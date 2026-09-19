/జీ5 తమిళంలో మరో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అక్టోపస్’.. ఒక్కో ఎపిసోడ్ గూస్ బంప్సే..

ZEE5 Tamil: జీ5 గ్లోబల్ నుంచి లోకల్ లెవల్ వరకు ఒరిజినల్ సిరీస్లను అందిస్తుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే విభిన్న జోనర్స్లో ఆసక్తికరమైన ప్రాంతీయ కథలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ అన్ని భాషల ప్రేక్షకులకు చేరువైన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ క్రమంలో తన కథనానికి సంబంధించిన శైలిని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తూ.. ‘ఆక్టోపస్’ అనే ఉత్కంఠభరితమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ను ప్రీమియర్కు రెడీ అయింది. ఈ సిరీస్లో శక్తివంతమైన మహిళా ప్రధాన కథతో పాటు.. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో ఇప్పటివరకు ఉన్న సంప్రదాయ కథనాలకు భిన్నంగా కొత్త తరహా అనుభూతిని అందించబోతుంది.
జయచంద్ర హష్మీ డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ 7 ఎపిసోడ్స్ తమిళ జీ5 ఒరిజినల్ సిరీస్లో అశ్విన్, అర్చన, వినోత్ కిషన్, సిద్ధు కుమరేశన్, కలైవాణి భాస్కర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మిస్టరీ, భావోద్వేగాలు, ఉత్కంఠను కలగలిసిన ‘ఆక్టోపస్’ కథ.. తమ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువతి కనిపించకుండా పోవడంతో నిజం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు ఒక్కటైన ఇరుగు పొరుగువారి చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. ఆమె అదృశ్యం వెనుక అసలు కారణాన్ని తెలుసుకునే క్రమంలో ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అంతేకాదు ఇప్పటివరకు దాగి ఉన్న ఎన్నో నిజాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతూ.. కథ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ సిరీస్లో ఒక్కో ఎపిసోడ్ గూస్ బంప్స్ అని చెబుతున్నారు.
తమిళ జీ5 సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ‘ఆక్టోపస్’ లాంచ్ ప్రోమో విడుదలైనప్పటి నుంచి ఈ సిరీస్పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో వార్తల్లో నిలిచింది. కేవలం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గానే కాకుండా.. నమ్మకం, సంబంధాలు, పట్టుదల, మనుషుల మధ్య ఉండే బంధాల బలం వంటి ఆసక్తికరమైన అంశాలతో ఈ సిరీస్ ఉండబోతున్నట్టు సమాచారం. మన రోజువారీ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే పరిస్థితులను ఆధారంగా చేసుకుని, బలమైన భావోద్వేగాలతో సాగే కథనం ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఆసక్తిగా చూసేలా చేయడంతో పాటు.. అసలు ఏం జరగబోతోందనే ఉత్కంఠను కొనసాగించనుంది.
ఈ సందర్భంగా జీ5 బిజినెస్ హెడ్ తమిళం, తెలుగు, మలయాళం లాయిడ్ సి. జేవియర్ మాట్లాడుతూ “‘ఆక్టోపస్’ లాంచ్ ప్రోమోకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూసి మేం ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఈ ఉత్కంఠభరితమైన కథను ప్రేక్షకులు చూసేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. తమిళ ప్రేక్షకులు చాలా కాలంగా క్రైమ్ మిస్టరీలు, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లను ఆదరిస్తున్నారు. అయితే ‘ఆక్టోపస్’ ఈ జోనర్కు ఓ కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేయనున్నట్టు చెప్పారు. ఇందులో ఓ మహిళను కథకు కేంద్రబిందువుగా చూపించడం విశేషం. సంక్షోభ సమయంలో ఓ సమాజం మొత్తం ఎలా ఒక్కటై నిలబడుతుందో ఆసక్తికరంగా చూపించడం బాగుందన్నారు.
రచయిత, దర్శకుడు జయచంద్ర హష్మీ మాట్లాడుతూ.. “కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో నేను ‘ఆక్టోపస్’ కథను రాశాను. ఆ సమయంలో మనమంతా ఇళ్లకే పరిమితమై, ఒకరితో ఒకరం దూరంగా, కొన్ని నిర్బంధాలతో కూడిన పరిసరాల్లో జీవించాల్సి వచ్చింది. మనకు కనిపించేది ఎప్పుడూ నిజంగా ఉన్నదే కాదు. ఇది మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు, సంబంధాలు, సమాజం.. ఇలా అన్నింటికీ వర్తిస్తుందన్నారు. ఈ సిరీస్ను జీ5లో ప్రేక్షకులు ఎలా ఆదరిస్తారో చూడటానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్టు చెప్పారు.
సినిమమ్ నిర్మాతలు ఆదిత్య జె. రాజు, లిషా పి. చంద్రన్ మాట్లాడుతూ “సినిమా భవిష్యత్తు కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త ప్రతిభ కలిగిన వారి చేతుల్లోనే ఉందని మేం నమ్ముతామున్నాము. ‘ఆక్టోపస్’ మా ఆలోచనకు ప్రతిబింబం. కొత్తగా ఎదుగుతున్న కళాకారులను ప్రోత్సహించడం, కొత్త ప్రతిభకు మంచి అవకాశాలు కల్పించడం ఎప్పటి నుంచో మా ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన భాగం అన్నారు. ఈ సిరీస్ అందరినీ అలరిస్తుందన్నారు.
నటి అర్చన మాట్లాడుతూ “‘ఆక్టోపస్’ కథలోని సస్పెన్స్తో పాటు అందులో ఉన్న బలమైన భావోద్వేగ ప్రపంచం నన్ను ఎంతగానో కదిలించింది. నా పాత్ర కేవలం ఓ మిస్టరీలో చిక్కుకున్న వ్యక్తి మాత్రమే కాదు. ఆమె ప్రయాణమే మొత్తం ప్రాంతంలోని ప్రజలను ఒక్కటిగా కలిపే దారంలా మారుతుందన్నారు. చూసే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా కిక్ ఇవ్వడం పక్కా అని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో దాగి ఉన్న నిజాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తాయి.
నటుడు అశ్విన్ మాట్లాడుతూ “జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ‘ఆక్టోపస్’లో భాగం కావడం నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. మనుషుల ప్రవర్తన, సంబంధాలు, మనం జీవిస్తున్న సమాజంలోని విభిన్న కోణాలను చూపించే కథలో నటించడం చాలా ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఇస్తుందన్నారు.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.