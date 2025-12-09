Zindagi in Two Shades:‘జిందగీ ఇన్ టు షేడ్స్’ ఫస్ట్ NRI బయోగ్రఫీ.. డిసెంబర్ 14న ప్రీమియర్స్..

అవును ‘జిందగీ ఇన్ టూ షేడ్స్’ అనే టైటిల్ తో అమెరికాలో స్థిరపడిన ఇఫ్తేకర్ షరీష్’ అనే వ్యక్తి డాక్యుమెంటరీ ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. జిందగీ ఇన్ టూ షేడ్స్’ అంటే జీవితానికి రెండు వైపులా అనే అర్ధంలో హార్ట్ టచింగ్ స్టోరీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా వీరు ఈయన కథను డాక్యుమెంటరీ ప్రెజెంట్ చేశారు. డిసెంబర్ 14న హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ప్రీమియర్ కానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
మొట్ట మొదటి ప్రవాస భారతీయుడు "ఇఫ్తేకర్ షరీఫ్" జీవితం ఆధారంగా ఈ డాక్యుమెంటరీ తెరకెక్కింది. తనకు జన్మనిచ్చిన దేశాన్ని, తనకు జీవితాన్నిచ్చిన దేశాన్ని రెంటినీ తన హృదయంలో ప్రతిష్టించుకున్న ఒక విజనరీ స్టోరీతో రాబోతుంది. అసలు దేశం కోసం ఆయన ఏం చేశారనే ఇతివృత్తంతో హార్ట్ టచింగ్ తో రాబోతుంది.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
వేలాది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నా... తన మూలాలు మరువని ఓ ధీరోధాతుని బయోగ్రఫీ ఇది. రజనీష్ దూబే డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ డాక్యుమెంటరీని ఖుర్రం సయ్యద్, కల్పన రాజపుట్, డాలి తోమర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దేవు నాందేవ్ ఎడిటర్.ధీరజ్ - అప్పాజీ ఈ సినిమా ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 14న ప్రీమియర్ అయ్యే ఈ డాక్యుమెంటరీని వీక్షించడానికి ఎంతో మంది సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు విచ్చేయబోతున్నట్టు సమాచారం.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.