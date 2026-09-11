ZEE5: మారుతున్న ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా జీ5 సరికొత్త కంటెంట్తో ఆడియన్స్కు అందించబోతుంది. అంతేకాదు మొబైల్, కనెక్టెడ్ టీవీ (Connected TV) వినియోగదారుల కోసం అత్యాధునిక ఏఐ (AI) ఆధారిత పర్సనలైజేషన్, ఆకర్షణీయమైన విజువల్ నావిగేషన్, స్లాట్-రహిత క్రాస్-స్క్రీన్ అనుభవాలతో ప్లాట్ఫారమ్ను అప్గ్రేడ్ చేసింది.
భారతీయ ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కొత్త జీ5.. ఐదు విభిన్న విభాగాలతో ప్రీమియం ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫ్రీ 5, కిడ్జ్, టీవీ, స్పోర్ట్స్ వినోదాన్ని వెతకడం మరింత సులభంగా కానుంది.
న్యూ జీ 5 ప్రత్యేకతలు చూస్తే..
ఏఐ ఆధారిత పర్సనలైజేషన్: ఈ కొత్త అనుభవంలో పర్సనలైజేషన్ అనేది కీలకం. ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు సరిపోయే కంటెంట్ను సులభంగా సెర్చ్ చేసేలా ఏఐ (AI) టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటోంది.
క్రాస్-స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్: మొబైల్ నుండి పెద్ద తెర (టీవీ)కి మారినప్పుడు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కంటెంట్ను పెద్ద తెరపై తనవితీరా చూడొచ్చు.
ఏఐ కస్టమర్ సపోర్ట్: సబ్స్క్రిప్షన్లు, ప్లేబ్యాక్, యాక్సెస్, పరికరాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాబ్లెమ్స్ను తక్షణమే పరిష్కరించేందుకు నెక్స్ట్-జనరేషన్ ఏఐ ఆధారిత కస్టమర్ అసిస్టెంట్ ఫీచర్ను పరిచయం చేయడం విశేషం.
అత్యున్నత డేటా సెక్యూరిటీ: యూజర్ల గోప్యతను కాపాడేందుకు జీ5 అత్యుత్తమ కేటగిరీ-లీడింగ్ డేటా ప్రైవసీ ఫీచర్లను తీసుకు వచ్చింది.
ఈ మార్పులను తీసుకురావడానికి, జీ5 దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల ఫీడ్బ్యాక్, కన్స్యూమర్ స్టడీస్, ఫోకస్ గ్రూప్ చర్చలను ఎంతగానో విశ్లేషించింది.
కనెక్టెడ్ టీవీ, మొబైల్లలో వారి ప్రయాణాన్ని మ్యాప్ చేసి, ఎక్స్పర్ట్స్తో కలిసి 'బగ్థాన్స్' (Bugathons) ద్వారా ప్లాట్ఫారమ్ను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి లాంచ్ చేసింది.
ఇటీవలే ప్రతిష్టాత్మక ఫిఫా వరల్డ్ కప్ (FIFA World Cup 2026™ మరియు 2030) స్పోర్ట్స్ హక్కులను దక్కించుకున్న జీ5, ఏడు భాషల్లో తన కంటెంట్ను లాంచ్ చేయడం విశేషం.. దీనికి కొనసాగింపుగా, PVR INOX PICTURES , LIONSGATE PLAY లతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. అంతేకాదు హాలీవుడ్ ప్రముఖులు నటించిన గ్లోబల్ సినిమాలను డిజిటల్ ప్రీమియర్గా భారతీయ ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది. వీటిలో నార్మల్ (బాబ్ ఒడెన్కిర్క్), ది ఇన్వైట్ (సెత్ రోజెన్, పెనెలోప్ క్రజ్), యాంగ్జియస్ పీపుల్ (ఏంజెలీనా జోలీ), బేబీస్, ది విజార్డ్ ఆఫ్ ది క్రెమ్లిన్, హౌ టు మేక్ ఎ కిల్లింగ్, టోనీ, పేపర్ టైగర్ వంటి భారీ చిత్రాలు ఉన్నాయి.
'ఫ్రీ 5' (Free 5) - ఉచిత వినోద ప్రపంచం: ఒక సరికొత్త బ్రాండ్ ఐడెంటిటీతో 'ఫ్రీ 5' విభాగం రీబూట్ చేయబడింది. సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేకుండానే.. వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు, కొరియన్ & చైనీస్ డ్రామాలు, యానిమేషన్, వార్తలు, మైక్రో డ్రామాలు, క్రియేటర్ ఎకోసిస్టమ్ ఇలా ఎన్నో భాషలు, ఫార్మాట్లలో ఉచిత వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ఇది యాడ్వర్టైజర్లకు వైవిధ్యభరితమైన ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
జీ 5 నిర్వాహకుల మాట..
తేజ్కరణ్ సింగ్ బజాజ్, బిజినెస్ హెడ్ - జీ5 ఇండియా & ఏఐ-ఇన్నోవేషన్: ఎంటర్టైన్మెంట్ను మరింత సులభంగా, ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యేలా చేయడమే జీ5 టార్గెట్. ఏఐ, పర్సనలైజేషన్ల సహాయంతో మొబైల్, టీవీ అనుభవాలను పూర్తిగా మార్చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. భారతీయ, ప్రాంతీయ, క్రీడా, పిల్లల కంటెంట్తో పాటు ఇప్పుడు హాలీవుడ్ గ్లోబల్ కంటెంట్ను యాడ్ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.
ప్రమోద్ ప్రకాష్, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్: "స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ అనుభవం అనేది చిన్న చిన్న ఇంటరాక్షన్స్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. యూజర్ల జర్నీని అత్యంత సహజంగా, సులభంగా మార్చడమే మా లక్ష్యం. మా ఈ కొత్త మార్పుల వెనుక ఉన్న సిద్ధాంతం ఒక్కటే: టెక్నాలజీ ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పనిచేస్తూ, వినోదమే ప్రధానం కావాలి.
జీ5 (Zee 5) గురించి..
జీ5 అనేది భారతదేశపు అతిపెద్ద స్వదేశీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్. 190కి పైగా దేశాల్లో సౌత్ ఏషియన్ కంటెంట్ను అందిస్తోంది. 7 భాషల్లో (హిందీ, తమిళం, తెలుగు, బెంగాలీ, మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ) ప్రేక్షకులకు హైపర్-లోకల్ కంటెంట్ను అందిస్తోంది. ఒరిజినల్ కథలకు చిరునామాగా నిలుస్తోంది. సినిమాలు, సిరీస్లు, యానిమేషన్, లైవ్ స్పోర్ట్స్ (FIFA 2026 & 2030, బుండెస్లిగా తదితరాలు), ఏఐ ఆధారిత కథనాలతో భిన్న భాషా, సంస్కృతుల ఆడియన్స్ కి బెస్ట్ ప్లేస్ అవుతోంది.
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