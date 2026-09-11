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ZEE5 మరో సంచలన అడుగు.. సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకుండానే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎంచక్కా చూడొచ్చు..

ZEE5 Presenting A bold Exeperience Reinventing: ప్రేక్షకులకు ప్రస్తుతం టీవీ ఛానెల్స్‌తో  పాటు ఓటీటీలు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మన దేశపు పూర్తి స్వదేశీ  ఓటీటీ దిగ్గజం జీ5 (Zee 5) సరికొత్తగా అడుగులేస్తోంది. తన కంటెంట్ పరిధిని మరింతగా విస్తరిస్తోంది. అంతేకాదు  ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అత్యంత కీలకమైన, విప్లవాత్మకమైన మార్పులను తీసుకొచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 12:36 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:10 PM IST
ZEE5 మరో సంచలన అడుగు.. సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకుండానే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎంచక్కా చూడొచ్చు..
Image Credit: ZEE 5 Free contenant (ZEE Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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