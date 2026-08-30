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ZEE5 Telugu: సరికొత్త కథలతో తెలుగు జీ5.. భారీ కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం

ZEE5 Telugu: తెలుగు జీ5 సరికొత్త ఒరిజినల్ సిరీస్‌లు, భారీ సినిమాలు, డబ్బింగ్ చిత్రాలు, ఏఐ ఆధారిత కథలు, పిల్లల కంటెంట్, లైవ్ స్పోర్ట్స్‌తో తన కొత్త కంటెంట్ లైనప్‌ను మరింత విస్తరిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ తెలుగు ప్రేక్షకుల నేటివిటీ, భావోద్వేగాలకు దగ్గరగా ఉండే విభిన్న కథలను అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:14 PM IST
ZEE5 Telugu: సరికొత్త కథలతో తెలుగు జీ5.. భారీ కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం
Image Credit: ZEE5 Telugu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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