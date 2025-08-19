English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Attitude Star Chandrahas: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’.. ఈసారి గట్టిగానే ప్లాన్ చేసిండు కాక..!

Barabar Premistha Movie: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ నుంచి గుంజి గుంజి అంటూ సాగే సాంగ్‌ను ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాసు రిలీజ్ చేశారు. సాంగ్ చాలా బాగా వచ్చిందని ఆయన మెచ్చుకున్నారు. త్వరలోనే ఆడియన్స్‌కు ఈ సినిమాను ముందుకు తీసుకున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:18 PM IST

Trending Photos

EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Attitude Star Chandrahas: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’.. ఈసారి గట్టిగానే ప్లాన్ చేసిండు కాక..!

Barabar Premistha Movie: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ మరో సినిమాతో ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు వస్తున్నాడు. ఈసారి ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ అంటున్నాడు. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘనా ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్ చేస్తోంది. సీసీ క్రియేషన్స్, ఏవీఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఏవీఆర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇష్టంగా మూవీ ఫేమ్ అర్జున్ మహీ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. మురళీధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, మధునందన్, అభయ్ నవీన్, రాజశేఖర అనింగి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్లు సోషల్ మీడియాలో బాగానే ట్రెండ్ అయ్యాయి. ఆడియో ప్రమోషన్స్ కూడా మేకర్స్ గట్టిగానే చేస్తున్నారు. గతంలో దిల్ రాజు రిలీజ్ చేసిన ‘రెడ్డి మామ’ అంటూ ఓ మాస్ బీట్ యూట్యూబ్‌లో హల్‌చల్ చేసింది.

తాజాగా మరో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్ ‘గుంజి గుంజి’ అంటూ సాగే మరో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. యూత్ ఫుల్, మాస్, ఎనర్జిటిక్‌గా ఉన్న ఈ సాంగ్‌కు రోల్ రైడా సాహిత్యాన్ని అందించారు. ఆర్ఆర్ ధృవన్ బాణీలు సమకూర్చడంతోపాటు ఆయనే ఆలపించారు. గణేష్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో చంద్రహాస్ అదిరిపోయేలా స్టెప్పులు వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సందర్బంగా బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ.. చంద్రహాస్ నటించిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ నుంచి ‘గుంజి గుంజి’ అనే సాంగ్‌ను విడుదల చేశానని.. సీసీ క్రియేషన్స్, ఏవీఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్‌లో ఈ సినిమా రానుందన్నారు. ధృవన్ ఈ మూవీకి మంచి సంగీతం ఇచ్చారని మెచ్చుకున్నారు. ధృవన్ తన మూవీకి కూడా పని చేస్తున్నారని తెలిపారు. రోల్ రైడా మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారని.. అందరూ ఎంజాయ్ చేసేలా సాంగ్‌ను షూట్ చేశారని అభినందించారు. మూవీ యూనిట్‌కు ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పారు. వైఆర్ శంకర్ కెమెరామెన్‌గా పనిచేస్తుండగా.. బొంతల నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 

టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్ : సీసీ క్రియేషన్స్, ఏవీఆర్ మూవీ వండర్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్  : గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్
==> దర్శకత్వం  : సంపత్ రుద్ర
==> స్క్రీన్ ప్లే  : సంపత్ రుద్ర, ఎంఏ తిరుపతి
==> స్టోరీ  : ఎంఏ తిరుపతి
==> డైలాగ్స్:రమేష్ రాయ్
==> DOP :వైఆర్ శేఖర్
==> సంగీతం : ఆర్ఆర్ ద్రువన్
==> ఎడిటర్  : బొంతల నాగేశ్వర రెడ్డి
==> PRO  : సాయి సతీష్

Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ ఇదే!

Also Read: Asia Cup 2025 India Squad: ఆసియా కప్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. గిల్‌కు ప్రమోషన్.. స్టార్ ప్లేయర్‌కు బిగ్ షాక్  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ChandrahasAttitude Star ChandrahasBarabar Premistha MovieBarabar Premistha

Trending News