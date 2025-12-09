English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Zindagi in Two Shades:‘జిందగీ ఇన్ టు షేడ్స్’ ఫస్ట్ NRI బయోగ్రఫీ.. డిసెంబర్ 14న ప్రీమియర్స్..

Zindagi in Two Shades: అమెరికాలో స్థిరపడిన ఖుర్రం సయ్యద్, కల్పన రాజ్ పుత్, డాలి తోమర్ ... ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలిచారు. ఈయనకు ముంబయికి చెందిన డాలీ తోమర్ ఓంషీల్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలో పార్టనర్. ఇంతింతై అన్నట్టు మన దేశం  నుంచి అమెరికా వెళ్లి అక్కడ తోపు అనిపించుకున్న ఈయన.. మన దేశం నుంచి అమెరికా వెళ్లి తన కంటూ  ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న   ఓ వ్యక్తి జీవితాన్ని  హిందీలో  డాక్యుమెంటరీగా తీసుకురాబోతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 04:20 PM IST

అవును ‘జిందగీ ఇన్ టూ షేడ్స్’ అనే టైటిల్ తో అమెరికాలో స్థిరపడిన ఇఫ్తేకర్ షరీష్’ అనే వ్యక్తి డాక్యుమెంటరీ ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. జిందగీ ఇన్ టూ షేడ్స్’ అంటే జీవితానికి రెండు వైపులా అనే అర్ధంలో హార్ట్ టచింగ్ స్టోరీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా వీరు ఈయన కథను డాక్యుమెంటరీ ప్రెజెంట్ చేశారు.  డిసెంబర్ 14న హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ప్రీమియర్ కానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

మొట్ట మొదటి ప్రవాస భారతీయుడు "ఇఫ్తేకర్ షరీఫ్" జీవితం ఆధారంగా ఈ డాక్యుమెంటరీ తెరకెక్కింది. తనకు జన్మనిచ్చిన దేశాన్ని, తనకు జీవితాన్నిచ్చిన దేశాన్ని రెంటినీ తన హృదయంలో ప్రతిష్టించుకున్న ఒక విజనరీ స్టోరీతో రాబోతుంది. అసలు దేశం కోసం ఆయన ఏం చేశారనే ఇతివృత్తంతో హార్ట్ టచింగ్ తో రాబోతుంది. 

వేలాది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నా... తన మూలాలు మరువని ఓ ధీరోధాతుని బయోగ్రఫీ ఇది. రజనీష్ దూబే డైరెక్ట్ చేశారు.  ఈ డాక్యుమెంటరీని ఖుర్రం సయ్యద్, కల్పన రాజపుట్, డాలి తోమర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దేవు నాందేవ్ ఎడిటర్.ధీరజ్ - అప్పాజీ ఈ సినిమా ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 14న ప్రీమియర్ అయ్యే ఈ డాక్యుమెంటరీని వీక్షించడానికి ఎంతో మంది సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు విచ్చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Zindagi in Two Shades

