English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Baa Baa Black Sheep: అంతా గన్స్, గోల్డ్ మయం.. న్యూ ఏజ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'బా బా బ్లాక్ షీప్'

Baa Baa Black Sheep Motion Poster: బా బా బ్లాక్ షీప్ మోషన్ పోస్టర్‌ను ప్రముఖ దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ రిలీజ్ చేశారు. మూవీ టీమ్‌కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు. గన్స్, గోల్డ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీగా మేకర్స్ రూపొందిస్తున్నారు.  

Last Updated : Oct 2, 2025, 10:24 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Baa Baa Black Sheep: అంతా గన్స్, గోల్డ్ మయం.. న్యూ ఏజ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'బా బా బ్లాక్ షీప్'

Baa Baa Black Sheep Motion Poster: క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ అంటేనే ప్రేక్షకుల్లో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మంచి కథకు సరైన స్క్రీన్‌ ప్లే కుదిరితే కచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే న్యూ ఏజ్ కామెడీగా ఆడియెన్స్‌ను అలరించేందుకు వస్తోంది బా బా బాక్ షీప్ మూవీ. టైటిల్‌తోనే డిఫరెంట్‌గా ప్లాన్ చేసిన మేకర్స్.. దసరా స్పెషల్‌గా ఈ మూవీకి సంబంధించి కథ, కాన్సెప్ట్‌ను పరిచయం చేస్తూ మోషన్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. స్టార్ డైరెక్టర్ తరుణ్‌ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ లగుసాని , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనెపూడి నిర్మిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మోషన్ పోస్టర్ విషయానికి వస్తే.. అంతా గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ముగ్గురు చుట్టూ ఒకే రోజులో జరిగే కథ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రయాణంలో వాళ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారో చూపిస్తూ.. ఆ పరిస్థితుల్లో కామెడీని జనరేట్ చేసి ఆడియన్స్‌కు ప్రజెంట్ చేయనున్నారు. మూవీలో ట్విస్టులు ఉన్నాయని.. క్రైమ్, కామెడీ అన్ని ఆడియన్స్‌కు కొత్త అనుభూతి అందిచేలా రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తాచనున్నారు. ఈ మూవీకి స్టీఫెన్, ఆనంద్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. కెమెరామెన్‌గా అజయ్ అబ్రహం జార్జ్, కొరియోగ్రాఫర్‌గా జెడి మాస్టర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు. 

టెక్నికల్ టీమ్: 

==> బ్యానర్: చిత్రాలయం స్టూడియోస్
==> ప్రొడ్యూసర్ : వేణు దోనెపూడి
==> కో ప్రొడ్యూసర్ : కొండల్ జిన్నా
==> డైరెక్టర : గుణి మంచికంటి
==> మ్యూజిక్ : స్టీఫెన్, ఆనంద్
==> ఆర్ట్ : సాహి సురేష్
==> ఎడిటింగ్ : విజయ్ ముక్తవరపు
==> కెమెరామెన్ : అజయ్ అబ్రహం జార్జ్
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వైశాఖ్ నాయర్
==> కో డైరెక్టర్ : కిషోర్
==> కాస్ట్యూమ్స్ : ప్రియాంక
==> కొరియోగ్రఫీ : జెడి. మాస్టర్
==> యాక్షన్స్ : నటరాజ్
==> PRO: మోహన్ తుమ్మల

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Baa Baa Black SheepBaa Baa Black Sheep MovieMovie Newstarun bhaskar

Trending News