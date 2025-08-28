English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gods And Soldiers: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘గాడ్స్ అండ్ సోల్జర్’ టైటిల్ టీజర్.. ఇది కదా ప్రేక్షకులకు కావాల్సింది..!

Gods And Soldiers Title Teaser: 'గోలీసోడా', గోలీసోడా-2 చిత్రాలతో డైరెక్టర్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న  దర్శకుడు, ప్రముఖ కెమెరా మెన్ విజయ్ మిల్టన్ డైరెక్షన్ లో వస్తోన్న మరో ‘గోలీసోడా ఫ్రాంజెజీ’ లో భాగంగా మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 28, 2025, 04:40 PM IST

Gods And Soldiers: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘గాడ్స్ అండ్ సోల్జర్’ టైటిల్ టీజర్.. ఇది కదా ప్రేక్షకులకు కావాల్సింది..!

Gods And Soldiers Title Teaser: ప్రముఖ డైరెక్టర్ కమ్ కెమెరామెన్ విజయ్ మిల్టన్ దర్శకత్వంలో గోలీసోడా ఫ్రాంచైజలో భాగంగా  గోలీసోడాలోని స్పిరిట్‌ను.. ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ ఓ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.  తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ద్వి భాషా చిత్రంగా తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో రాజ్‌ తరుణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంతో తమిళంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సునీల్‌, వేదన్‌, కిషోర్‌, జెఫ్రీరి, భరత్‌ శ్రీని, భారత్‌, అమ్ము అభిరామి, పాల డబ్బా, విజిత తదితరులు ఈ చిత్రంలో ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రఫ్‌ నోట్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థ నిర్మాణంలో జరుపుకుంటోన్న ఈ చిత్రానికి వినాయక చవితి పర్వదినాన  'గాడ్స్‌ అండ్‌ సోల్జర్‌'గా టైటిల్‌ని ఫిక్స్‌ చేసి ఈ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్‌ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్‌.

ప్రముఖ తమిళ హీరోలు.. విజయ్‌ సేతుపతి, విజయ్‌ ఆంటోని, ఆర్యలతో పాటు మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్‌ తమ ఎక్స్‌ అకౌంట్‌ లో టైటిల్‌ను ట్విట్‌ చేసి  శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.  దర్శకుడు విజయ్‌ మిల్టన్‌ మాట్లాడుతూ '' గోలీసోడాలోని రఫ్‌నెస్‌ను, న్యూ చాప్టర్‌లో ఈ మూవీలో ఆడియన్స్‌ చూడబోతున్నారు. ఈ టైటిల్‌ టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ టీజర్‌తో మా సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి. తప్పకుండా మా చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందరి అంచనాలను అందుకుంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు. 

ఈ సందర్బంగా మా టైటిల్‌ టీజర్‌ను తమ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసి మా సినిమాను ఎంకరేజ్ చేసిన అందరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజ్ తరుణ్ విషయానికొస్తే.. ‘ఉయ్యాల జంపాల’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. అంతకు ముందు కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ తో పాపులర్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. గత కొన్ని రోజులుగా సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 
మరి రాజ్ తరుణ్ కోరుకున్న ఈ సినిమాతో అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి.

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

