Baa Baa Black Sheep: అంతా గన్స్, గోల్డ్ మయం.. న్యూ ఏజ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'బా బా బ్లాక్ షీప్'

Baa Baa Black Sheep Motion Poster: క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ అంటేనే ప్రేక్షకుల్లో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మంచి కథకు సరైన స్క్రీన్ ప్లే కుదిరితే కచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే న్యూ ఏజ్ కామెడీగా ఆడియెన్స్ను అలరించేందుకు వస్తోంది బా బా బాక్ షీప్ మూవీ. టైటిల్తోనే డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసిన మేకర్స్.. దసరా స్పెషల్గా ఈ మూవీకి సంబంధించి కథ, కాన్సెప్ట్ను పరిచయం చేస్తూ మోషన్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. స్టార్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ లగుసాని , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనెపూడి నిర్మిస్తున్నారు.
మోషన్ పోస్టర్ విషయానికి వస్తే.. అంతా గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ముగ్గురు చుట్టూ ఒకే రోజులో జరిగే కథ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రయాణంలో వాళ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారో చూపిస్తూ.. ఆ పరిస్థితుల్లో కామెడీని జనరేట్ చేసి ఆడియన్స్కు ప్రజెంట్ చేయనున్నారు. మూవీలో ట్విస్టులు ఉన్నాయని.. క్రైమ్, కామెడీ అన్ని ఆడియన్స్కు కొత్త అనుభూతి అందిచేలా రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తాచనున్నారు. ఈ మూవీకి స్టీఫెన్, ఆనంద్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. కెమెరామెన్గా అజయ్ అబ్రహం జార్జ్, కొరియోగ్రాఫర్గా జెడి మాస్టర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
టెక్నికల్ టీమ్:
==> బ్యానర్: చిత్రాలయం స్టూడియోస్
==> ప్రొడ్యూసర్ : వేణు దోనెపూడి
==> కో ప్రొడ్యూసర్ : కొండల్ జిన్నా
==> డైరెక్టర : గుణి మంచికంటి
==> మ్యూజిక్ : స్టీఫెన్, ఆనంద్
==> ఆర్ట్ : సాహి సురేష్
==> ఎడిటింగ్ : విజయ్ ముక్తవరపు
==> కెమెరామెన్ : అజయ్ అబ్రహం జార్జ్
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వైశాఖ్ నాయర్
==> కో డైరెక్టర్ : కిషోర్
==> కాస్ట్యూమ్స్ : ప్రియాంక
==> కొరియోగ్రఫీ : జెడి. మాస్టర్
==> యాక్షన్స్ : నటరాజ్
==> PRO: మోహన్ తుమ్మల
