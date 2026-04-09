Paramapadha Sopanam Movie: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో వచ్చిన ‘అర్ధనారి’, ‘తెప్ప సముద్రం’, ‘వెడ్డింగ్ డైరీస్’ వంటి సినిమాలతో హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జున్ అంబటి.. తర్వాత బుల్లితెరపై బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో ద్వారా టీవీ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు. ప్రస్తుతం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా అర్జున్ హీరోగా నటించిన 'పరమపద సోపానం' త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. పూరి జగన్నాథ్ శిష్యుడు నాగ శివ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో జెన్నిఫర్ ఇమ్మాన్యుయేల్ హీరోయిన్గా నటించింది. స్వయంభూ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై గణపర్తి నారాయణరావు, తేలప్రోలు ప్రసన్న ఆంజనేయులు కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా.. పులగం సుప్రియ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.
పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 24వ తేదీన రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించి పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. పోస్టర్లో అర్జున్ ఇంటెన్స్ లుక్తో కనిపించాడు. అంతేకాకుండా మంటలు చెలరేగుతూ.. హాఫ్ ఫేస్ చూపిస్తూ పోస్టర్తోనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ‘చిన్ని చిన్ని తప్పులేవో’, ‘భూమ్ భూమ్’ వంటి సాంగ్స్తోపాటు టీజర్కు ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా సినిమా ఉంటుందని.. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో చూడాలని చిత్రబృందం కోరింది. మాస్ మహారాజ్ రవితేజ 'ఈగల్' మూవీకి మ్యూజిక్ అందించిన డేవ్ జాండ్ ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను ఈశ్వర్ నిర్వర్తించారు.
టెక్నికల్ టీమ్:
==> డైరెక్టర్: నాగ శివ
==> ప్రొడ్యూసర్స్: గణపర్తి నారాయణరావు, తేలప్రోలు ప్రసన్న ఆంజనేయులు
==> కో ప్రొడ్యూసర్: పులగం సుప్రియ
==> లైన్ ప్రొడ్యూసర్ : పసుపులేటి సౌమ్య
==> నిర్మాణ సంస్థ: స్వయంభూ క్రియేషన్స్
==> మ్యూజిక్: డేవ్ జాండ్
==> సినిమాటోగ్రఫీ : ఈశ్వర్
==> PRO: ఫణి కుమార్ పులపర్తి
