపిరెడ్డ వంటి సినిమాలున్నాయి. ఇలాంటి చిత్రాలతో ఎంటర్టైన్మెంట్ను ప్రేక్షకులకు అందించటంలో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది జీ 5 ఓటీటీ.
ఈ సందర్బంగా తెలుగు జీ 5, బిజినెస్ హెడ్ అనురాధ గురు మాట్లాడుతూ ‘‘తెలుగు ప్రేక్షకులకు తిరుగులేని, వైవిధ్యమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందించటమే మా ఎయిమ్ అన్నారు. సంప్రదాయ కుటుంబ కథల నుంచి పండుగ థీమ్ ఉన్న ఎంటర్టైనర్స్, ఆసక్తిని రేకెత్తించే థ్రిల్లర్స్, స్టార్ హీరోలకు సంబంధించిన బడా ప్రాజెక్ట్స్ ఇలా అన్నీ రకాల కంటెంట్ను అందిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
సంక్రాంతి క్యాంపెయిన్లో ప్రధాన భూమికను పోషించిన మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ ‘‘సంక్రాంతి అంటేనే కుటుంబం. ఇందులో భాగం కావటం వల్ల.. నేను ఇది వరకు ఫన్నీగా, సరదాగా నవ్వుకునేలా చేసిన క్యారెక్టర్స్ గుర్తుకొచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ను పొందటం చాలా కొత్తగా ఉందన్నారు. పండుగ వాతావరణాన్ని ఇందులో సహజ సిద్ధంగా పిక్చరైజ్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా కుటుంబ భావాలను సెలబ్రేట్ చేసే జీ5 తెలుగు క్యాంపెయిన్లో భాగమవడం మరింత సంతోషంగా ఉందన్నారు.
ZEE5 గురించి...
జీ5 భారతదేశపు యంగస్ట్ అతిపెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్. మల్టీలింగ్వుల్ ఓటీటీగా ప్రసిద్ధి పొందింది. మిలియన్ల కొద్దీ అభిమానులను సంపాదించుకుంది. గ్లోబల్ కంటెంట్ పవర్ హౌస్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్) నుంచి శాఖగా మొదలైంది జీ5. అత్యద్భుతమైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ గా తన కంటూ సొంత బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంది. 4071 సినిమాల లైబ్రరీ ఉన్న అతిపెద్ద ప్లాట్ఫార్మ్ ఇది. 1800 టీవీ షోలు, 422కు పైగా ఒరిజినల్స్, 1.35 లక్షలకు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థ సొంతం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. 12 భాషల్లో హిందీ, ఇంగ్లిష్,గుజరాతీ, పంజాబీ, బెంగాలీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, ఒరియా, భోజ్పురి, లో అందుబాటులో ఉంది. బెస్ట్ ఒరిజినల్స్, ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్, టీవీ షోస్, మ్యూజిక్, కిడ్స్ షోస్, ఎడ్టెక్, సినీ ప్లేస్, న్యూస్, లైవ్ టీవీ, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ విభాగాల్లో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
