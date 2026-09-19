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జీ5 తమిళంలో మరో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అక్టోపస్’.. ఒక్కో ఎపిసోడ్ గూస్ బంప్సే..

Octopus Tamil Web Series: మన దేశంలో అతిపెద్ద తొలి ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 అన్ని భాషల్లో డిఫరెంట్ కంటెంట్ అందిస్తూ దూసుకుపోతుంది. తాజాగా తమిళంలో ‘ఆక్టోపస్’పేరుతో ఓ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్‌తో రాబోతుంది.  జయచంద్ర హష్మీ డైరెక్షన‌లో రూపొందిన‌ 7 ఎపిసోడ్స్‌‌గా రాబోతుంది.  ఈ సిరీస్‌లో కీల‌క పాత్ర‌ల్లో అశ్విన్, అర్చన, వినోద్‌ కిషన్, సిద్ధు కుమరేశన్, కలైవాణి భాస్కర్ నటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:15 PM IST
జీ5 తమిళంలో మరో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అక్టోపస్’.. ఒక్కో ఎపిసోడ్ గూస్ బంప్సే..
Image Credit: Octopus Web Series (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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