Jigris Movie: షూటింగ్‌ స్పాట్‌కు పిలిపించి.. 'జిగ్రీస్‌'కు సపోర్ట్‌గా కిరణ్ అబ్బవరం

Jigris Movie: జిగ్రీస్ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్‌ను యంగ్ కిరణ్ అబ్బవరం రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీకి సంబంధించిన టీజర్‌ను సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రమోషన్స్‌లో మూవీ టీమ్ దూకుడు పెంచింది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 30, 2025, 09:59 AM IST

Jigris Movie: డిఫరెంట్ కంటెంట్‌తో అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది జిగ్రీస్ మూవీ. హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో కృష్ణ బురుగుల, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మణి వక్కా, రామ్ నితిన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మౌంట్ మెరు పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీని నుంచి స్టార్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా రిలీజ్ చేసిన టీజర్‌కు ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కేవలం 3 రోజుల్లోనే 2 మిలియన్ వ్యూస్ దాటడంతో మేకర్స్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మూవీపై యూత్‌లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మొదటి సాంగ్‌ వచ్చేసింది. 'తిరిగే భూమి' అంటూ సాగే ఈ పాటను యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ సాంగ్ చాలా ఎనర్టీటిక్‌గా ఉందని అన్నారు. కమ్రాన్ సయ్యద్ ఇచ్చిన ట్యూన్ చాలా ఫ్రెష్‌గా అనిపించిందని.. లిరిక్స్ చాలా పాజిటివ్‌గా ఉన్నాయని మెచ్చుకున్నారు. టీజర్ తాను ముందే చూశానని.. చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పారు.

తాను ప్రస్తుతం K Ramp సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నానని.. షూటింగ్ స్పాట్‌కి పిలిపించి మరీ సమయం ఇచ్చి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారని అన్నారు. తాను కూడా ఒకప్పుడు కొత్తవాడినే.. అందుకే కొత్త వాళ్లంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుందని చెప్పారు. జిగ్రీస్ టీమ్ చాలా ప్యాషన్‌తో వర్క్ చేశారని.. ఈ సినిమా తప్పకుండా మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నానన్నారు. మూవీ టీమ్‌కు ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సాంగ్‌ను మ్యూజిక్ లేబుల్ T-Series లో రిలీజ్ చేశారు. బిగ్ ఫిష్ మీడియా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేస్తోంది.

టెక్నికల్ టీమ్

==> దర్వకత్వం: హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల
==> DOP : ఈశ్వర్ ఆదిత్య
==> సంగీతం : కమ్రాన్ సయ్యద్
==> ఎడిటర్ : చాణక్య రెడ్డి తూర్పు
==> మ్యూజిక్ లేబుల్ : T-Series
==> డిజిటల్ మార్కెటింగ్ : Big Fish Media

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kiran AbbavaramKiran Abbavaram MoviesJigris MovieJigris Movie UpdatesJigris

