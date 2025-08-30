Jigris Movie: డిఫరెంట్ కంటెంట్తో అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది జిగ్రీస్ మూవీ. హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో కృష్ణ బురుగుల, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మణి వక్కా, రామ్ నితిన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మౌంట్ మెరు పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీని నుంచి స్టార్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా రిలీజ్ చేసిన టీజర్కు ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కేవలం 3 రోజుల్లోనే 2 మిలియన్ వ్యూస్ దాటడంతో మేకర్స్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మూవీపై యూత్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది.
తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మొదటి సాంగ్ వచ్చేసింది. 'తిరిగే భూమి' అంటూ సాగే ఈ పాటను యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ సాంగ్ చాలా ఎనర్టీటిక్గా ఉందని అన్నారు. కమ్రాన్ సయ్యద్ ఇచ్చిన ట్యూన్ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించిందని.. లిరిక్స్ చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాయని మెచ్చుకున్నారు. టీజర్ తాను ముందే చూశానని.. చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పారు.
తాను ప్రస్తుతం K Ramp సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నానని.. షూటింగ్ స్పాట్కి పిలిపించి మరీ సమయం ఇచ్చి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారని అన్నారు. తాను కూడా ఒకప్పుడు కొత్తవాడినే.. అందుకే కొత్త వాళ్లంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుందని చెప్పారు. జిగ్రీస్ టీమ్ చాలా ప్యాషన్తో వర్క్ చేశారని.. ఈ సినిమా తప్పకుండా మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నానన్నారు. మూవీ టీమ్కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సాంగ్ను మ్యూజిక్ లేబుల్ T-Series లో రిలీజ్ చేశారు. బిగ్ ఫిష్ మీడియా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేస్తోంది.
టెక్నికల్ టీమ్
==> దర్వకత్వం: హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల
==> DOP : ఈశ్వర్ ఆదిత్య
==> సంగీతం : కమ్రాన్ సయ్యద్
==> ఎడిటర్ : చాణక్య రెడ్డి తూర్పు
==> మ్యూజిక్ లేబుల్ : T-Series
==> డిజిటల్ మార్కెటింగ్ : Big Fish Media
