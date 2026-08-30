ZEE5 Telugu: తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మరింత కొత్త వినోదాన్ని అందించేందుకు జీ5 భారీ కంటెంట్ లైనప్తో సిద్ధమవుతోంది. సినిమాలు, ఒరిజినల్ సిరీస్లు, షోలు, డబ్బింగ్ కంటెంట్, పిల్లల కార్యక్రమాలు, స్పోర్ట్స్ ఇలా అన్ని విభాగాల్లోనూ కొత్త కంటెంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉండే కథలకు ఈసారి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలతో కలిసి జీ5 ఈ కొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తోంది. వైజయంతీ మూవీస్, సుకుమార్ రైటింగ్స్, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర, ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్, షైన్ స్క్రీన్స్, వృద్ధి సినిమాస్, బిర్లా స్టూడియోస్, టెంపుల్ టౌన్ పిక్చర్స్ వంటి పలు సంస్థల భాగస్వామ్యంతో కంటెంట్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఒరిజినల్స్ విషయానికి వస్తే నివేదా థామస్ నటిస్తున్న శ్రీమతి, భరత్ నివాస్, శివాజీ రాజా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతున్న పంచనామాపై ఆసక్తి ఉంది. అలాగే ప్రేక్షకులను ఇప్పటికే ఆకట్టుకున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా షోకు రెండో సీజన్ కూడా రాబోతోంది. జగపతి బాబు మరోసారి హోస్ట్గా కనిపించనున్నారు.
సినిమాల విభాగంలో కూడా జీ5 మంచి లైనప్ను సిద్ధం చేస్తోంది. అఖిల్ అక్కినేని నటిస్తున్న లెనిన్, బాలకృష్ణ నటిస్తున్న ఎన్బీకే111, వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్కు సంబంధించిన జనవరి 12 విడుదల, చైతన్య అక్కినేని నటిస్తున్న వృషకర్మ, అల్లరి నరేష్ నటిస్తున్న కనక దుర్గ వంటి సినిమాలు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు జననాయకుడు, హాయ్, డిమాంటీ కాలనీ 2, ఏ క్వీన్, వీరప్పన్ 2 వంటి డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఇక కేవలం సినిమాలు, సిరీస్లకే పరిమితం కాకుండా ఏఐ ఆధారిత స్టోరీటెల్లింగ్పై కూడా జీ5 దృష్టి పెట్టింది. గరుడ, విక్రమ్ బేతాళ్, శివ్ సతి, చంద్రకాంత, తిరుపతి బాలాజీ, నర్మద, రామ్ ఆంజనేయ యుద్ధ్ వంటి కథలను తీసుకురానుంది.
పిల్లల కోసం ప్రత్యేక కంటెంట్తో పాటు ఫిఫా, బుండెస్లీగా, కోప్పా ఇటాలియా, ఐఎల్టీ20 వంటి స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ను కూడా అందించనుంది. మొత్తంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా అన్ని రకాల వినోదాన్ని ఒకే వేదికపై అందించాలనే లక్ష్యంతో తెలుగు జీ5 ముందుకు సాగుతోంది.
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